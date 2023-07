Akcje JSW najtańsze w tym roku

Akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) spadły do najniższych w tym roku poziomów. Tylko dziś potaniały o 4,05 proc., od początku 2023 r. spadki sięgnęły 31 proc. Ogłoszenie rządowych planów wprowadzenia "składki solidarnościowej" nie jest tu jedynym czynnikiem.

Akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) 7 lipca potaniały o 4,05 proc., na koniec giełdowej sesji za jeden walor płacono 37,42 zł. Początek sesji był dość udany, cena akcji rosła blisko 2 proc. do poziomu 39,87 zł. Około godziny 11.30 kurs jednak szybko zanurkował, chwilami tracąc prawie 8 proc. Za chwilę przyszło uspokojenie, kurs zaczął nieco odrabiać straty, ale dzień górnicza spółka zamknęła z ponad 4-procentowym spadkiem.

Spadek kursu JSW 7 lipca nastąpił tuż po ujawnieniu informacji o pracach rządu nad wprowadzeniem jeszcze w 2023 r. systemu składki solidarnościowej dla dużych przedsiębiorstw z sektora węglowego.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw. Ta ustawa znalazła się w opublikowanym 7 lipca wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

"Celem projektu jest dalsze minimalizowanie podwyżek cen energii dla najbardziej wrażliwych odbiorców, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego państwa poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu płynności i możliwości regulowania zobowiązań, zapewnienie ciągłości dostaw energii. Istnieje konieczność utrzymania rozwiązań osłonowych obowiązujących od 2022 r." - czytamy.

Jak podano, projekt zakłada wprowadzenie w 2023 r. "dla dużych podmiotów z sektora węglowego systemu składki solidarnościowej polegającego na wdrożeniu mechanizmu określenia podmiotów, które uzyskały w 2022 r. nieuzasadnione nadmierne dochody, w nawiązaniu do klasyfikacji UE opisaną w rozporządzeniu Rady UE nr 2022/1854".

Ponadto proponuje się w projekcie obowiązek odprowadzenia na rzecz Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny nadmiarowych dochodów, osiągniętych w 2022 r. z działalności w sektorze węgla.

Co ciekawe, informacja o planach rządu nie miała wielkiego wpływu na notowania akcji kopalni Bogdanka, które tego dnia podrożały o 4,45 proc. Jak widać, akcjonariusze JSW mieli także inne powody.

Warto zaznaczyć, że od kilku miesięcy kurs JSW jest w wyraźnym trendzie spadkowym, obecna cena akcji spółki jest najniższa od października 2022. Tylko w ciągu ostatnich 6 miesięcy akcje JSW potaniały o 33,7 proc.

W piątek pojawiły się również inne, istotne dla inwestorów informacje dotyczące JSW, które zarząd przekazał w odpowiedzi na pytania jednego z akcjonariuszy. Dotyczyły one m.in. wypłaty dywidendy z zysku za rok 2022 i jednorazowej premii dla pracowników JSW.

8 lutego 2023 r. podpisał z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi porozumienie, na mocy którego ustalony został wskaźnik wzrostu funduszu wynagrodzeń w roku 2023 na poziomie 15,4 proc.

Aktualnie, na wniosek reprezentatywnych organizacji związkowych JSW prowadzone są rozmowy pomiędzy zarządem JSW a reprezentatywnymi organizacjami związkowymi w sprawie realizacji porozumienia płacowego.

14 czerwca 2023 r. odbyło się pierwsze spotkanie w tej sprawie, podczas którego strony przedstawiły swoje stanowiska. Jak zapowiedziano, rozmowy będą kontynuowane.

Jak podano, na tym spotkaniu nie zapadły żadne ustalenia w zakresie formy realizacji uzgodnionego porozumienia, wskaźnika wzrostu funduszu wymagrodzeń dla pracowników w 2023 r., ani dotyczące kwoty ewentualnej nagrody jednorazowej, o wypłatę której strona społeczna wniosła w piśmie z 5 czerwca.

- Prowadzone rozmowy dotyczą ewentualnej wypłaty jednorazowej nagrody dla pracowników, a nie wypłaty nagrody z wypracowanego w roku ubiegłym zysku. Nagrody i wyróżnienia w pracy są formą doceniania pracowników - czytamy w piśmie JSW.

Szacuje się, że koszt lutowego porozumienia z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi wyniesie ok. 580 mln zł.

W 2022 roku wynagrodzenia w JSW wzrosły o 10 proc. W lipcu 2022 r. roku pracownikom wypłacono także jednorazową nagrodę w wysokości od 13 tys. do 19 tys. zł brutto, co kosztowało spółkę ok. 480 mln zł.

JSW dywidendy nie wypłaci, a Bogdanka wypłaci

Zarząd JSW odniósł się także do pytania o to, dlaczego spółka nie chce wypłacić dywidendy zgodnie ze statutem a nie ma problemów, by wypłacić premię od zysków dla pracowników. Odpowiadając zarząd przypomniał, że zaciągając zobowiązanie finansowe w PFR w 2020 r. informowała akcjonariuszy o ograniczeniach w wypłacie dywidendy wynikających z tego faktu.

- Spółka nadal ma zobowiązanie wobec PFR. To w oczywisty sposób ograniczało zarząd spółki w możliwości rekomendowania wypłaty dywidendy, gdyż oznaczałoby to złamanie warunków podpisanych w 2020 r. umów z PFR. Pozyskane pożyczki z PFR odnoszą się do pomocy publicznej i zarząd spółki jest zobowiązany respektować wszystkie postanowienia zawarte w odpisanych umowach - napisano w oświadczeniu.

W przypadku dywidendy również mamy różnice pomiędzy KSW a Bogdanką. Otóż Bogdanka zdecydowała się wypłacić dywidendę za rok 2022 r. w wys. 87,8 mln zł, czyli 2,58 zł na akcję. Dzień dywidendy minął 6 lipca a termin wypłaty dywidendy ustalono na 21 lipca 2023 r.

Przypomnijmy, że grupa kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej w 2022 r. wypracowała zysk netto w wysokości prawie 7,6 mld zł, który był wyższy o prawie 6,6 mld zł od zysku netto osiągniętego w 2021 roku. To najlepszy wynik w historii firmy.