Będziemy kopać głębiej. Górnictwo to nie jest schyłkowa branża

Zbudujmy plan dla sektora górniczego, wykorzystajmy kompetencje, spróbujmy uruchomić projekty górnicze w Polsce, przygotujmy ofertę na eksport - przekonuje w rozmowie z WNP.PL Daniel Ozon, były prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Sektor surowcowy stoi przed wyzwaniem zbyt niskich nakładów na inwestycje - uważa Daniel Ozon, były prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Także gigantyczny wzrost popytu na wiele surowców w ciągu dwóch dekad to ogromne wyzwanie.

Warto uświadomić młodym ludziom, że górnictwo to zawód z potencjałem, a nie schyłkowa branża - uważa były szef JSW. Posiadamy zaplecze ludzkie, technologiczne, produkcyjne i widzimy, że świat będzie poszukiwać takich kompetencji w górnictwie, warto więc dać nowe życie branży. Widzimy ją tylko przez pryzmat górnictwa węgla, który w okularach „dekarbonizacji” jest zakrzywionym obrazem.

Jak pan ocenia zapotrzebowanie na surowce i metale w najbliższych dekadach?

Daniel Ozon: Świat próbuje odejść od paliw kopalnych na rzecz energii odnawialnej, która jest bardzo intensywna materiałowo i wymagać będzie gigantycznego wzrostu podaży surowców, by sprostać zapotrzebowaniu, jakie branża energii odnawialnej będzie oczekiwać. Przy tym wydobycie tych surowców będzie ogromnym wyzwaniem – będziemy prowadzić eksploatację w coraz trudniejszych miejscach.

Będziemy kopać głębiej, w coraz trudniejszych warunkach górniczych, a więc z rosnącym ryzykiem. W dodatku niepokoje społeczne związane z wysokimi cenami produktów spożywczych, cen energii, wysokich stóp procentowych, osłabiających się walut, będą się nasilać w również w miejscach, gdzie jest dużo surowców, a wiele z tych miejsc to nie są stabilne politycznie kraje.

W poszczególnych segmentach „zielonej energetyki” rosnąć będzie podaż na surowce

Wiatraki na morzu wymagać będą ogromnych ilości stali. Magazynowanie energii - litu, niklu, kobaltu, manganu, grafitu – magazyny to wyzwanie dla materiałów do składowania energii o największej gęstości. Budowa sieci elektrycznych to ogromne zapotrzebowanie na miedź i aluminium. Metale ziem rzadkich to kluczowy surowiec dla budowy magnesów do turbin wiatrowych i silników elektrycznych. Przez kolejne dwie dekady zapotrzebowanie np. na lit i nikiel powinno wzrosnąć około 30- 40 razy, aby odpowiedzieć na zapotrzebowanie branży. Do tej pory świat nie miał takiego wyzwania!

Wzrost zapotrzebowania na miedź w ciągu dekady powinna wzrosnąć dwukrotnie. W ogniwach wodorowych i elektrolizerach potrzeba różnych metali – platyny, lantanowców.

Same Chiny posiadają ponad 750 GW mocy produkcyjnych energetyki wiatrowej i solarnej. Rząd Chin planuje neutralność klimatyczną w 2060 roku. To znaczy, że planują pozyskanie dodatkowo ok. 4 300 GW mocy energii odnawialnej. Do porównania Polska aktualnie posiada około 25 GW zainstalowanej mocy OZE. Popyt na surowce dla samych Chin na potrzeby ich OZE mocno nadwyręży łańcuchy dostaw surowców na całym świecie.

Jaki jest w tej sytuacji potencjał polskiego sektora wydobywczego?

Polska posiada relatywnie istotny potencjał górniczy w skali Europy, choć mniejszy, jeśli odniesiemy go do innych górniczych potęg świata, jak Australia czy Kanada. Mamy doświadczenie w wydobyciu węglowodorów, miedzi, węgla, cynku czy siarki. Rozwinęliśmy górnictwo odkrywkowe i podziemne. Mamy firmy które umieją specjalizują się w pracach geologicznych, rozpoznaniu złóż, projektowaniu kopalń.

