ARP podała krajowe indeksy cen węgla

Ceny polskiego węgla kamiennego dla energetyki w grudniu ub. roku spadły o 0,4 proc. wobec listopada, a ceny dla ciepłownictwa były niższe o blisko 2 proc. - podała Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP). Jednak w całym ubiegłym roku krajowy węgiel był droższy niż w dwóch poprzednich latach.

Katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu monitoruje rynek węgla kamiennego i sytuację w polskim górnictwie.

W poniedziałek ( 3 lutego) podano wartości, jakie osiągnęły w grudniu i całym ubiegłym roku dwa indeksy obrazujące sytuację na krajowym rynku węgla energetycznego.

W grudniu 2019 r. polski węgiel dla energetyki był prawie o 10 proc. droższy niż w tym samym miesiącu rok wcześniej, a w odniesieniu do węgla dla ciepłownictwa średni spadek wartości indeksu rok do roku wyniósł 3,3 proc.



Indeks PSCMI1 (z ang. Polish Steam Coal Market Index) wyraża ceny węgla dla tzw. energetyki zawodowej i przemysłowej (do produkcji energii elektrycznej), natomiast indeks PSCMI2 - dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych (do wytwarzania ciepła).

Średniomiesięczna wartość indeksu cen węgla dla energetyki (PSCMI1) wyniosła w grudniu ub. roku 265,23 zł za tonę, wobec 266,35 zł za tonę w listopadzie i 266,03 zł za tonę w październiku. W przeliczeniu na uzyskiwaną z węgla energię, w grudniu było to 12,13 za gigadżul energii, wobec 12,15 zł w listopadzie i 12,17 zł w październiku.

Choć w samym grudniu nastąpił spadek wartości indeksu węgla dla energetyki, w całym czwartym kwartale indeks odnotował wzrost - o 2 proc. wobec poprzedniego kwartału i 8,4 proc. w ujęciu rok do roku.

"Od 2016 roku stale rosną również roczne wartości indeksu. W całym 2019 r. wypracował on poziom 261,42 zł za tonę, tj. 12,01 zł za gigadżul energii. To prawie 10 proc. więcej niż w 2018 r. i aż 27 proc. więcej niż dwa lata wcześniej" - podała ARP.

Indeks cen węgla dla ciepłownictwa (PSCMI2) osiągnął w grudniu 2019 r. wartość 301,42 zł za tonę, wobec 307,08 zł za tonę w listopadzie i 312,07 zł za tonę w październiku. W przeliczeniu na uzyskiwaną z węgla energię, w grudniu było to 12,66 za gigadżul energii, wobec 12,81 zł w listopadzie i 12,93 zł w październiku.

W przypadku węgla dla ciepłownictwa czwarty kwartał przyniósł osłabienie indeksu - o 0,8 proc. wobec trzeciego kwartału. "Jednak wartości wskaźnika w każdym trzymiesięcznym okresie 2019 r. były wyższe niż w analogicznych okresach 2018 r. To przełożyło się na bardzo dobrą wielkość w całym 2019 r." - zauważa Agencja.

W minionym roku indeks węgla dla ciepłownictwa wrócił do poziomów notowanych w latach 2011-2013 i przebił barierę 300 zł za tonę, osiągając w 2019 r. średnią wartość 309,78 zł za tonę, czyli 12,87 zł za gigadżul energii. "To wynik lepszy o ponad 5 proc. niż w 2018 r. i o 28,7 proc. lepszy niż w roku 2017" - poinformowała ARP.

Agencja oblicza miesięczne indeksy wspólnie z Towarową Giełdą Energii. Bazują one na danych miesięcznych ex-post i wyrażają cenę zbytu węgla kamiennego w jakości dostosowanej do potrzeb odbiorców. Wyrażona w indeksach wartość to cena węgla netto "na wagonie" w punkcie załadunku - bez uwzględnienia podatku akcyzowego, kosztów ubezpieczenia oraz kosztów dostawy.

Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego to grupa wskaźników cen wzorcowego węgla energetycznego, produkowanego przez krajowych producentów i sprzedawanego na krajowym rynku energetycznym oraz krajowym rynku ciepła. Wyznaczane są co miesiąc na podstawie danych przetwarzanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu, przy współpracy Towarowej Giełdy Energii. Obie instytucje, wraz z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, są współwłaścicielami metodologii obliczania indeksów.