Audyt w PGG to normalna procedura. Kluczowe będą wnioski

W Polskiej Grupie Górniczej (PGG) prowadzony jest audyt, który rozpoczął się w grudniu 2020 roku i który zleciła rada nadzorcza spółki. Niektórzy doszukują się w tym sensacji. Słusznie?

W 2019 roku spółka wydobyła ok. 29,5 mln ton węgla. Spadek sprzedaży węgla w 2020 roku jest większy od spadku wydobycia, powyżej 6 mln ton.- Brak odbioru 6-7 mln ton węgla, przemnożony przez jego średnią cenę ok. 300 zł za tonę, pokazuje, jakich pieniędzy w tym roku w spółce nie ma, przy mniej więcej tych samych kosztach, pomniejszonych o ponad 650 mln zł poczynionych oszczędności - zaznaczył w trakcie telekonferencji pod koniec grudnia 2020 roku prezes PGG Tomasz Rogala.Wskazał również, że 2020 roku PGG zaoszczędziła ok. 652,8 mln zł - najwięcej, ponad pół miliarda zł, na materiałach do produkcji, niespełna 100 mln zł na kosztach osobowych i ponad 50 mln zł na inwestycjach.Zachowanie akceptowalnej ceny energii, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona łańcucha wartości, generowanego przez górnictwo i powiązane z nim firmy - to elementy kluczowe dla tempa i sposobu transformacji energetycznej. I trzeba to mieć na uwadze planując poszczególne etapy transformacji górnictwa i energetyki.Poza UE węgiel nadal ma się dobrze. Eksperci Międzynarodowej Agencji Energetycznej prognozują, że globalnie produkcja i zużycie węgla będzie utrzymywać się na stałym poziomie ok. 7 mld ton rocznie.Zobacz także: Górnictwo bliskie katastrofy. Czas ucieka, trzeba działać