Albo zwiększymy wydobycie węgla, albo słono zapłacimy za import

Agresja Rosji na Ukrainę zmieniła uwarunkowania gospodarcze w Europie, co jest zwłaszcza widoczne w dziedzinie surowców energetycznych. Z uwagi na embargo na rosyjski węgiel nie sprowadzamy go już z Rosji. Na rynku odczuwalne są niedobory surowca. Trzeba więc sięgnąć po niewykorzystane krajowe zasoby, natomiast import węgla traktować jako doraźny sposób uzupełniania niedoborów.

Według Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla w kraju zabraknie nam w tym roku 11 mln ton węgla.

6 mln ton zabraknie w energetyce, natomiast 5 mln ton zabraknie w sektorze komunalno-bytowym. O ile te 6 mln to ok. 20 proc. zużycia energetyki, o tyle w sektorze komunalno-bytowym 5 mln ton to już 40 proc. całego rynku.

Niedobór surowca będzie odczuwalny jak nigdy dotąd.

Import węgla z kierunków innych niż rosyjski wydaje się jakimś rozwiązaniem. Jednakże obecnie na rynku węgla podaż nie nadąża za popytem. Embargo na węgiel z Rosji oznacza, że zmniejszyła się liczba dostawców, jednak zapotrzebowanie nie zmalało. To sprzyja wzrostowi cen.

Otworzyć się też na prywatnych inwestorów

Dochodzą tu ograniczenia związane z rosnącymi kosztami transportu morskiego (ceny paliwa, dostępność statków) a także przepustowości portów. Żeby uniknąć problemów w kolejnych latach należy zwiększyć wydobycie węgla w kraju. Dostrzegają taką potrzebę także przedstawiciele związków zawodowych.

- Zdecydowanie należy otworzyć się na wszystkich tych, którzy chcą zainwestować w wydobywanie węgla w Polsce - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek, przewodniczący Sierpnia 80.

- Sami nie jesteśmy w stanie zaspokoić swoich potrzeb energetycznych, ani rynku odbiorców indywidualnych oraz komunalnych. Dlatego jeżeli ktoś chce inwestować własne pieniądze w wydobycie węgla, to należy mu to umożliwić. Opowieści o tym, że możemy ten brakujący węgiel sprowadzić z zagranicy to zwykłe brednie. Po pierwsze nie ma gdzie tego węgla kupić, a po drugie nie ma go gdzie rozładować, bowiem przepustowość portów jest dramatycznie niska. Po trzecie wreszcie trzeba sobie uświadomić, że dzisiaj węgiel dla energetyki zawodowej w cenach spotowych osiąga wielkość od 50 do 70 zł za gigadżul - dodaje.

Jednocześnie wskazuje, że należy dopuścić inwestorów prywatnych, także zagranicznych, jeżeli chcą u nas inwestować w wydobycie węgla.

- Tak, czy siak węgla będzie nam brakować i każda nowa inwestycja w przemysł wydobywczy może okazać się dla nas ratunkiem - ocenia Bogusław Ziętek.

- Niedopuszczalne jest też, aby próbowano blokować tego typu inwestycje argumentacją, że jeśli pozwolimy na budowę nowych kopalń w Polsce, to nie dostaniemy unijnych pieniędzy na transformację górnictwa i Śląska. Unii Europejskiej nic bowiem do tego, w co chcą inwestować swoje pieniądze prywatni inwestorzy - zaznacza Ziętek.

Zwiększenie wydobycia węgla w kraju jest istotne, bowiem mogą być problemy z jego dostępnością na rynkach, a poza tym ceny mogą być na wysokim poziomie.

- Nie widzę powodu do blokowania prywatnych inwestycji w górnictwie, raczej polskie państwo powinno wesprzeć polityką koncesyjną takie inicjatywy - mówi portalowi WNP.PL Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki.

- Mam nadzieję, że podejście państwa będzie bardziej sprzyjające dla prywatnych inwestorów, którzy chcieliby u nas inwestować w wydobycie. Będziemy mieli trudny czas w Europie w zakresie nośników energii przez kilka lat. Trzeba będzie czymś zastąpić surowce, które wcześniej sprowadzano z Rosji. Warto się zatem otwierać na inwestycje prywatne, w tym zagraniczne. To nie państwo musi budować kopalnie, mogą to robić podmioty prywatne. Istnieje szansa na spokojniejszą restrukturyzację. Przy obecnych cenach węgla mogą nie być potrzebne środki publiczne. Te wysokie ceny węgla to kwestia przejściowa, ale nie chodzi o rok, bowiem one utrzymają się na wysokim poziomie zapewne przez kilka lat - dodaje.

Zatem to pokazuje, że trzeba zwiększać wydobycie węgla w kraju tam, gdzie jest to perspektywiczne. Bezpieczeństwo energetyczne trzeba budować w oparciu o własne zasoby surowcowe. W naszym przypadku takim istotnym surowcem pozostaje węgiel.

