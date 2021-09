Amerykanie są zdeterminowani, by wydobywać u nas węgiel koksowy

– Mamy nadzieję, że będzie możliwość wznowienia rozmów z zarządem Spółki Restrukturyzacji Kopalń na temat zakupu pozostałej, niezlikwidowanej jeszcze infrastruktury kopalni Krupiński. Takie wznowienie rozmów może nastąpić jedynie za zgodą ministra aktywów państwowych. I liczymy, że taka zgoda się pojawi – zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL dr Krzysztof Wilgus, prezes zarządu Silesian Coal International Group of Companies SA.

Pozostały jeszcze do zlikwidowania dwa szyby i mamy nadzieję, że - ponawiana przez nas wielokrotnie - oferta odsprzedania czy też innego sposobu udostępnienia tych szybów zostanie pozytywnie rozpatrzona przez ministra aktywów państwowych oraz zarząd Spółki Restrukturyzacji Kopalń.Tym bardziej, że nadal spółka oferuje kwotę zapłaty za te szyby – zgodną z wyceną ministra aktywów państwowych – wynoszącą do stu milionów złotych, co stanowiłoby ewidentny przychód Skarbu Państwa i jednocześnie zaoszczędziłoby mu wydatkowania 150 mln zł, które Spółka Restrukturyzacji Kopalń musi wydać na likwidację kopalni Krupiński.- Mamy nadzieję, że będzie możliwość wznowienia rozmów z zarządem Spółki Restrukturyzacji Kopalń na temat zakupu pozostałej, niezlikwidowanej jeszcze infrastruktury kopalni Krupiński. Powrót do rozmów może nastąpić jedynie za zgodą ministra aktywów państwowych. Liczymy, że taka zgoda się pojawi.Czytaj również: Inwestor: Kopalnia w Mysłowicach powstanie, mimo politycznej gry - Tak, warto przypomnieć, że projekt kontynuowany przez inwestora przez osiem lat. W tym okresie wydano wiele milionów euro na wiercenia geologiczne oraz kolejne dokumentacje, które zresztą przeszły nieodpłatnie na własność Skarbu Państwa.- Na obecnym etapie nasi amerykańscy oraz pozostali inwestorzy wykazują jednoznaczną determinację kontynuowania tego projektu. Należy tu mieć na uwadze, że powstałoby kilka tysięcy stabilnych miejsc pracy w regionie. A do kasy budżetu państwa i budżetów regionalnych wpływałyby przez 30 lat stałe przychody podatkowe.Ponadto kopalnia dostarczałaby na rynek polski węgiel, który dziś kupujemy między innymi w Rosji. A zwłaszcza dostarczałaby węgiel koksowy, uznany w Unii Europejskiej za produkt strategiczny. Planowane jest łącznie wydobycie co najmniej 3 mln ton węgla na rok przez około 30 lat.Wszystko zależeć będzie od zgody polskich władz na realizację tego projektu. Inwestor jest bowiem nadal zdeterminowany, by go realizować, ma też od wielu lat pełne pokrycie na sfinansowanie inwestycji. A zatem w przypadku realizacji potrzebna jest jedynie zgoda polskich władz.