Australia odrzuca duży projekt węglowy z obawy o środowisko

Rząd Australii odrzucił plany rozwoju projektu węglowego w pobliżu Wielkiej Rafy Koralowej, co oznacza zmianę polityki państwa, będącego jednym z największych eksporterów paliw kopalnych.

Minister środowiska Tanya Plibersek wskazała, że nie zamierza zatwierdzić projektu węglowego firmy Central Queensland Coal, należącej do potentata górniczego Clive’a Palmera, z uwagi na prawdopodobieństwo „niedopuszczalnego wpływu” na obiekt światowego dziedzictwa, jakim jest Wielka Rafa Koralowa. To pierwszy raz, kiedy rząd odmawia kopalni węgla na mocy krajowej ustawy o ochronie środowiska i bioróżnorodności.

Jak wskazuje Wyższy Urząd Górniczy w swoim przeglądzie wydarzeń mających miejsce w przemyśle wydobywczym, komunikat pojawił się w tym samym dniu, kiedy niższa izba australijskiego parlamentu uchwaliła ustawę, której celem jest obniżenie do 2030 r. emisji gazów cieplarnianych o 43 proc. w stosunku do poziomów z 2005 r. Ustawa jest wielkim zwycięstwem politycznym rządu Partii Pracy, który doszedł do władzy po wyborach w maju 2022 r.

Central Queensland Coal nie skomentowała decyzji władz. Według rządu stanu Queensland projekt obejmowałby kopalnię odkrywkową o żywotności ok. 24 lat, wydobywającą rocznie 10 mln ton węgla energetycznego i koksowego. Ocena jej oddziaływania na środowisko, przeprowadzona przez rząd stanowy w kwietniu 2021 r., określiła szereg potencjalnych zagrożeń dla Wielkiej Rafy Koralowej.

Australia jest największym światowym eksporterem węgla metalurgicznego i ustępuje jedynie Indonezji w dostawach węgla energetycznego. Kraj wyprodukował 256 mln ton węgla energetycznego oraz 170 mln ton węgla metalurgicznego w ciągu roku (od czerwca 2021 r. do czerwca 2022 roku).

