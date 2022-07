Akcjonariusze Bogdanki mogą sporo zarobić

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska podwyższył cenę docelową dla akcji Bogdanki do 80 zł. Ponieważ obecnie akcje spółki oscylują wokoło 50 zł, potencjalnie akcjonariusze firmy mogą zyskać nawet 60 proc.

Analitycy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska w raporcie z 10 lipca podwyższyli cenę docelową dla akcji Bogdanki do 80 zł z 63,5 zł wcześniej, podtrzymując rekomendację „kupuj’. Raport został przygotowany przy kursie 50,8 zł za jedną akcję.

- Podtrzymujemy pozytywne nastawienie do spółki i podwyższamy nasze prognozy finansowe dla Bogdanki uwzględniając rosnące ceny polskiego węgla energetycznego. Biznes spółki oceniamy jako ekstremalnie defensywny, który nie powinien ucierpieć nawet w scenariuszu osłabienia rynku surowców spowodowanego możliwym spowolnieniem gospodarczym - czytamy w raporcie.

Optymizm specjalistów wynika z sytuacji makroekonomicznej. Bogdanka może bowiem zarabiać obecnie kokosy. Cena węgla energetycznego na rynku ARA sięga nawet 390 euro za tonę (niemal 2 tys. zł). To sprawia, że wydobycie węgla jest dużo bardziej opłacalne niż jeszcze kilka miesięcy temu.

Drugim czynnikiem, na który zwracają uwagę analitycy, jest to, że węgla będzie potrzeba, nawet jeśli pogorszy się sytuacja gospodarcza kraju. Wynika to z niedoboru tego paliwa i obaw o stabilność dostaw do Europy rosyjskiego gazu.

DM BOŚ prognozuje, że w 2022 roku EBITDA Bogdanki (wynik przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją) wyniesie 1,04 mld zł, a w 2023 roku będzie na poziomie 911 mln zł.