Andrzej Duda złożył górnikom życzenia z okazji zbliżającej się Barbórki

Barbórkę świętują górnicy węgla kamiennego i brunatnego oraz pracownicy kopalń rud miedzi, cynku i ołowiu, soli, a także załogi zakładów wydobywczych nafty i gazu, wód leczniczych i termalnych.

Życzenia z okazji Barbórki zostały opublikowane w poniedziałek na stronie prezydenckiej kancelarii.

Życzenia z okazji Barbórki zostały opublikowane w poniedziałek na stronie prezydenckiej kancelarii.

Radość i duma z przynależności do górniczej braci

- Proszę o przyjęcie najserdeczniejszych barbórkowych życzeń. Niech w Państwa domach oraz na tradycyjnych nabożeństwach i koleżeńskich spotkaniach także w tym roku zagości świąteczna, serdeczna atmosfera - napisał Andrzej Duda.

Życzył górnikom, "aby szczególnie w tych dniach odczuwali radość i dumę z przynależności do górniczej braci - oraz do tej wielkiej rodziny, jaką tworzą wszyscy, którzy na co dzień wspierają pracowników kopalń i ich trud".

- Niech Państwa sukcesy zawodowe budują pomyślność Państwa rodzin, zakładów pracy, miejscowości i regionów, a wreszcie całej naszej Ojczyzny - podkreślił prezydent.

Jak zaznaczył, czci pamięć górników, których nie ma już wśród nas i złożył "hołd wszystkim, którzy wykonując trudną, niebezpieczną pracę odeszli w mijającym roku na wieczną szychtę".

- Bliskim zmarłych i poszkodowanych składam wyrazy głębokiego współczucia. Gorąco dziękuję instytucjom publicznym, organizacjom społecznym oraz wszystkim osobom, które niosą tym ciężko doświadczonym rodzinom wsparcie i otuchę - napisał.

Trzeba było zrewidować swoją politykę energetycną

Duda podkreślił, że "w wyniku zbrojnej inwazji Rosji od lutego bieżącego roku w Ukrainie, tuż za granicą Rzeczypospolitej, rozgrywa się tragedia wojny", a skala i brutalność tych walk oraz dokonywane przez agresora zbrodnie wstrząsnęły światem.

Prezydent zaznaczył, że państwa europejskie, w tym kraje członkowskie UE, zostały zmuszone do zrewidowania dotychczasowych założeń swojej polityki dotyczącej bezpieczeństwa, gospodarki i energetyki.

- Taki namysł trwa również w Polsce. Oczekuję, że już wkrótce zaowocuje on konkretnymi rozwiązaniami i decyzjami - służącymi ochronie najważniejszych interesów naszego państwa i narodu, ale też respektującymi wypracowane dotąd standardy dialogu społecznego oraz wymogi sprawiedliwej transformacji energetycznej - napisał.

Prezydent wyraził również przekonanie, że "Polska wyjdzie z tej próby obronną ręką".

- Aby tak się stało, potrzeba nam spokoju, jedności i solidarności. Potrzeba odważnego, a jednocześnie racjonalnego spojrzenia w przyszłość - podkreślił.

Duda podziękował górnikom "za wysiłek, który ma szczególne znaczenie dla rozwoju Rzeczypospolitej".

- Dziękuję za fachowość, zaangażowanie i poświęcenie, za sprawą których wielkie bogactwa naturalne polskiej ziemi służą nam wszystkim. Ufam, że w tym codziennym trudzie pomoże Państwu opieka świętej Barbary, wierność górniczemu etosowi oraz szacunek i wsparcie zarówno ze strony władz publicznych, jak i szerokich kręgów polskiego społeczeństwa. Raz jeszcze proszę o przyjęcie najlepszych życzeń oraz o przekazanie ich Państwa najbliższym - napisał prezydent.