- Wiadomo, że nie będziemy już wydobywali węgla na potęgę, jak to było w latach 70-tych. Natomiast tam, gdzie są zasoby surowca dobrej jakości i dające się wydobywać rentownie, warto zainwestować w zwiększenie wydobycia. Warto również dać zielone światło prywatnym inwestorom - zaznaczył w niedawnej rozmowie z portalem WNP.PL Dawid Piekarz, wiceprezes Instytutu Staszica.

Trzeba przy tym pamiętać, że inwestycje w górnictwie są kapitałochłonne a okres zwrotu jest długi.

- Na pewno dopuszczenie kapitału prywatnego do górnictwa byłoby korzystne - zważywszy że państwowi producenci węgla borykają się od lat z dużymi problemami. Natomiast są inwestorzy prywatni, którzy deklarują chęć inwestowania w Polsce w wydobycie węgla - wskazał Dawid Piekarz. - Jeżeli są skłonni zainwestować i ponieść ryzyko, to należy im to umożliwić. Trzeba także zwiększać wydobycie w zakładach górniczych już istniejących - tych perspektywicznych. To kwestia około dwóch lat, żeby móc doprowadzić tam do sytuacji, w której to wydobycie wzrośnie - stwierdził.

Poradzić sobie z deficytem węgla

Uruchomienie nowych kopalń wymagałoby czasu, natomiast takie podejście byłoby zgodne z celami ogłoszonej przez rząd polityki budowania suwerenności oraz bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego państwa na długie lata. Nie bez znaczenia jest też to, że uruchomienie wydobycia z nowych złóż oznaczałoby stworzenie tysięcy nowych miejsc pracy i pobudzenie koniunktury gospodarczej.

Wojna na Ukrainie pokazuje, że trzeba najbliższy czas wykorzystać do odejścia od zależności wobec zagranicznych dostawców surowców, między innymi poprzez racjonalne wykorzystanie własnych zasobów.

- Narastający deficyt węgla wymaga poszukiwania źródeł jego dostaw, zwłaszcza dla energetyki oraz ciepłownictwa i całego sektora komunalno-bytowego - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki. - Oczywiście sposobów zmniejszenia tego deficytu jest kilka. Najprostszy to zwiększony import do Polski, ale trzeba mieć świadomość tego, że dzisiejsze ceny na rynkach światowych są najwyższe w historii i musiałoby się to przełożyć na koszt produkcji a potem cenę zbytu energii i ciepła, co będzie nieakceptowalne społecznie - dodaje Markowski.

I zaznacza, że druga metoda to zwiększenie wydobycia w kraju. Tu właściwie sposoby są dwa. Pierwszy to inwestycje, ale one wymagają olbrzymich nakładów, a ponadto będą długo trwały z perspektywą uzyskania efektów za pięć i więcej lat, bowiem mówiąc o inwestycjach już nie można mówić tylko o realizacji robót przygotowawczych w kopalniach, ale trzeba mówić o budowie szybów, budowie nowych poziomów wydobywczych, czy uruchamianiu zupełnie nowych kopalń, na co nie ma pieniędzy.

- Drugi sposób to zwiększenie wydobycia w kopalniach czynnych - dodaje Markowski.

Wskazuje przy tym, że tu trzeba z kolei wziąć pod uwagę dylematy techniczne i geologiczne.

- Geologiczne polegają na tym, że jeżeli da się zwiększyć wydobycie w kopalniach funkcjonujących, to siłą rzeczy szybciej wyeksploatuje się ich udostępnione zasoby geologiczne. Czyli skróci to okres funkcjonowania tych kopalń - mówi Jerzy Markowski. - Ponadto planując zwiększenie wydobycia węgla w kopalniach, trzeba uwzględnić także zdolności transportowe szybów. Najlepszym przykładem jest tu Bogdanka, która mogłaby wydobywać więcej, ale nie ma jak wydostać tego węgla z dołu - wyjaśnia.

Kolejną kwestią są zagrożenia naturalne, zwłaszcza w pokładach tąpiących, gdzie trzeba ograniczać postęp ścian oraz w pokładach silnie metanowych, gdzie właściwie ilość metanu w caliźnie węglowej decyduje o postępie ścian. Zwłaszcza w JSW, zwraca uwagę Jerzy Markowski, wiele jest przykładów na to, że ściany mogłyby mieć postępy nawet o sto procent większe, ale wydzielający się metan to uniemożliwia.

Jerzy Markowski zaznacza, że są chętni na realizację inwestycji wydobywczych w Polsce, jednak trzeba ich poważnie potraktować podczas procedur koncesyjnych.

- Kolejna rzecz, jaką trzeba zbilansować, to jest dylemat, przed którym stanęło górnictwo czeskie, gdzie też szukają sposobu na uruchomienie wydobycia w kopalniach zlikwidowanych i wydłużenie funkcjonowania ostatniej czynnej kopalni. Jednak dylemat absolutnego braku kadr górniczych powoduje, że jest to zadanie niewykonalne - podkreśla Markowski. - Reasumując, są spos0by na zwiększenie wydobycia, ale trzeba poważnie potraktować tych, którzy chcą to robić - podsumowuje.