Rozwinęliśmy dekady temu firmy, które projektują i budują maszyny górnicze, zakłady przeróbcze, drążą szyby. Mamy np. producentów maszyn do wydobycia miedzi w grupie KGHM jak Zanam. Mam w grupach JSW i KGHM dwie firmy o unikalnych kompetencjach drążenia szybów, które historycznie realizowały projekty również w różnych częściach świata. Teraz skupiają się na rynku polskim.

Myślę, że potencjał takiej firmy jak Przedsiębiorstwo Budowy Szybów z grupy JSW jest tylko w części wykorzystywany. Cieszę się, że PBSz rozwija się i zabezpiecza polskie górnictwo węgla w niezbędne inwestycje rozwojowe. Ale ze wsparciem spółki-matki, kontaktów komercyjnych, czy naszej dyplomacji gospodarczej oraz instrumentów wsparcia eksportu, które mamy doskonale rozwinięte poprzez bardzo kompetentne zespoły w polskich bankach – PBSz mógłby zabiegać o kontrakty zagraniczne i z sukcesem je realizować.

Wyzwania, ale i szanse. Branża górnicza nie jest w beznadziejnej sytuacji

Wzrost popytu na wiele surowców o kilka czy kilkadziesiąt razy w ciągu dwóch dekad to ogromne wyzwanie. Przygotowanie kompleksowej oferty eksportowej w obszarze budowy kopalń, rozwinięcie nowych produktów, R&D – to wyzwania, ale uważam, że długoterminowo to perspektywiczny kierunek i taka inwestycja z pewnością się opłaci.

Inna spółka córka JSW, jak Jastrzębskie Zakłady Remontowe, z sukcesem rozwinęła swoje portfolio produktowe i w dużej części uniezależniła JSW od dostaw rynkowych jak np. obudowy zmechanizowane czy przenośniki, ale mogę sobie wyobrazić, iż JZR będzie np. realizować budowę zakładów przeróbczych zagranicą – posiadając kompetencje i referencje, by dostarczać tam swoje rozwiązania i produkty.

Co do budowy szybów – wojna na Ukrainie spowodowała, iż Polska odcięta została np. od dostaw soli z Ukrainy i Białorusi. Patrząc, jak inne kraje realizują swoją politykę uniezależnienia od importu, może warto rozważyć, czy Polska nie powinna zwiększyć własnego wydobycia soli. Wąskim gardłem w górnictwie głębinowym są przepustowości szybów – i takie spółki jak PBSz mogą doskonałe realizować takie inwestycje. PBSz posiada wysokiej klasy kadrę zarządczą, wykwalifikowana kadrę inżynierską i zaawansowany park maszynowy.

Gdybyśmy mieli stworzony systemowy program, połączone siły i ofertę firm górniczych, stanowiłoby to kompleksową propozycję dla klientów za granicą. Warto też, by nasi dyplomaci otrzymali dobre szkolenie, zapoznali się z ofertą i kompetencjami branży oraz możliwościami finansowania ze strony polskiej i promowali nasz przemysł w wielu krajach – w szczególności tych surowcowych. Ufundowanie stypendiów dla studentów z kilku krajów surowcowych, rozwijanie, a nie zamykanie wydziałów górnictwa na uczelniach wyższych – to powinno być naszą ambicją!

Szansa dla polskich górniczych kadr? Jak najbardziej, ale trzeba się postarać

Z całą pewnością mogę powiedzieć, że świat będzie zmagał się z brakami kadrowymi w górnictwie. My nie powinniśmy się martwić, iż mamy zbyt dużo górników – powinniśmy przekuć to w sukces i realizować projekty górnicze i w Polsce, i na świecie.

Przed jakimi wyzwaniami stoi sektor surowców?

