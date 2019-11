Artur Dyczko, wiceprezes JSW: Naszą rolą jest przygotować się na dekoniunkturę

Na razie nie wiemy, jak głębokie będzie schłodzenie rynku i jak będzie przebiegało. Wiemy natomiast, że mamy do czynienia ze spowolnieniem i zaczynamy odczuwać spadek cen węgla. Uważnie przyglądamy się wszelkim zmianom na światowych rynkach, ponieważ wahania cen i popytu przekładają się w bezpośredni sposób na wyniki finansowe i operacyjne grupy kapitałowej JSW - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Artur Dyczko, wiceprezes do spraw strategii i rozwoju Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Przeorganizowaliśmy inwestycje na kopalniach wydzielając je z działów przygotowania produkcji i wsparliśmy operacyjnie specjalną metodyką zarządzania projektami, która pomogła zoptymalizować całość działań w tym obszarze,Dla poprawy sprawności i wzrostu efektywności, ale też bezpieczeństwa funkcjonowania grupy, zaczęliśmy porządkować własnościowo grupę przejmując pełną kontrolę nad spółką informatyczną - JSW ITS, centralnym laboratorium i kupując Przedsiębiorstwo Budowy Szybów, które swoją obecnością wnosi nową jakość w obszarze budownictwa inwestycyjnego i robót górniczych.Uruchomiliśmy duży program inwestycyjny w obszarze robót górniczych pod nazwą Efektywność. Kupiliśmy amerykański kombajn Bolter Miner licząc na to, że w boju sprawdzimy możliwość zastosowania tej technologii w naszych kopalniach. Zaczęliśmy budować kopalnię Bzie-Dębina. To najważniejszy projekt w obszarze wydobywczym Grupy Kapitałowej JSW. Wymieniłem tu najważniejsze przedsięwzięcia, które służą rozwojowi spółki i dają szansę na załagodzenie ewentualnego spowolnienia.Czytaj też: Górnictwo przestanie być hołubione - Na razie bezpośrednio nie odczuwamy skutków tego spowolnienia. Informują o tym wskaźniki i stan finansów. Dlaczego nie odczuwamy negatywnych zjawisk? JSW ma zapas gotówki, a fundusz stabilizacyjny pozwali nam ze spokojem realizować kolejne etapy inwestycji.Po ich zakończeniu będziemy mogli zwiększyć produkcję węgla koksowego. To w tej chwili najskuteczniejsza odpowiedź na spowolnienie. Jest ono przede wszystkim dużym wyzwaniem dla osób odpowiedzialnych za negocjacje z odbiorcami, którzy chcieliby w tej sytuacji kupować nasze produkty taniej, a nasz węgiel wydobywany jest z dużej głębokości, a to oznacza że część kosztów jest sztywna.- Takie argumenty to retoryka nie poparta faktami. Nie negocjuję cen, dlatego nie będę na ten temat rozmawiał. Natomiast wiem, że jeżeli chcemy osiągnąć lepsze ceny, naszym specjalistom od kontraktów trzeba dać oręż.- Przede wszystkim jakość i możliwie duże wydobycie. Nie jest dla nas zaskoczeniem, że po czasie dobrych cen nadchodzi czas schłodzenia. Odpowiedź na to zjawisko przygotowujemy od kilku lat. Naszą linią obrony przed schłodzeniem koniunktury są efektywność, bezpieczeństwo pracy i wzrost wydajności.Aby uzyskać spodziewane efekty, już w czasie poprzedniego kryzysu opracowaliśmy plany, dzięki którym przez kolejne spowolnienia powinniśmy przechodzić łagodniej. Większej efektywności, lepszej jakości ani poprawy bezpieczeństwa nie osiągniemy bez inwestycji. W tym roku zainwestujemy grubo ponad 2 mld zł.