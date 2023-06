Atom to za mało, byśmy byli bezpieczni. "Górnictwo się nie skończy, górnictwo będzie zawsze"

To ostatni moment na działanie. Za trzy, pięć lat będzie za późno - alarmuje Paweł Bogacz, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej, w rozmowie z portalem WNP.PL o przyszłości węgla i górnictwa.

Czy niepokoi pana brak aktualizacji Polityki energetycznej Polski do 2040 roku?



- Uwzględniając sytuację na rynku energetycznym oraz zagrożenia w realiach kryzysu energetycznego i wojny na Ukrainie, ale także związane z tą sytuacją moim zdaniem nieodwracalne zmiany na europejskim a nawet światowym rynku energii, trzeba powiedzieć, że to niedobra sytuacja.

Należy spoglądać na to z perspektywy bezpieczeństwa energetycznego kraju. W Polityce energetycznej zapisano bowiem gaz jako paliwo przejściowe. O ile jeszcze przed wybuchem wojny było wiadomo, że kierunek rosyjski nie będzie głównym kierunkiem ewentualnych dostaw niebieskiego paliwa, a docelowo zniknie, to casus agresji Rosji bardzo dobitnie pokazał, jak tym paliwem można szachować. Że na rynkach ograniczonymi zasobami nie ma pełnego liberalizmu i rządzi protekcjonizm.

Czy więc taka sytuacja nie może wystąpić w przyszłości? Może nie będzie ona aż tak daleko posuniętym szantażem, ale jakaś jego formuła jest więcej niż pewna. Do tego, co często powtarzam, importowany, często z dalekich kierunków, oraz wielokrotnie zmieniający po drodze stany skupienia i ulatniający się do atmosfery gaz ziemny, jest o około 15 proc. wyżej emisyjny niż wydobywany i spalany na miejscu węgiel.

Zatem najlepszym dla nas rozwiązaniem byłoby postawienie na własne źródła i zasoby. Powinniśmy więc traktować węgiel jako paliwo przejściowe (rozwijając oczywiście odnawialne źródła energii).

Obok powyższego wiąże się to zresztą również, a może nawet przede wszystkim, z kwestiami społecznymi. Górnictwo węglowe daje bezpośrednio pracę blisko 90 tysiącom osób, a podpisując umowę społeczną dla górnictwa wskazaliśmy, że będziemy odchodzili od wydobycia węgla kamiennego energetycznego do 2049 roku. Musimy jasno i szybko powiedzieć sobie co teraz, gdyż realia, co wskazałem powyżej, bardzo się zmieniły.

- Żeby węgiel został wpisany w Politykę energetycznej Polski jako paliwo przejściowe, by mógł docelowo być - obok energetyki jądrowej - stabilizatorem systemu energetycznego. Sama bowiem energetyka jądrowa nie da sobie rady. Dlaczego? Poza poziomem zgody społecznej (ten na dziś wydaje się być wysoki i mocno trzymam za to kciuki) musimy importować paliwo jądrowe.

Trzeba też będzie poradzić sobie ze składowaniem odpadów promieniotwórczych. Poza tym nie dysponujemy w zakresie energetyki jądrowej własnymi technologiami.

Czy jest pan zawiedziony, że dotąd nie ma jasnej i klarownej ścieżki dla naszego górnictwa? Chociażby w zakresie tego, gdzie powinno się poczynić znaczące inwestycje?



- Choć wiem, że nie jest to temat łatwy i tu współczuję politykom, to tak, jestem zawiedziony. Niestety, brakuje wskazania, co będzie realizowane w dłuższej perspektywie. Cały czas mamy bowiem do czynienia z działaniem doraźnym - od sezonu grzewczego do sezonu grzewczego.

A branża górnicza potrzebuje stabilizacji i jasno wytyczonej ścieżki. Nawet jeżeli ta ścieżka będzie potem na bieżąco modyfikowana, ale jednak tylko modyfikowana. Procesy inwestycyjne w górnictwie są zarówno kapitałochłonne, jak i czasochłonne.

Do tego trudno znajdować do pracy młodych ludzi, którzy nie widzą jasnego kierunku działania branży w ujęciu strategicznym. Wszystko powyższe powoduje, że to ostatni moment, by móc jeszcze zadziałać. Za trzy, pięć lat będzie już za późno.

"Odkrywka Złoczew może mieć sens". Ale zdecyduje rynek uprawnień do emisji

W branży węgla brunatnego postuluje się realizację odkrywki Złoczew dla Elektrowni Bełchatów. Czy pańskim zdaniem ta inwestycja powinna doczekać się realizacji?



- Z perspektywy potrzeby stabilizacji systemu energetycznego oraz potrzeby stawiania na własne surowce realizacja odkrywki Złoczew może mieć sens. Jest to bowiem model realizowany obecnie przez Niemcy (znana sprawa kopalni Garzweiler i decyzji niemieckich władz o rozbiórce tam wiatraków na rzecz poszerzenia wydobycia węgla).

