Albo postawimy na zwiększenie wydobycia węgla, albo będziemy mieli coraz większe problemy

W Niemczech zdali sobie sprawę, że przynajmniej na jakiś czas trzeba przeprosić się z węglem. Niemieckie elektrownie na węgiel kamienny wznawiają działalność. Nie brak opinii, że z uwagi na obecne realia kryzysu energetycznego i wojny na Ukrainie, szykuje nam się renesans energetyki węglowej.

Realia wojny na Ukrainie dobitnie pokazują, że należy bazować w możliwie jak największym stopniu na własnych surowcach.

Upadła i skompromitowała się doktryna uzależnienia państw europejskich od gazu z Rosji.

Wcześniej na świecie nie zużywano tak dużo węgla do wytwarzania energii elektrycznej. Teraz ma to miejsce, bowiem węgiel zastępuje także drogi gaz.

Międzynarodowa Agencja Energii wskazuje, że w 2022 roku będziemy mieli do czynienia z wysokim popytem na węgiel energetyczny i wysoką produkcją energii w oparciu o ten właśnie surowiec.

Jak trwoga, to do węgla

W Niemczech zaznaczają, że w tym roku mogą zaimportować przeszło 30 mln ton węgla kamiennego na potrzeby tamtejszych elektrowni. Byłby to 11-proc. wzrost w stosunku do 2021 roku.

Przed wojną na Ukrainie 50 proc. węgla dla elektrowni niemieckich sprowadzano z Rosji. Teraz sięga się po surowiec z innych źródeł, między innymi z RPA, Australii, czy Stanów Zjednoczonych.

Przy tym niemiecki rząd myśli także o ponownym uruchomieniu elektrowni opalanych węglem brunatnym, które zostały wyłączone.

W Polsce na przestrzeni ostatnich lat był kurs na ograniczanie wydobycia węgla w kraju i generalnie rzecz biorąc, to górnictwo nam się zwijało. Jednak obecnie mamy całkiem inną sytuację, zatem trzeba rozmawiać i ustalić z Brukselą jak proces dekarbonizacji miałby aktualnie przebiegać. Trzeba przy tym pamiętać, że inwestycje w górnictwie są kapitałochłonne i dają efekty po upływie dłuższego czasu.

Górnicze związki wskazują, że inwestycje w górnictwo powinny zostać zaplanowane w perspektywie 15 lat, bowiem tylko taki czas sprawia, że są one opłacalne.

Na razie podkreślają, że z rządu płyną do nich komunikaty, by wydobywać więcej węgla przez najbliższe dwa lata, natomiast potem zgodnie z umową społeczną - przewidującą odejście od wydobycia węgla kamiennego energetycznego w Polsce do 2049 roku - wydobycie ma już być zmniejszane. Takie rozwiązanie zdaniem przedstawicieli strony społecznej jedynie skróciłoby żywotność kopalń.

Stąd podkreślają oni, że w takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie notyfikowanie umowy społecznej w pierwotnej formie, która zakłada zmniejszanie produkcji węgla. Wygląda na to, że cały nacisk będzie szedł u nas na węgiel importowany.

- Rządzący nie zamierzają inwestować w nowe złoża, nie zamierzają inwestować w innowacyjne technologie wykorzystywania węgla, jak to robią chociażby Japończycy, zamierzają natomiast płacić podmiotom zagranicznym za węgiel, którego w Polsce mamy pod dostatkiem. To polityka bardzo krótkowzroczna - ocenił ostatnio Bogusław Hutek, szef górniczej Solidarności.

Trzeba już teraz myśleć o kolejnych latach

Może się przecież okazać, że z jakichś względów węgiel z importu nie zostanie dostarczony. I co wtedy? Nikt o tym teraz nie myśli.

- U nas surowcem stabilizującym system energetyczny miał być gaz, ale nie wiemy, ile tego gazu uda się sprowadzić. Elektrowni jądrowej długo jeszcze mieć nie będziemy. I co w zamian? Wydawałoby się oczywiste, że to, co mamy na miejscu, czyli węgiel - zaznaczył Bogusław Hutek, cytowany w Solidarności Górniczej.

- Niestety, wśród polskich polityków głosy postulujące powrót do węgla od początku były bardzo słabe, a teraz już w ogóle ich nie słychać. Nawet wicepremier Jacek Sasin, opowiadający się wcześniej za wzmocnieniem roli węgla, stwierdził ostatnio, że inwestycje w rozwój górnictwa są obarczone zbyt dużym ryzykiem - podkreślił Bogusław Hutek.

Najprawdopodobniej we wrześniu strona związkowa zażąda od premiera Morawieckiego i tych członków rządu, którzy podpisali się pod umową społeczną dla górnictwa: wicepremiera Jacka Sasina, byłego wiceministra aktywów państwowych odpowiedzialnego za górnictwo Artura Sobonia oraz ministra Krzysztofa Kubowa - żeby zaczęli wywiązywać się ze swojej roli i zaczęli wdrażać w życie wszystkie zapisy dokumentu. Szczególny nacisk strona społeczna zamierza położyć na osiem wpisanych do umowy inwestycji w skali przemysłowej, bowiem od ich powstania zależy dalszy los większości kopalń.

Najbliższy sezon grzewczy już za pasem, natomiast trzeba już teraz pomyśleć, jak zabezpieczyć sobie surowiec w kolejnych latach. Pewnym rozwiązaniem wydaje się tu postulowane od dawna dopuszczenie inwestorów prywatnych do górnictwa.

- Są inwestorzy prywatni, którzy deklarują chęć inwestowania w Polsce w wydobycie węgla - mówi portalowi WNP.PL Dawid Piekarz, wiceprezes Instytutu Staszica. - Jeżeli są skłonni zainwestować i ponieść ryzyko, to należy im to umożliwić - wskazuje.

