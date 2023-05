Będzie nowa umowa węglowa Rosji i Chin

Rosja i Chiny negocjują nową umowę na dostawy węgla - powiedział rosyjski minister energetyki Nikołaj Szulginow podczas Eurazjatyckiego Forum Ekonomicznego.

- Nie podpisaliśmy jeszcze umowy z Chinami, jest ona negocjowana - powiedział minister w odpowiedzi na pytanie o dostawy węgla do Chin i Indii.

W październiku 2021 roku Rosja porozumiała się z Indiami w sprawie dostaw 40 mln ton węgla koksowego rocznie do 2030 roku. Wiceminister energetyki Federacji Rosyjskiej Siergiej Mochalnikow powiedział, że przygotowywane jest międzyrządowe porozumienie z Chinami w sprawie dostaw węgla do republiki w ilości 100 mln ton rocznie.

Premier Rosji Michaił Miszustin zaznaczył, że współpraca z Chinami w sektorze energetycznym pozostaje „bezwarunkowym priorytetem” Federacji Rosyjskiej.

W 2022 roku Rosja zwiększyła dostawy węgla do Chin o 11,2 proc. – do 59,52 mln ton, do Indii – prawie 2,5-krotnie, do 16,7 mln ton.

Dla Rosjan Chiny i Indie stały się kluczowymi rynkami eksportu węgla (a także innych paliw) po tym, gdy z kontraktów z Moskwą zrezygnowały państwa zachodnie. To efekt rosyjskiej napaści na Ukrainę.