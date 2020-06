Australijczycy grożą Polsce pozwem. Zebrali 18 mln dol.

Australijska firma Prairie zabezpieczyła 18 milionów dolarów australijskich na finansowanie sporu z polskim rządem. Chodzi o projekty budowy nowych kopalni Jan Karski i Dębieńsko w Lubelskim Zagłębiu Węglowym w południowo-wschodniej Polsce. Jak informuje Prairie, pozew o arbitraż zostanie złożony w najbliższych tygodniach.

Roszczenia w najbliższych tygodniach

Miały być nowe kopalnie, będzie arbitraż

Znaczące finansowanie sporu zapewnione przez LCM świadczy o sile roszczeń Prairie. Środki w wysokości 18 mln AUD nie powodują rozwodnienia akcjonariuszy Prairie, pokrywają pełny budżet prawny, a także część kosztów operacyjnych Prairie i podlegają zwrotowi tylko w przypadku wypłacenia odszkodowania.Prairie i kancelaria LALIVE przygotowują się do przedłożenia roszczeń arbitrażowych w nadchodzących tygodniach.- Zaznaczamy, że inne firmy wydobywcze wyegzekwowały swoje prawa w drodze arbitrażu międzynarodowego i uzyskały znaczące odszkodowania. W 2012 roku amerykańska firma Occidental Petroleum Corporation otrzymała ok. 1 mld USD od rządu Ekwadoru, co było efektem przegranego przez Ekwador sporu przed Międzynarodowym Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych Banku Światowego (ICSID). Spór dotyczył wypowiedzenia 30-letniego kontraktu, zapewniającego udział w złożu ropy - wskazało m.in. Prairie w komunikacie.Jak wskazuje Prairie, spór wynika z określonych działań podjętych przez Polskę z naruszeniem Traktatu Karty Energetycznej oraz dwustronnego traktatu inwestycyjnego Australia-Polska. Spółka pozostaje otwarta na polubowne rozwiązanie sporu z rządem polskim.- Jednak na dzień niniejszego raportu nie doszło do polubownego rozwiązania sporu, ponieważ polski rząd odmówił udziału w dyskusjach związanych ze sporem - wskazało Prairie.Prairie zaznaczyło w komunikacie, że nadal koncentruje się na próbie szybkiego rozwiązania obecnego sporu z rządem polskim i pozostaje otwarta na polubowne rozwiązanie sporu zgodnie z zawiadomieniem o sporze doręczonym w lutym 2019 roku. Jednak przy braku znaczącego zaangażowania rządu w tą kwestię, spółka poczyniła przygotowania do rozpoczęcia dochodzenia roszczeń przed arbitrażem w nadchodzących tygodniach.Kwota roszczenia odszkodowawczego może obejmować, ale nie jest ograniczona do:wartości dotychczasowych wydatków Prairie na rozwój kopalni Jan Karski i Dębieńsko;utraconych zysków i strat poniesionych przez spółkę w wyniku działań i zaniechań Polski, które doprowadziły do wywłaszczenia zarówno Kopalni Jan Karski, jak i Kopalni Dębieńsko, co jest związane ze znaczną wartością netto obu kopalni w czasach naruszenia traktatów międzynarodowych przez Polskę; i naliczonych odsetek związanych z przyznaniem odszkodowania i wszelkie kosztów związanych z dochodzeniem roszczeń arbitrażowych.Spółka wskazuje, że nie może w tym momencie przedstawić żadnych dalszych komentarzy dotyczących potencjalnej kwoty roszczenia o odszkodowanie.Jak wskazało Prairie, spór inwestycyjny Prairie z Rzecząpospolitą Polską nie jest wyjątkowy, a międzynarodowe media szeroko informują, że otoczenie polityczne i klimat inwestycyjny w Polsce pogorszyły się od czasu zmiany rządu w 2015 roku. W rezultacie istnieje znaczna liczba roszczeń międzynarodowych przeciwko Polsce w branży wydobywczej i energetycznej, których wartości wynoszą