Afrykański kraj wykorzysta cenny surowiec do rozbudowy przemysłu

Namibia zaprzestaje eksportu tzw. surowego litu. Zamierza w ten sposób zwiększyć zyski z pozyskiwania litu oraz podnieść jakość krajowego przemysłu wydobywczego.

Ten południowoafrykański kraj zakazał w czerwcu br. eksportu nieprzetworzonego litu oraz innych mineralnych surowców krytycznych wykorzystywanych między innymi w technologiach do produkcji tzw. czystej energii. Minister ds. kopalń i energii Tom Alweendo broni polityki Namibii, twierdząc, że silniejsza baza przemysłowa zwiększy atrakcyjność kraju dla inwestorów, jednocześnie tworząc miejsca pracy.

- Bez przetwarzania niektórych z tych minerałów na naszym kontynencie, w naszych krajach, nie ma mowy, żebyśmy się uprzemysłowili. Musimy lepiej wykorzystać nasze zasoby - podkreślił Alweendo.

Jak wskazuje Wyższy Urząd Górniczy, w swoim przeglądzie wydarzeń mających miejsce w przemyśle wydobywczym, proces nacjonalizacji zasobów mineralnych postępuje na całym świecie.

Kraje rozwijające się zmierzają do większego udziału w zyskach z rosnących cen surowców oraz do likwidacji historycznych nierówności w przepływach bogactwa z górnictwa. W Chile - drugim producencie litu na świcie - prezydent Gabriel Boric większą części dochodów z wydobycia przeznacza na finansowanie budowy szkół i szpitali. Z kolei prezydent Meksyku Andrés Manuel López Obrador uznał lit za zbyt strategiczny, żeby oddać go w ręce prywatnych inwestorów.

Namibia posiada znaczne złoża litu, a także minerałów ziem rzadkich, takich jak dysproz i terb, stosowanych w magnesach i turbinach wiatrowych. Krajowy przemysł litowy może być wart blisko 1 mld dolarów rocznie. Posunięcie Namibii jest następstwem decyzji sąsiedniego Zimbabwe z grudnia ub. roku o zakazie eksportu rudy litu i zezwoleniu na transport wyłącznie koncentratów. Zimbabwe chce promować lokalną produkcję litu oraz rozważa opodatkowanie eksportu koncentratu.

Skupiając się na celu, jakim jest przetwarzanie rudy litu w kraju, Namibia ma elastycznie zezwalać na eksport mniejszych ilości mineralnych surowców krytycznych. Kraj rozważa przy tym przejęcie mniejszościowych udziałów w spółkach wydobywczych i naftowych.