Alarmy w sprawie metanu były od dawna, ale rząd zlekceważył problem

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa (GIPH) od dawna bije na alarm i zwraca uwagę na niebezpieczeństwa wiążące się z unijnym rozporządzeniem w sprawie redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym.

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa zaznacza, że rozporządzenie metanowe znajduje się obecnie na etapie prac w Parlamencie Europejskim, a zatem pozostało niewiele czasu i możliwości na skuteczne zablokowanie niekorzystnych dla Polski przepisów.

W GIPH wskazują, że z przykrością należy stwierdzić, iż pomimo wielokrotnych apeli zarówno GIPH, jak i innych instytucji branżowych i organizacji, polski rząd zlekceważył problem.

Organizacja stwierdza, że rząd nie podjął wystarczających działań w celu zablokowania rozwiązań, które w sposób niekontrolowany doprowadzą do szybkiej likwidacji polskiego górnictwa węgla kamiennego oraz zagrożą bezpieczeństwu energetycznemu kraju.

Należy najpierw przypomnieć, że 15 grudnia 2021 roku Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący utworzenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym.

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa w listopadzie 2021 roku powołała zespół roboczy dla zajęcia się tematem emisji metanu

W obliczu groźnych dla polskich przedsiębiorców górniczych doniesień dotyczących projektowanych regulacji, które uzyskano wcześniej z Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego Euracoal, Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa jeszcze w listopadzie 2021 roku powołała zespół roboczy dla zajęcia się tym tematem.

W jego skład weszli przedstawiciele spółek węglowych, Spółki Restrukturyzacji Kopalń oraz Głównego Instytutu Górnictwa. Po analizie danych dotyczących polskich kopalń węgla kamiennego zauważono, że prawie żadna z nich nie spełnia proponowanych przez Komisję Europejską wymogów.

Uwzględniając to, że przyjęcie rozporządzenia w przedstawionej przez Komisję Europejską formie spowodowałoby natychmiastową całkowita likwidację polskiego górnictwa węgla kamiennego, Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa podjęła intensywne działania, zarówno na gruncie krajowym, jak i unijnym w celu nagłośnienia problemu oraz niedopuszczenia do niekorzystnych zmian.

Jak wskazuje GIPH, w pierwszej kolejności opracowano i przesłano szczegółowe uwagi do projektu rozporządzenia do Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego Euracoal w celu dostarczenia argumentacji do wystąpień oraz zapoznania z nimi członków tego stowarzyszenia.

Jednocześnie Izba zwróciła się 14 grudnia 2021 roku z bezpośrednim apelem zawartym w piśmie skierowanym do Kadri Simson, komisarz ds. energii. Wskazano w nim, że wdrożenie niektórych decyzji projektowanego rozporządzenia wywoła poważny kryzys społeczno-gospodarczy w Polsce, związany z utratą blisko pół miliona miejsc pracy w szeroko rozumianym sektorze i upadek wielu tysięcy firm w nim działających.

Podkreślono, że proponowane rozwiązania nie wpisują się w planowany proces transformacji energetycznej, wedle którego przejście z gospodarki opartej na paliwach kopalnych powinno być odpowiednio zaplanowane i nie może doprowadzić do gwałtownych, negatywnych skutków społeczno-gospodarczych.

Poinformowano premiera, że w Polsce wydobycie prowadziło 21 kopalń, z czego 16 były to kopalnie metanowe, z których żadna nie spełnia wymogów przewidzianych w rozporządzeniu

W styczniu 2022 roku Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa zwróciła się do premiera Mateusza Morawieckiego, o podjęcie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej szybkich i zdecydowanych działań mających na celu niedopuszczenie do wprowadzenia w życie niektórych przepisów projektowanego rozporządzenia.

W piśmie do premiera zwrócono uwagę, że przedmiotowy projekt zakłada wprowadzenie zakazu odprowadzania ze stacji odmetanowania metanu do atmosfery i jego spalania od 1 stycznia 2025 roku, a także poprzez szyby wentylacyjne od 1 stycznia 2027 roku. Co prawda ten drugi zakaz nie dotyczy węgla koksowego, jednak w ciągu trzech lat od daty wejścia w życie rozporządzenia przewiduje się wprowadzenie rygorów również dla tej części górnictwa.

