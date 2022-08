Będzie więcej węgla. JSW wspiera energetykę i odbiorców indywidualnych

Jastrzębska Spółka Węglowa JSW), będąca największym producentem węgla koksowego w UE (podstawowy surowiec do produkcji stali) wypracowała sposób na wsparcie energetyki zawodowej oraz odbiorców indywidualnych.

Zarząd JSW podjął decyzję o uruchomieniu produkcji węgla do celów energetycznych sortymentu orzech. Węgiel, którego podaż ma wynieść do 180 ton na dobę, od 16 sierpnia br. jest sprzedawany w kopalni Budryk z przeznaczeniem dla odbiorców indywidualnych.

W tym roku JSW wyprodukuje o 400 tysięcy ton węgla do celów energetycznych więcej niż planowano. W sumie, w 2022 roku spółka wyprodukuje ponad 2,7 mln ton węgla do celów energetycznych.

Dodatkowo spółka uruchomiła produkcję granulatu energetycznego o wydajności 400 ton na dobę. Kolejna instalacja o podobnych parametrach zostanie uruchomiona na początku września 2022 roku. Oznacza to, że do końca roku obie instalacje wyprodukują ponad 90 tysięcy ton granulatu do celów energetycznych.

Granulat w procesie uszlachetniania jest produkowany z drobnoziarnistych frakcji węglowych uzyskiwanych przy produkcji węgla koksowego. Wyprodukowany granulat służy jako domieszka do węgli energetycznych i podobnie jak produkowany przez JSW węgiel do celów energetycznych, trafia do zakładów energetyki zawodowej, dużych elektrociepłowni, posiadających odpowiednie instalacje.

Wprowadzenie dodatkowej ilości węgla do celów energetycznych powinno też zmniejszyć lukę surowcową u producentów ciepła sieciowego.