Złoże Bełchatów kończy się bowiem w roku 2026, a złoże Szczerców w roku 2034 i wówczas Elektrownia Bełchatów opalana węglem brunatnym pozostanie bez dostępu do surowca energetycznego. Alternatywą dla sczerpanych złóż Bełchatów i Szczerców jest właśnie złoże Złoczew, gdzie znajduje się ponad 500 mln ton węgla.

Trzeba jednak pamiętać, że złoże Złoczew jest oddalone od Elektrowni Bełchatów w linii prostej o 50 km. Zatem koszt paliwa byłby droższy niż obecnie. Dochodzą też kwestie emisyjności węgla brunatnego. Mając powyższe na uwadze, wydaje mi się, że większą szansę na realizację przyszłych inwestycji ma węgiel kamienny niż brunatny. Dopóki natomiast rynek uprawnień do emisji CO2 będzie rynkiem działalności spekulacyjnej, to obawiam się, że żadna powyższa sytuacja nie nastąpi.

Czego oczekiwałby pan od rządu premiera Mateusza Morawieckiego, jeżeli chodzi o dalsze funkcjonowanie górnictwa?

- Mam świadomość, że jesteśmy w okresie przedwyborczym i do jesieni trudno będzie o jakieś klarowne wskazania co do przyszłości sektora. Oczekiwałbym jednak, żeby przedstawiać deklaratywnie swe szczegółowe (a nie tylko ogólne) plany działania.

Jeśli spojrzymy bowiem na twarde dane (o czym było też ciut powyżej), to zobaczymy bowiem, że w zakresie stabilnych źródeł energii trzeba u nas stawiać na węgiel. Wskazują one, że zarówno od strony ekonomicznej, jak i środowiskowej, ale i zasadniczego elementu bezpieczeństwa energetycznego, powinniśmy postawić na węgiel jako paliwo przejściowe.



Nawet od polityków PiS-u można usłyszeć, że premier Mateusz Morawiecki nie chce na salonach w Brukseli mówić o węglu, czy modernizacji elektrowni węglowych, bo to teraz niemodne i przeciw obowiązującym trendom.



- Na pewno nie jest to łatwy temat ze względu na postrzeganie węgla i energetyki węglowej w krajach Europy Zachodniej. Jak wskazałem jednak, liczby i fakty jednoznacznie wskazują, że powinno się u nas postawić na węgiel jako na paliwo przejściowe. Jeżeli ktoś tego nie chce zrozumieć, to znaczy, że jego intencje są takie, a nie inne.

Część węgla importowanego z odległych części świata wciąż zalega na zwałach

W roku 2022 zaimportowaliśmy 20,2 mln ton węgla. To porażająca liczba dla kraju, który ma bogate zasoby tego surowca.



- Utrzymywanie tak wysokiego importu węgla do Polski byłoby złym rozwiązaniem w ujęciu najbliższego sezonu grzewczego. Węgiel sprowadzony kilkanaście i kilka miesięcy temu, z odległych destynacji, w pewnej części wciąż zalega na zwałach.

Dochodzą także sygnały, że wydobycie w polskich kopalniach w roku 2023 ma być nieco wyższe niż w ubiegłym. Przekroczeniem planów wydobywczych chwali się Polska Grupa Górnicza, a Lubelski Węgiel Bogdanka zapowiada spory wzrost w drugiej połowie 2023 roku. I w takim kierunku należy zmierzać - zwiększać wydobycie węgla w kraju.

Czy dużym problemem jest to, że obecnie młodzi ludzie nie garną się do górnictwa?

- To rzeczywiście problem, który będzie narastał. Nawet jeżeli węgiel będzie wpisany do Polityki energetycznej jako paliwo przejściowe, to możemy mieć kłopoty, ba, już je mamy, w zakresie kadr. Młodzi ludzie od kilku dobrych lat słyszą o schyłku górnictwa i nie garną się do tej branży.

Rzutuje to, niestety, i będzie rzutować na przyszłość - zresztą nie tylko górnictwa węglowego, ale górnictwa w ogóle. Do tego zanika w naszym społeczeństwie etos pracy. Praca w górnictwie czy w ogóle w przemyśle ciężkim jest wymagająca, odpowiedzialna i niesie ze sobą ryzyka.

Z tych powodów młodzi ludzie nie chcą jej podejmować. Powtarzanie w kółko, że górnictwo zaraz się skończy, oczywiście nie pomaga. Tyle że górnictwo będzie zawsze. Wystarczy, że wymienimy KGHM Polską Miedź czy Orlen, ale to także pozyskiwanie kruszyw drogowych, to surowców chemicznych. Pamiętajmy o tym i nie zatraćmy górniczych umiejętności, byśmy i ich nie musieli importować.