od 120 mln USD do ponad 1,3 mld USD, obejmując Bluegas NRG Holding (gaz), Lumina Copper (miedź) i Invenergy (farmy wiatrowe).Jak wskazało Prairie, kopalnia Jan Karski to projekt węgla koksującego (semi-soft) o dużej skali zlokalizowany w Lubelskim Zagłębiu Węglowym w południowo-wschodniej Polsce. Lubelskie Zagłębie Węglowe jest uznanym producentem węgla, który jest dobrze obsługiwany przez nowoczesną i wysoce wydajną infrastrukturę, oferującą potencjał rozwoju kopalni o niskiej kapitałochłonności. Jan Karski znajduje się w sąsiedztwie kopalni węgla kamiennego Bogdanka, która prowadzi wydobycie od 1982 r. i jest najtańszym producentem węgla kamiennego w Europie.Prairie zaznacza w komunikacie, że rozpoznano następujące kluczowe korzyści dla społeczności lokalnej oraz regionu lubelskiego i chełmskiego związane z rozwojem, budową i funkcjonowaniem Kopalni Jan Karski: utworzenie po uruchomieniu 2 000 bezpośrednich miejsc pracy i 10 000 pośrednich miejsc pracy w regionie; podnoszenie umiejętności pracowników poprzez wdrażanie międzynarodowych programów szkoleniowych; stymulacja rozwoju edukacji, usług zdrowotnych i komunikacji w regionie; budowanie kopalni, która tworzy nowe miejsca pracy dla przyszłych pokoleń i ścieżki kariery dla rodzin, które chcą pozostać w regionie.Prairie wskazała, że w marcu 2016 roku Prairie opublikowała wyniki wstępnego studium wykonalności dla Kopalni Jan Karski przygotowanego przez niezależne międzynarodowe firmy wydobywcze Golder Associates i Royal HaskoningDHV. Wstępne studium wykonalności wykazało opłacalność techniczną i solidne uzasadnienie ekonomiczne kopalni jako dużego, strategicznego dostawcy węgla o długim okresie eksploatacji.Czytaj więcej: Prairie rozpoczyna studium ewaluacyjne dla projektu Dębieńsko Kopalnia Dębieńsko to wysokiej jakości projekt węgla koksującego typu hard zlokalizowany w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym na południowym zachodzie Polski, około 40 km od Katowic i 40 km od Czech.Dębieńsko graniczy z kopalnią Knurów-Szczygłowice na północnym zachodzie oraz Kopalnią Budryk na północnym wschodzie, które są własnością i są zarządzane przez Jastrzębską Spółkę Węglową SA, wiodącego europejskiego producenta węgla koksującego.Prairie wskazało w komunikacie, że kopalnia Dębieńsko była w przeszłości zarządzana przez różne polskie firmy wydobywcze do 2000 r., w którym działalność wydobywcza została zakończona z powodu prowadzonej przez rząd restrukturyzacji sektora węglowego spowodowanej spadkiem globalnych cen węgla.Na początku 2006 r. New World Resources Plc przejęło kopalnię i rozpoczęło planowanie Dębieńska w zgodzie z polskimi normami wydobywczymi w celu udostępnienia pokładów węgla kamiennego i wydobywania go. W 2008 r. polskie Ministerstwo Środowiska przyznało 50-letnią koncesję na wydobycie dla Dębieńska.W październiku 2016 r. Prairie przejęło Dębieńsko z uzasadnionym oczekiwaniem, że zrewidowane podejście do projektu potencjalnie umożliwi wczesne wydobycie opłacalnych pokładów wysokiej jakości węgla koksowego, minimalizując jednocześnie koszty początkowe.Prairie wskazało, że opublikowane w marcu 2017 roku wyniki badania studium ewaluacyjnego wykazało techniczną rentowność i solidne ekonomiczne uzasadnienie dla kopalni Dębieńsko, która stałaby się dostawcą węgla koksującego na dużą skalę, o najniższych kosztach i długim okresie eksploatacji.Zobacz także: Ożywienie w motoryzacji i branży offshore da drugi oddech JSW