Artur Soboń zajmie się problemami energetyki i górnictwa

W trakcie rozpoczętego w piątek 28 sierpnia 2020 roku o godzinie 12.00 kolejnego spotkania w Katowicach, dotyczącego przyszłości górnictwa z udziałem przedstawicieli sektora węglowego i energetycznego, wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin przedstawił nowego pełnomocnika rządu ds. transformacji energetycznej i górnictwa, którym został Artur Soboń.

W 2015 roku został posłem (PiS). W ramach aktywności poselskich pełni funkcję przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Reindustrializacji Polski oraz przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Lotników Polskich. Był też członkiem komisji obrony narodowej i finansów publicznych.Soboń jest absolwentem Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także studiów podyplomowych z zakresu prawa Unii Europejskiej na UMCS oraz rachunkowości i finansów na KUL.Teraz Artur Soboń ma zająć się problemami górnictwa i energetyki. Przypomnijmy, że do końca września ma zostać wypracowany nowy program dla górnictwa, w tym Polskiej Grupy Górniczej (PGG), która jest naszą największą węglową spółką zatrudniającą ok. 41 tys. osób.Zobacz też: Rząd powinien przyjąć do wiadomości, że nie jest od fedrowania



Decyzję o wypracowaniu nowego planu dla PGG oraz całego sektora węglowego podjęto 28 lipca br. podczas spotkania związkowców z zarządem spółki oraz ministrem aktywów państwowych i wicepremierem Jackiem Sasinem.Miał być wówczas przedstawiony plan naprawczy dla PGG. Ostatecznie nie został zaprezentowany ze względu na sprzeciw strony społecznej. Uzgodniono zatem, że do końca września zostanie wypracowany nowy program.Tamten program zakładał między innymi likwidację kopalni Wujek i kopalni zespolonej Ruda, osłony dla odchodzących z pracy górników, zawieszenie na trzy lata tzw. czternastej pensji oraz powiązanie 30 proc. wynagrodzenia górników z efektywnością pracy.Ostatecznie programu nie zaprezentowano ze względu na sprzeciw strony społecznej, która zagroziła protestami. I zdecydowano, że do końca września wspólnie zostanie wypracowany nowy plan. Czasu zostało więc naprawdę niewiele.