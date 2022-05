Australia, USA i Indonezja chcą zarobić na węglu

Wojna na Ukrainie przekłada się na coraz bardziej napiętą sytuację na rynku surowców i energii. Ryzyko zakłóceń dostaw węgla może się znacząco zwiększać w różnych regionach, w tym między innymi w przypadku Azji Południowej i Południowo-Wschodniej.

W czasie kryzysu energetycznego, wojny na Ukrainie i rosnącego zapotrzebowania na węgiel, wielu odbiorców poszukuje innych źródeł dostaw niż Rosja, na którą nakładane są sankcje.

Rynek jest mocno rozchwiany, a producenci surowca upatrują swoich szans w sytuacji, w której ssanie na surowiec nie ustaje.

Między innymi Australia, USA i Indonezja planują sporo zarobić na eksporcie „czarnego złota”.

Australia dostrzega zwiększone zapotrzebowanie na węgiel oraz LNG, bowiem wojna i sankcje mogą wpływać na zaburzenia w dostawach na międzynarodowym rynku. Sytuacja wojny na Ukrainie dodatkowo zaostrza walkę o zasoby surowcowe.

Chiny kupują znacznie więcej węgla z Rosji

Koncentracja na bezpieczeństwie energetycznym może przełożyć się na wyższą produkcję węgla. Przykładowo całkowite dostawy rosyjskiego węgla energetycznego i metalurgicznego do Chin w kwietniu 2022 roku osiągnęły 4,37 mln ton, dwukrotnie więcej niż w poprzednim miesiącu.

Chińskie podmioty zwiększyły zakupy rosyjskiego węgla. Handel tym surowcem między Chinami a Rosją został przystopowany pod koniec lutego, kiedy międzynarodowe banki zawiesiły wystawianie akredytyw pod groźbą zachodnich sankcji. Kiedy jednak chińskie banki złagodziły ograniczenia dotyczące aktywów finansowych niektórych klientów, w marcu wznowiono handel węglem z Rosją.

Rosyjski węgiel koksowy premium w portach morskich w północnych Chinach sprzedawany był w kwietniu 2022 roku średnio po 386 dol/tonę w porównaniu z 473 dol/tonę australijskiego węgla koksowego o podobnej jakości.

Japońskie zakłady użyteczności publicznej i producenci intensyfikują starania w zakresie poszukiwania alternatywnych dostaw dla rosyjskiego węgla między innymi z Australii. Japońscy producenci, wykorzystujący węgiel energetyczny do wytwarzania energii, mają zapasy na więcej niż miesiąc czasu.

Rosja była drugim co do wielkości dostawcą węgla energetycznego i trzecim co do wielkości dostawcą węgla koksowego do Japonii w 2021 roku, wysyłając odpowiednio 12 proc. oraz 8 proc. w całkowitym imporcie Japonii węgla energetycznego i węgla koksowego.

Japonia sprowadziła 13,879 mln ton węgla energetycznego z Rosji w 2021 roku, co jest drugim rezultatem po Australii, która w zeszłym roku wyeksportowała do Japonii 81,669 mln ton, co stanowi 73 proc. japońskiego importu węgla energetycznego. Z kolei import węgla energetycznego z Indonezji w 2021 roku wyniósł około 10 mln ton.

Zobacz także: Węgiel opałowy jest horrendalnie drogi. Ludzie mają dosyć

Konkurują na różnych rynkach

Rosja i Australia konkurują na wielu rynkach, od węgla i gazu po zboża, co daje australijskim podmiotom spore możliwości do wypełnienia luki pozostawionej przez Rosję z uwagi na sankcje. Z kolei eksport węgla z USA szacowany jest na 85,7 mln ton w 2022 i 88,8 mln ton w 2023 roku.

Swoich szans na międzynarodowym rynku upatruje także Indonezja. Chce ona w 2022 roku wydobyć około 662 mln mln ton węgla. Rozwój wydobycia odbywa się w sytuacji, kiedy po sankcjach nałożonych na Rosję nabywcy na całym świecie szukają alternatywnych źródeł węgla. Indonezja jest największym eksporterem węgla na świecie.

Obecnie mamy do czynienia ze wzrostem zapotrzebowania na węgiel, co jest skutkiem zmian geopolitycznych, a poza tym wynika z tego, że jest to paliwo stabilne i dostępne. Dla wielu krajów właśnie dostęp do węgla może stabilizować system energetyczny i gwarantować ciągłość dostaw energii elektrycznej.

- Zapotrzebowanie na węglowodory zależy od kilku czynników - postępu OZE, od ilości węglowodorów importowanych, ale pod warunkiem, że będą importowane z krajów o kulturze podobnej do naszej, czyli demokratycznej, trzeci element tj. zapotrzebowanie na same paliwa, bowiem ilość paliwa będzie wynikała z naszego stylu życia, a tutaj IEA zaleca oszczędzanie energii - wskazuje Tomasz Rogala, prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej. - Czwarty element to kwestia regulacyjna - czy UE i regulacje zapewnią trwałą pozycję dla węgla jako paliwa przejściowego - zaznacza prezes PGG.

Jeżeli inwestowanie w górnictwie ma być racjonalne, to otoczenie regulacyjne w Europie musi się zmienić, zwłaszcza w części dotyczącej ETS-u. Warto tu nadmienić, że Chiny zużywają 54 proc. światowej produkcji węgla, a UE zaledwie 4 proc.

Polska ze swoim wydobyciem na poziomie nieco ponad 55 mln ton od dawna nie jest znaczącym graczem na światowej mapie producentów węgla. W kontekście kryzysu energetycznego, oraz zakazu importu węgla z Rosji trzeba będzie zwiększać wydobycie na rodzimym rynku.

- Polskie kopalnie mogą zwiększyć wydobycie o 1 do 2 mln ton węgla - ocenił wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Na problemy na rynku węgla zwraca uwagę Sierpień 80 w liście wystosowanym ostatnio do premiera Mateusza Morawieckiego. Odnosi się on także do zapowiedzi, że będziemy importować węgiel z innych kierunków niż rosyjski.

„Karmi Pan społeczeństwo, komunałami o sprowadzaniu węgla z zagranicy. Którędy? Bo zdolności naszych portów, są dramatycznie niewystarczające. Skąd? Bo cały świat chce teraz kupować węgiel. Czym Pan ten węgiel przewiezie, bo cały świat, obecnie walczy, o coraz bardziej ograniczone frachty. I najważniejsze pytanie, po ile, ten węgiel, którego i tak nie mamy czym przewieź, gdzie rozładować i skąd kupić” - zaznacza związek w liście do premiera. Jak na razie te pytania pozostają jednak bez odpowiedzi. Jak poradzimy sobie na rynku węglowym okaże się już najbliższej jesieni i zimy.

- Dojdzie u nas do poszerzenia się ubóstwa energetycznego - przewiduje w wywiadzie dla portalu WNP.PL Paweł Kupczak, prezes zarządu MPEC Nowy Sącz. - Jeżeli tona ekogroszku w niektórych częściach Polski kosztuje około 3 tys. zł, to przykładowo emeryta ogrzewającego dom węglem nie będzie stać na zakup - dajmy na to - sześciu ton. To bowiem koszt w wysokości 18 tysięcy złotych rocznie - podkreśla Kupczak.

Zobacz również: Najtrudniejszy od kilkudziesięciu lat okres w ciepłownictwie. Może dojść do spektakularnych upadków