Australia ma coraz większy popyt na swój węgiel koksowy

Rząd Australii przewiduje wzrost eksportu węgla metalurgicznego do 172 mln ton do roku budżetowego 2027-2028 z 163 mln ton w roku budżetowym 2021-2022.

Większość eksportu węgla koksowego z Australii w najbliższych latach trafi do Indii, mimo że Chiny ponownie zaczęły kupować australijski węgiel w lutym po zakończeniu nieoficjalnego zakazu takiego importu trwającego od października 2020 roku.

Australijscy producenci węgla koksowego spoglądają z nadziejami na rynek indyjski.

Indie stały się w ostatnich latach większym importerem australijskiego węgla koksowego niż Chiny, a australijscy producenci surowca dostrzegają szansę na wzmocnienie tego trendu.

Analitycy wskazują, że światowy popyt na węgiel koksowy transportowany drogą morską ma wzrosnąć o 43 proc. do 2050 roku, napędzany planowaną głównie przez Indie produkcją stali wielkopiecowej. Przykładowo górniczy gigant BHP uważa, że indyjski sektor stalowy stanowi podstawę silnych marż dla jego aktywów związanych z węglem koksowym w Australii.

Węgiel koksowy jest również krytycznym materiałem w generowaniu infrastruktury energii odnawialnej

Węgiel metalurgiczny jest również krytycznym materiałem w generowaniu infrastruktury energii odnawialnej, takiej jak turbiny wiatrowe, energia słoneczna, wodna, energia jądrowa oraz pojazdy elektryczne. Korzystanie z wysokiej jakości australijskiego węgla koksowego oznacza też mniejsze zapotrzebowanie na koks na tonę metryczną stali.

- Rząd Indii postawił przed przemysłem stalowym zadanie czterokrotnego zwiększenia produkcji stali w ciągu dwudziestu lat - mówi portalowi WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

- Tym samym będzie to wymagało wielokrotnego zwiększenia importu węgla koksowego na indyjski rynek, bowiem Indie węgla koksowego w swoich zasobach geologicznych prawie nie posiadają. Dlatego też stają się atrakcyjnym rynkiem zbytu dla Australii oraz dla Rosji. Moim zdaniem większą gwarancję dostaw mają te realizowane z Rosji, ponieważ nie są obarczone anomaliami pogodowymi, w tym powodziami, jak ma to miejsce w przypadku Australii. Poza tym Australia stała się też miejscem penetracji wszelkiego rodzaju aktywistów ekologicznych, natomiast Rosja pozostaje odporna na te ekologiczne szaleństwa - podkreśla Jerzy Markowski.

Indie zamierzają zwiększyć zakupy rosyjskiego węgla koksowego w tym roku podatkowym, aby zarobić na niższych cenach i zdywersyfikować import.

Import węgla koksowego z Australii, największego dostawy kluczowego surowca do produkcji stali, stanowi tradycyjnie od 75 do 80 proc. rocznych dostaw do Indii. Jednak w ciągu pierwszych 11 miesięcy poprzedniego roku podatkowego - do marca 2023 roku, udział Australii spadł do 54 proc. z powodu wyższego importu na indyjski rynek węgla koksowego z Rosji oraz ze Stanów Zjednoczonych.

Rosja powalczy jeszcze o indyjski rynek węgla koksowego

Rosja zamierza zwiększać dostawy węgla koksowego na rynek indyjski. Popyt na węgiel koksowy w Indiach będzie wzrastał, także dzięki rosnącemu zapotrzebowaniu na stal ze strony sektora infrastrukturalnego oraz budownictwa.

Ponieważ Indie już nabywają więcej węgla koksowego z Australii niż jakikolwiek inny kraj, kolejnym znaczącym konkurentem w zaspokajaniu potrzeb kraju są Stany Zjednoczone, które wyeksportowały na subkontynent tylko 6,3 mln ton w ciągu ostatnich czterech kwartałów, w porównaniu do 49,8 mln ton z Australii - według danych S&P Global.

Umowa o wolnym handlu między Australią a Indiami podpisana w grudniu 2022 roku zapewnia, że australijski węgiel koksowy będzie preferowany w stosunku do tego z USA. Z kolei Stany Zjednoczone będą w znacznym stopniu zaopatrywać rynek europejski.

Według rządu Indii węgiel stanowi 74 proc. całkowitego eksportu Australii do Indii, z czego 71,4 proc. przypada na węgiel koksowy potrzebny do produkcji stali. Inwestycje Australii w zakresie poszukiwania węgla wzrosły o 30 proc. rok do roku - do 70 mln dolarów australijskich w czwartym kwartale 2022 roku.

Węgiel koksowy na globalnym rynku ma dobre perspektywy

- Australia sprzedaje węgiel koksowy między innymi na rynek indyjski, co wiąże się także z rosnącym zapotrzebowaniem na stal - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady OPZZ województwa śląskiego.

- Akurat węgiel koksowy na globalnym rynku, patrząc także z perspektywy ekologii, ma dobre perspektywy. Wiadomo bowiem, że to surowiec potrzebny do produkcji stali, a przez to niezbędny w procesie transformacji energetycznej - dodaje.

Dochody z eksportu zasobów naturalnych osiągną w przypadku Australii rekordowy poziom 464,3 mld dolarów australijskich (315,3 mld dolarów) w roku podatkowym 2022-23, który kończy się 30 czerwca. Australia jest największym na świecie eksporterem rudy żelaza, węgla koksowego, skroplonego gazu ziemnego i litu, zajmuje też wysokie miejsca w węglu energetycznym i w złocie oraz rudach i koncentratach miedzi.

Warto tu również dodać, że eksport węgla z Rosji do Azji wyniósł w kwietniu 2023 roku 7,46 mln ton, czyli o około jedną trzecią więcej niż rok wcześniej. W tym roku odnotowano też znaczny wzrost eksportu węgla energetycznego, a także gazu ziemnego - wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej. Chiny oraz Indie kupują najwięcej węgla, gazu i oleju opałowego z Rosji.

W wyniku międzynarodowych sankcji i unijnego embarga na eksport rosyjskiego węgla, rosyjscy dostawcy przekierowali przepływy towarowe na rynki azjatyckie, w tym między innymi do Chin, Indii i Turcji, zwiększając przy tym dostawy do Afryki Północnej oraz Brazylii.