Poinformowano także premiera o tym, że wówczas w Polsce wydobycie prowadziło 21 kopalń, z czego 16 były to kopalnie metanowe, z których żadna nie spełnia wymogów przewidzianych w rozporządzeniu.

Wskazano również, że eksploatacja węgla w takich kopalniach jest możliwa tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy pozostają utrzymane dopuszczalne stężenia tego gazu w wyrobiskach górniczych. Można to osiągnąć poprzez odprowadzanie metanu szybami wentylacyjnymi lub rurociągami wchodzącymi w skład systemów odmetanowania.

Zwrócono uwagę, że w 2020 roku 63 proc. metanu, który wydzielił się w kopalniach, odprowadzone było metodą wentylacyjną, reszta została wychwycona rurociągami, a jedynie 23 proc. zostało zużyte w kotłach lub silnikach gazowych. Podkreślono też, że technicznie nie jest możliwe wykorzystanie w 100 proc. metanu ujmowanego przez odmetanowanie, dlatego jego część musi być spalana lub wypuszczana do atmosfery, a wprowadzenie nowych sposobów jego zagospodarowania wymaga odpowiedniego czasu oraz olbrzymich inwestycji, na które brak jest w okresie transformacji źródeł finansowania.

O powyższym wystąpieniu poinformowano pełnomocnika rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, ministra klimatu i środowiska, prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, przewodniczących sejmowych komisji: ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, ds. restrukturyzacji energetyki oraz ds. Sprawiedliwej Transformacji, a ponadto polskich posłów do Parlamentu Europejskiego oraz związki zawodowe.

Z inicjatywy Izby, także Europejskie Stowarzyszenie Węgla Kamiennego i Brunatnego Euracoal skierowało wystąpienia do wszystkich swoich członków o wsparcie działań w trakcie procesu legislacyjnego związanego z pracami nad projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym. Celem tych działań miało być wezwanie rządów i europarlamentarzystów innych krajów zrzeszonych w tej organizacji do niedopuszczenia do przyjęcia niektórych przepisów przedmiotowego aktu.

Natomiast 26 stycznia 2022 roku GIPH swoje uwagi i obawy dotyczącego projektowanych regulacji przesłała do Komisji Europejskiej.

GIPH wskazuje, że w wyniku również wystąpień Izby, prezes Wyższego Urzędu Górniczego w dniu 3 lutego 2022 roku powołał Zespół do spraw analizy wybranych zagadnień związanych z ograniczaniem emisji metanu w energetyce.

Zespół w marcu 2022 roku przedstawił sprawozdanie ze swoich prac, którego wnioski pokryły się z obawami zgłaszanymi przez Izbę, w szczególności w odniesieniu do proponowanych poziomów emisji metanu na kilotonę wydobytego węgla, co spowoduje likwidację polskiego górnictwa węgla kamiennego z jednoczesnym zastąpieniem polskiego surowca węglem z importu, a w konsekwencji obniżenie bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Pomimo wielokrotnych apeli GIPH oraz innych instytucji branżowych i organizacji polski rząd zlekceważył problem

Na wniosek Izby tematykę proponowanych regulacji dotyczących redukcji emisji metanu włączono w porządek obraz Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników w dniu 19 lipca 2022 roku. Jednak na samym posiedzeniu nie udało się uzyskać odpowiedzi na temat konkretnego stanowiska polskiego rządu w sprawie przedmiotowego projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej i Rady. Zresztą odpowiedzi nie uzyskano do dnia dzisiejszego.

W GIPH wskazują, iż z przykrością należy powiedzieć, że pomimo wielokrotnych apeli zarówno GIPH, jak i innych instytucji branżowych i organizacji, polski rząd zlekceważył problem i nie podjął wystarczających działań w celu zablokowania rozwiązań, które w sposób niekontrolowany doprowadzą do szybkiej likwidacji polskiego górnictwa węgla kamiennego oraz zagrożą bezpieczeństwu energetycznemu kraju.

Niektóre przepisy rozporządzenia zostały w niewielkim stopniu złagodzone w trakcie konsultacji w Radzie, ale nie na tyle, aby polskie kopalnie mogły spełnić narzucone rygory.

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa wskazuje, że przedmiotowy dokument znajduje się obecnie na etapie prac w Parlamencie Europejskim, a zatem pozostało niewiele czasu i możliwości na skuteczne zablokowanie niekorzystnych dla Polski przepisów.