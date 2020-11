Barbórka odwołana z powodu obostrzeń

Ogłoszony przez rząd plan działań antycovidowych na najbliższe sto dni wyklucza w czasie do 27 grudnia wszelkie spotkania i zgromadzenia powyżej pięciu osób. W tej sytuacji Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK) została zmuszona do odwołania przewidzianych na przełom listopada i grudnia uroczystości barbórkowych. I to mimo, że miały się one odbywać w bardzo ograniczonym zakresie.