Będzie większy import węgla przy spadku własnego wydobycia

Przewiduje się, że import węgla energetycznego do Chin wzrośnie w sierpniu przy ograniczonych dostawach krajowych. Produkcja węgla w lipcu 2023 roku w Chinach wyniosła 377,54 mln ton, co oznacza spadek o 6,3 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Z danych firmy Kpler wynika, że w sierpniu 2023 roku do chińskich portów przybędzie około 28,95 mln ton węgla energetycznego, co oznacza wzrost z 28,8 mln ton w lipcu.

Od marca 2023 roku miesięczny import węgla energetycznego drogą morską przekracza 28 mln ton, z wyjątkiem lekkiego spadku do 27,63 mln ton w czerwcu.

Natomiast w całym 2022 roku import węgla energetycznego drogą morską tylko raz przekroczył 24 mln ton, co miało miejsce w listopadzie.

Wysoki popyt na importowany węgiel w Chinach zbiega się ze wzrostem produkcji energii cieplnej, który w lipcu osiągnął rekordową produkcję wynoszącą 600 miliardów kilowatogodzin (kWh). Jest to znaczący wzrost w porównaniu z 556 miliardami kWh wygenerowanymi w tym samym miesiącu poprzedniego roku.

Jednocześnie - jak wskazuje Reuters - spadła produkcja energii wodnej, która w lipcu osiągnęła 121 miliardów kWh, w porównaniu z 146 miliardami kWhw analogicznym okresie roku poprzedniego.

Dzienne wydobycie spadło w lipcu do najniższego poziomu od dziewięciu miesięcy

Oprócz rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną opartą na węglu, krajowa produkcja węgla w Chinach napotkała trudności, a dzienne wydobycie spadło w lipcu do najniższego od dziewięciu miesięcy poziomu 12,18 mln ton.

Produkcja węgla w lipcu 2023 roku w Chinach wyniosła 377,54 mln ton, co oznacza spadek o 6,3 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem (dla porównania polskie kopalnie wydobywają rocznie nieco ponad 50 mln ton węgla kamiennego). Spadek ten zbiega się ze wzmożonym skupieniem się Chin na inspekcjach bezpieczeństwa w kopalniach.

W wyniku niższej produkcji krajowej wewnętrzne ceny węgla energetycznego w Chinach odnotowują stopniowy wzrost. 28 sierpnia oszacowano cenę referencyjną w porcie Qinhuangdao na 835 juanów (114,54 dolarów) za tonę, co odzwierciedla wzrost o 8,4 proc. w porównaniu z najniższym poziomem z 5 czerwca 2023 roku wynoszącym 770 juanów za tonę.

Chiny wznowiły import australijskiego węgla energetycznego, kończąc tym samym nieoficjalny zakaz obowiązujący od połowy 2020 roku w związku z napięciami politycznymi z Australią. W sierpniu import australijskiego węgla energetycznego do Chin wyniósł 4,89 mln ton. Import węgla energetycznego z Australii od kwietnia 2023 roku utrzymuje się na poziomie powyżej 4,8 mln ton.

Chińskie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej tradycyjnie jednak preferują węgiel z Indonezji, który jest mieszany z dostawami krajowymi ze względu na niską zawartość popiołu i siarki.

Chiny będą nadal importować węgiel energetyczny na zwiększonym poziomie

Uwzględniając nieco ograniczoną produkcję krajową, duży popyt na energię z węgla oraz korzystny poziom cen, wydaje się, że Chiny będą nadal importować węgiel energetyczny na zwiększonym poziomie.

Światowa produkcja węgla w 2022 roku osiągnęła rekordowy poziom przekraczając 8,6 mld ton, co oznacza wzrost o 8 proc. względem 2021 roku. Dwaj najwięksi producenci węgla, tj. Chiny i Indie, odnotowały wysoki wzrost produkcji tego surowca. Produkcja węgla w Chinach osiągnęła w 2022 roku około 4,5 mld ton. To wzrost o 11 proc. rok do roku. W Indiach w 2022 produkcja węgla wzrosła z kolei w stosunku do 2021 roku o 12 proc. - do poziomu 0,9 mld ton. Obecnie wydobycie w Chinach nieco spadło z uwagi na skoncentrowanie się na kwestii przeglądu kopalń pod kątem bezpieczeństwa.