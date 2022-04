Andrzej Duda złożył wyrazy współczucia rodzinom ofiar katastrofy w kopalni Pniówek

Prezydent Andrzej Duda, odwiedzając w czwartek kopalnię Pniówek, złożył wyrazy współczucia rodzinom ofiar środowej katastrofy górniczej. Wszystko wskazuje na to, że jest to najgorsza katastrofa w dziejach tej kopalni - wskazał.

W kopalni Pniówek od kilkudziesięciu godzin trwa akcja ratownicza po wybuchach metanu, które miały miejsce w środę po północy i nad ranem.

Potwierdzona jest śmierć pięciu osób, sześć kolejnych jest w ciężkim stanie. W kopalni trwa akcja ratownicza zmierzająca do dotarcia do siedmiu zaginionych osób. Kilkunastu pracowników jest lżej rannych.

Także wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, który towarzyszył prezydentowi podczas wizyty ocenił, że sytuacja w kopalni jest trudna.

Andrzej Duda w czwartek po południu spotkał się w kopalni Pniówek ze sztabem akcji ratowniczej i ratownikami górniczymi. Zapalił znicze przy kopalnianej figurze św. Barbary oraz przy ustawionym po katastrofie przed kopalnią transparencie "Święta Barbaro, miej ich w opiece". Na koniec spotkał się z dziennikarzami.

Wyrazy współczucia

- Chciałbym, żeby - za pośrednictwem mediów - najbliżsi górników i ratowników, którzy zginęli, przyjęli moje wyrazy współczucia. Tragiczna sytuacja. Niestety, wszyscy wiedzą, że praca w kopalni wiąże się z ryzykiem. Niestety czasem jest tak, że dochodzi do katastrofy górniczej i właśnie tak się stało tutaj, na Pniówku. Wszystko wskazuje na to, że to jest najgorsza katastrofa w dziejach tej kopalni - mówił prezydent.

- Wiemy w tej chwili, że pięciu górników, wśród nich ratownicy, nie żyje. Niestety jest też sześciu górników w bardzo ciężkim stanie w szpitalu w Siemianowicach Śląskich, w związku z poparzeniami. Los tych, którzy zostali na dole, w sumie siedmiu górników - jeden cały zastęp ratowników i dwóch górników ze ściany, których wcześniej nie zdążono wydobyć, los ich jest nieznany - przyznał.

Prezydent zaznaczył, że ratownicy próbują dotrzeć do miejsca, gdzie najprawdopodobniej znajdują się zaginieni górnicy.

- Niestety jest to duża odległość, jak na warunki kopalni bardzo duża, bo to jest ponad 200 metrów, które muszą przebyć w bardzo trudnych warunkach - mówił uściślając, że chodzi o zagrożenie związane ze składem kopalnianej atmosfery w tym miejscu, po wybuchach.

Postęp akcji ratunkowej

- Ta akcja w tej chwili, dosłownie w ostatnich minutach posunęła się dosyć znacząco: udało się poprawić atmosferę, natomiast jest to bardzo trudne. Na pewno ta akcja nie będzie toczyła się szybko, dotarcie do tych ratowników i tych górników, którzy tam się znajdują, zabierze jeszcze godziny, długie godziny - zastrzegł.

Zaznaczył, że chwilę wcześniej widział się z ratownikami, także z częścią tego zastępu, który był tam w momencie drugiego wybuchu - "tymi ratownikami, którzy przeżyli i nie są poszkodowani, tylko poza lekkimi zadrapaniami".

- Niezwykłe męstwo, niezwykłe bohaterstwo i niezwykłe oddanie tej służbie dla kolegów, dla najbliższych, dla przyjaciół. Podziękowałem z całego serca za to niezwykłe bohaterstwo - podkreślił Andrzej Duda.

Wyraził nadzieję, że stanie się tak, jak mówią ratownicy, że idą po to, żeby wydobyć swoich kolegów żywych.

- Modlimy się wszyscy o to, żeby tak się stało. Wszystko teraz w rękach opatrzności - powiedział prezydent.

- Jeszcze raz proszę, żeby najbliżsi tych, którzy zginęli, przyjęli moje wyrazy współczucia - dodał. - Bardzo trudna sytuacja - powtórzył.

Trudna sytuacja

- Akcja ratunkowa trwa, walka o - miejmy nadzieję - żywych górników i ratowników, którzy znajdują się pod ziemią, jest kontynuowana" - zaznaczył.

Jak przypomniał, budowany jest doprowadzający do wyrobiska powietrze lutniociąg, który ma poprawić atmosferę w rejonie wypadku i tym samym umożliwić "przesuwanie się metr po metrze", aby dotrzeć do miejsc, gdzie powinni być poszukiwani.

- Nie wiemy jeszcze ile to może potrwać, będzie to przede wszystkim od tych warunków pod ziemią. Proszę pamiętać, że jest to tysiąc metrów pod ziemią, w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych - wskazał.

Wsparcie dla rodzin

Pytany o systemowe wsparcie dla rodzin ofiar i poszkodowanych w wypadku wojewoda odpowiedział, że na pewno rodziny ofiar będą obejmowane pomocą zarówno spółki, jak i być może przez służby wojewody.

- Natomiast dzisiaj najważniejsze jest to, żeby te rodziny objąć wsparciem psychologicznym, wsparciem mentalnym - te, które straciły swoich mężów, swoich bliskich. Natomiast te rodziny, które jeszcze wierzą i mają nadzieję - i my również mamy nadzieję, że wyjadą na powierzchnię żywe osoby, to te osoby też będą tym wsparciem obejmowane - zapewnił.

W środę kwadrans po północy w kopalni Pniówek w Pawłowicach doszło do wybuchu i zapalenia metanu. Zgodnie z informacjami JSW w rejonie prowadzącej wydobycie ściany N-6 na poziomie 1000 metrów było 42 pracowników. W czasie, gdy w rejonie akcji przebywały dwa zastępy ratowników, poszukujące trzech pracowników, doszło do kolejnego, wtórnego wybuchu. Według JSW obie eksplozje dzieliły niespełna trzy godziny.

W środę prowadzący akcję ratownicy koncentrowali się na odtworzeniu bezpiecznych warunków w rejonie zagrożenia; chodziło głównie o budowę zapory przeciwwybuchowej. Następnie, po pomiarach atmosfery, wznowili poszukiwania, podejmując jednego ratownika - dotychczas piątą śmiertelną ofiarę katastrofy.

Przy próbach dalszego penetrowania rejonu poszukiwań okazało się, że atmosfera stała się tam na tyle niesprzyjająca, że ratownicy - posługujący się ręcznym sprzętem pomiarowym - musieli zostać wycofani. W takiej sytuacji zaczęto stopniowe rozkładanie linii chromatograficznej, umożliwiającej stały, zdalny pomiar zawartości powietrza, a także lutniociągu, czyli przewodu z powietrzem mającym poprawiać stan atmosfery.

Zgodnie z informacjami JSW, kopalnia Pniówek budowana była w latach 1963-1974. W 1993 r. weszła w skład JSW. W 2006 r. świętowano wydobycie 100-milionowej tony węgla. Od 2008 r. trwają prace związane z rozbudową kopalni o złoże Pawłowice 1. Obszar górniczy złoża Pniówek wynosi 28,6 km2, zasoby operatywne to 101,9 mln ton. Obszar górniczy złoża Pawłowice 1 wynosi 15,8 km2, zasoby operatywne to 54,0 mln ton. Typ produkowanego tam węgla, to 35.1 (węgiel koksowy).