- To rekordowe wydatki w historii spółki. Aby racjonalnie wydać tak wielką kwotę, przygotowywaliśmy się od 3 lat, a więc kiedy trwał jeszcze poprzedni kryzys. Mamy przygotowane fronty wydobywcze, które są podstawą funkcjonowania kopalń.Bez nowych frontów bardzo szybko zaczęlibyśmy „dusić” się bez perspektywy na rozwój. Dzięki dotychczasowemu wysiłkowi zwiększymy nie tylko wolumen wydobycia, ale także poprawimy jego strukturę.Będziemy wydobywać więcej węgla koksowego. To są konkretne efekty decyzji sprzed kilku lat. Czasem słychać o rekordach ustanawianych w Polskiej Grupie Górniczej czy Bogdance. My też mamy przodki, które robią miesięcznie po 400-500 metrów postępu. Mamy swoje rekordy.Zobacz też: Świat wcale nie odchodzi od węgla. Unijna polityka nie ma znaczenia - Racja. W JSW górnicy tak pracują. Rekordy traktujemy jako pokazanie naszych maksymalnych możliwości. Aby mieć systematyczny postęp w pracach przygotowawczych zatrudniliśmy dodatkowych pracowników: 50 brygad, o których już wspominałem.Przyjęliśmy strukturę wyposażenia przodków taką, jaką ma Bogdanka. Nie ma co walczyć z postępem. Trzeba dostosowywać go do naszych warunków. To, co robimy w ramach projektu Efektywność na naszych przodkach, wymusi w przyszłości zmiany strukturalne i systemowe w procesie drążenia wyrobisk, wpływając wprost na wzrost wydajności.- Program Efektywność opracowany w roku 2017 i konsekwentnie wdrażany w naszych kopalniach do dziś. Opracowując strategię JSW do 2030 roku uznaliśmy, że kluczowym elementem jej powodzenia będzie zwiększenie wydajności robót przygotowawczych. W każdej kopalni wytypowaliśmy przodki, które postanowiliśmy zmechanizować w sposób standardowy, sprawdzony w Bogdance.Dla wszystkich kopalń kupiliśmy podajniki taśmowe, zasobniki lutniowe, dodatkowy system zasilania, przesuwniki i stacje przesuwacze, kompletną odstawę chodnikową wraz z monitoringiem. Po doposażeniu przodków w te urządzenia i sprawdzeniu ich skuteczności podjęliśmy decyzję, że do końca bieżącego roku absolutnie wszystkie przodki będą tak wyposażone.- Musieliśmy poprawić logistykę na trasie plac składowy-docelowe miejsce w przodku. Dlatego kupiliśmy kolejki manewrowe i kontenery, w których transportujemy materiały niezbędne do pracy w przodkach we wszystkich naszych kopalniach. Cały proces chcemy monitorować za pomocą specjalnego systemu informatycznego, który jest testowany w kopalni Pniówek.- Tak, a w logistyce jedną z kluczowych ról grają kontenery. Produkują je nasze JZR-y (Jastrzębskie Zakłady Remontowe - red). Powołaliśmy we wszystkich kopalniach koordynatorów ds. logistyki. Kontynuujemy działania mające na celu uruchomienie transportu naszych pracowników bezpośrednio do miejsca wykonywania pracy w ścianach i przodkach pędzonych w postępie chodników.JZR-y dostały zadanie zaprojektowania dla naszych kopalń specjalnych punktów wsiadania i wysiadania z przenośników oraz budowy systemów transportowych mających w przyszłości umożliwiać również dowóz pracowników do coraz bardziej oddalonych od szybów miejsc pracy. Chcemy aby tam, gdzie można, nasi górnicy jeździli na taśmach lub kolejkami. Wszystko po to, aby wydłużyć efektywny czas pracy i doprowadzić do wzrostu wydajności.- Spłaciliśmy wszystkie długi. Mamy odłożone 1,8 mld zł na specjalnym funduszu. To żelazna rezerwa, dzięki której będziemy finansować niezbędne inwestycje i utrzymywać płynność finansową spółki.Pracujemy i planujemy z wieloletnią perspektywą. Ważne jest nie tylko to, co będzie w przyszłym roku, ale także to, co będzie za pięć lat. Wierzę w naszą kadrę menadżerską. Dyrektorzy kopalń mają potrzebnych pracowników i niezbędny sprzęt.Utworzyliśmy linię obrony, na którą składają się: poprawiana wydajność i efektywność. Zabezpieczone środki finansowe, doskonała załoga i niezbędne innowacje w obszarze bezpieczeństwa pracy pozwolą nam obronić się przed nieznanym. Wierzę, że jesteśmy przygotowani na trudny czas.- Zbudujemy kopalnię Bzie Dębina, zostaniemy ostatnim efektywnym producentem węgla koksowego dla Europy i będziemy stanowili o sile całego regionu. Dobrze wykorzystaliśmy minione lata i przygotowaliśmy się do gorszej koniunktury. Ten fakt dodaje mi wiary, że poradzimy sobie w trudniejszych warunkach rynkowych.Rozmawiał: