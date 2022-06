Anna Moskwa: przekierujemy cały strumień węgla do PGG

Przekierujemy strumień węgla do PGG, skąd trafi on do polskich gospodarstw domowych – zapowiedziała we wtorek (7 czerwca) podczas konferencji prasowej minister klimatu Anna Moskwa.

Cały węgiel, łącznie z importem spółek skarbu państwa ma trafić do Polskiej Grupy Górniczej - zapowiada minister klimatu Anna Moskwa.

To pozwoli nam zachować dostępność węgla i zapewnić kontrolę nad ceną - podkreśla minister.

Przypomniała także o możliwości składania wniosku o dodatek osłonowy- to maksymalnie 1,4 tys. zł.

- Polskie elektrociepłownie dzisiaj węgla nie potrzebują, rozumiemy zaś, że odbiorcy indywidualni, którzy na przykład ogrzewają wodę, węgla potrzebują już dzisiaj. Przekierujemy więc strumień węgla, a dodatkowo to, co będzie z importu w spółkach Skarbu Państw, do Polskiej Grupy Górniczej. Wszystko, co mamy i co będzie dostępne dla gospodarstw domowych będzie przekierowane do polskich gospodarstw. To pozwoli nam zachować dostępność węgla i zapewnić kontrolę nad ceną - zapowiedziała we wtorek podczas konferencji prasowej minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Zobacz też: Ceny węgla szaleją. Szykuje się sroga zima

Jak dodała, trwają prace nad tym rozwiązaniem, które będzie "sukcesywnie lepsze z dnia na dzień i z tygodnia na tydzień".

Zobacz też: Przez nieuczciwych pośredników cena węgla poszybuje do 4-5 tys. zł za tonę

- Każde gospodarstwo przed sezonem grzewczym będzie miało dostępny węgiel - stwierdziła.

Przypomniała także o możliwości składania wniosku o dodatek osłonowy, w ramach którego gospodarstwa domowe używające węgla do opalania, mogą uzyskać wsparcie, a maksymalna kwota to 1,4 tys. zł.

Minister dodała, że w ostatnim czasie niektórzy pośrednicy wykorzystali trudną sytuację do spekulacji cenowych podwyższając cenę za węgiel.

Moskwa powiedziała, że konsumenci powinni korzystać z oferty wiarygodnych dostawców. Dodała, że rząd wspomoże też sprzedawców, którzy będą oferować węgiel po "akceptowalnej cenie".

- Wprowadzimy w najbliższych dniach rozwiązanie ustawowe, które będzie kompensowało tym podmiotom, które zdecydują się po cenie akceptowalnej - na dzisiaj to jest ta cena którą oferuje PGG, cena najniższa na rynku. Jeśli te podmioty zdecydują się po takiej cenie dostępne zapasy przekazać do odbiorców indywidualnych, zapewnimy im kompensatę. O kwotach będziemy mówili w najbliższych dniach - poinformowała.

Szefowa resortu klimatu zachęciła do korzystania z np. z programu "Czyste powietrze", dzięki któremu można przeprowadzić termomodernizację domu, wymienić źródło ogrzewania, zainstalować panele fotowoltaiczne, co z kolei pozwoli ograniczyć zużycie węgla. Podkreśliła, że maksymalne wsparcie sięgać może nawet 69 tys. zł.