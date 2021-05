Barbara Piontek, prezes JSW: pracownicy są dla nas inwestycją, a nie kosztem

Dzisiaj pracownicy są dla nas inwestycją, a nie kosztem. Jednym z pierwszych kroków tego zarządu było udzielenie gwarancji zatrudnienia na kolejnych dziesięć lat. Cenimy kompetencje i ciężką pracę naszych pracowników. Nie zamierzamy zamrażać wynagrodzeń - zaznaczyła Barbara Piontek, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) w trakcie konferencji poświęconej wynikom, która odbyła się w trybie online 21 maja.

Metan na celowniku

Jastrzębska Spółka Węglowa zamierza w krótkim i średnim terminie produkować ok. 15 mln ton węgla rocznie. W wolumenie produkcji coraz więcej ma być węgla koksowego potrzebnego w branży metalurgicznej.- W okresie krótkoterminowym i średnioterminowym planujemy wydobycie na dotychczasowym poziomie rocznym, czyli około 15 mln ton, a w perspektywie długoterminowej będziemy dążyć do jego zwiększenia - zaznaczył wiceprezes spółki Tomasz Duda w trakcie wideokonferencji.Wspomniał również, że w JSW podejmowane są także działania w kierunku zwiększenia ujęcia metanu w kopalniach. Zwiększane są moce produkcyjne urządzeń przetwarzających metan na energię. JSW podejmuje także prace koncepcyjne w kierunku ujęcia metanu z powietrza wentylacyjnego.Wydaje się, że węgiel koksowy, znajdujący się na unijnej liście surowców strategicznych, będzie zyskiwał na ożywionej i zwiększonej produkcji w sektorze motoryzacyjnym, branży AGD czy na inwestycjach infrastrukturalnych. JSW nie zwalnia także z produkcją koksu.- Mamy wykorzystanych sto procent mocy produkcyjnych naszych koksowni - wskazała prezes JSW Barbara Piontek.Grupa Kapitałowa JSW jest największym producentem węgla koksowego hard w Unii Europejskiej i jednym z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych stanowią podstawową działalność Grupy JSW.Węgiel wydobywany przez Grupę JSW - w tym głównie węgiel koksowy - wykorzystywany jest w Europie Środkowej przez lokalne huty należące do międzynarodowych producentów stali i regionalne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Produkowany przez Grupę JSW koks jest również sprzedawany na rynku globalnym.