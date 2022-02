Agresywne warunki w Ruchu Ziemowit. Walka z korozją to wyzwanie

Warunki panujące Ruchu Ziemowit kopalni Piast-Ziemowit należącej do Polskiej Grupy Górniczej (PGG) można

określić jako jedno z najbardziej agresywnych, bowiem wody kopalniane, szczególnie wypływające z górotworu, charakteryzują się dużym zasoleniem. Intensywnie przebiegają zatem procesy korozji obudowy wyrobisk korytarzowych.

Odpowiednio dobrać grubość warstwy torkretu

Ponadto degradacja warstwy torkretu poprzez występowanie wykwitów solnych może doprowadzić do jego odspojenia od obudowy, a co za tym idzie obniżenia parametrów wytrzymałościowych całego wyrobiska.Uzupełnienie ubytków w warstwie torkretu wiąże się z koniecznością natryśnięcia kolejnej warstwy betonu natryskowego bądź przebudową obudowy wyrobiska. Aby zapobiec występowaniu kolejnych wykwitów solnych - wskazano w magazynie Polskiej Grupy Górniczej - na warstwę torkretu natryśnięto elastyczną membranę, czyli dwukomponentową mieszankę organiczno-mineralną.Komponent A to proszek na bazie cementu, natomiast komponent B to ciekła wodna dyspersja polimerowa. Cienka warstwa membrany do 5 mm szczelnie wypełniła porowatości torkretu, związanego z napowietrzaniem betonu natryskowego podczas nakładania metodą suchą. Nałożona membrana - dzięki elastycznym właściwościom i jej dobrej przyczepności do warstwy torkretu - pozwala na utrzymanie spękanej warstwy torkretu w stanie pewnej równowagi.Wpływa to także na zwiększenie nośności i pracy warstwy torkretu z membraną. Kontrole warstwy membrany nie wykazały powstawania wykwitów solnych na jej powierzchni. Badania nad pracą skorodowanych złączy ciernych wykazały, że w agresywnym środowisku kopalnianym w dłuższym czasie eksploatacji zmienia się charakterystyka pracy odrzwi z podatnych na sztywną. A co za tym idzie - wzmocnienie obudowy za pomocą torkretu nie zmienia charakterystyki jej pracy. Opracowanie układu obciążającego odrzwia pokryte warstwą torkretu pozwala na określenie nośności obudowy zespolonej, a w konsekwencji na odpowiedni dobór grubości warstwy torkretu.