Argentyna inwestuje rekordowo dużo w górnictwo

Inwestycje w poszukiwanie surowców w Argentynie osiągnęły w ubiegłym roku 370 milionów dolarów. To najwięcej od dekady - poinformował właśnie tamtejszy Sekretariat Górnictwa.

Budżety firm na poszukiwania surowców w Argentynie rok do roku wzrosły aż o 68 proc. Rosnące nakłady to zdaniem ekspertów skutek dużych nadziei, jakie z Argentyną wiążą firmy górnicze.

Kraj z Ameryki Południowej to ósme co do wielkości powierzchni państwo na świecie (9 razy większe niż Polska). Jednak wciąż ogromna większość terytorium kraju nie została przebadana geologicznie.

Jednak jak zauważają specjaliści, choć inwestycje w poszukiwania rosną, to zarazem widoczny jest pewien niepokojący trend. Chodzi o to, że nakłady przeznaczane są na inwestycje tylko w szczególnie pożądane minerały, brakuje zaś kompleksowego planowania geologicznego.

I tak inwestycje w poszukiwanie złota w 2022 roku wyniosły 173,6 mln dol. Budżety na identyfikacje złóż miedź wzrosły rok do roku o 62 proc. i zamknęły się kwotą o 81,8 mln dol.

Firmy górnicze zainwestowały także 72,3 miliona dolarów w poszukiwania litu, co stanowi wzrost o 31 proc. w stosunku do 2021 roku.