Sektor surowcowy stoi przed wyzwaniem zbyt niskich nakładów na inwestycje. Surowce są cykliczne, inwestycje kapitałochłonne, częściowo da się tylko zabezpieczyć ryzyka związane z wahaniami cen surowców w średnim i długim okresie. Finansowanie inwestycji na skalę jaka jest potrzebna, to wyzwanie. Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów trwa latami. Pozyskanie zgód środowiskowych, zezwoleń, koncesji na budowę kopalń to też wyzwanie. Budowa szybów i kopalń – kolejne lata. W dzisiejszych realiach łatwiej znaleźć pieniądze na fabrykę baterii niż na kopalnie, z której będziemy wydobywać surowce do produkcji baterii.

Aktualnie fabryki baterii posiadają moce produkcyjne ok. 1,7 TWh. Do 2050 roku powinny wzrosnąć do 20 TWh, czyli ponad 12-krotnie. Nakłady inwestycyjne na budowę zakładów produkujących ogniwa, baterie (giga fabryki) to ponad 5 bilionów dolarów. Z tego jedna trzecia powinna być wykorzystana na same zakłady, a dwie trzecie na wzrost mocy wydobywczych, czyli na nowe kopalnie.

Wyzwaniem będzie też oddziaływanie na środowisko. Jedną z odnóg górnictwa jest wydobycie surowców z dna oceanów – seabed mining. Przypomnę, iż jest już kilka spółek na świecie, które zajmują się już wydobyciem z dna oceanów, jak np. giełdowa TMC. Świat również i tam szuka surowców, nawet 5 tys. metrów pod powierzchnią wody. Aktualnie wydanych jest ponad 30 koncesji na wydobycie z dna morza. Konsekwencje tej działalności nie są jeszcze w pełni dla nas zrozumiałe. Ostatnie decyzje podjęte na forum ISA (Międzynarodowa Organizacja ds. Dna mórz i oceanów), aby jeszcze do 2025 r. przedłużyć czas na wypracowanie zasad eksploatacji podwodnej pokazują, jak wiele jest niejasności i sprzecznych opinii w tym zakresie.

Wiele krajów stanowczo sprzeciwia się zwiększaniu intensywności górnictwa podmorskiego ze względu na brak dokładnych danych, co do jego wpływu na podwodny ekosystem i habitat. A część interesariuszy popiera te działania. Są też firmy, takie jak na przykład Lockheed Martin, które z pewnych względów zdecydowały się sprzedać udziały w firmie UK Seabed Resourcers, która zajmuje się wydobyciem z dna oceanów. Inni międzynarodowi gracze, jak norweski Kongsberg czy Technip, zainwestowały natomiast w Loke by rozwijać technologie górnictwa podwodnego. A przypomnę, iż na Pacyfiku w tzw. Strefie Clarion-Clipperton od lat wydobywa się polimetaliczne skały zawierające takie metale jak mangan, kobalt, nikiel i miedź.

Jakie zatem szanse widzi pan dla Polski w obszarze górnictwa?

Uważam, że warto, abyśmy zbudowali politykę ekspansji naszego górnictwa na świat i przeanalizowali, po jakie surowce sami możemy jeszcze w Polsce sięgnąć. Przy tak rozwiniętych kompetencjach, wspaniałej kadrze, znacznej liczbie firm, które produkują sprzęt górniczy i dostarczają usługi, warto poświęcić kilka miesięcy pracy, by zbudować strukturę, która to wszystko połączy. Jako rozwiązanie kompleksowe prezentowane na świecie na pewno zyskamy więcej. Wymaga to wiele pracy, ale podkreślę jeszcze raz – nie możemy zaprzepaścić takiej szansy!

Posiadamy zaplecze ludzkie, technologiczne, produkcyjne i widzimy, że świat będzie poszukiwać takich kompetencji w górnictwie, warto więc dać nowe życie branży. Bo postrzegana jest przez młodych jako mało atrakcyjna, bo widzimy ją tylko przez pryzmat górnictwa węgla, który w okularach „dekarbonizacji” jest zakrzywionym obrazem.

Inne kraje dostrzegają to wyraźniej?

Spójrzmy na takie kraje jak Japonia czy Korea - nie mają surowców. Musiały zabezpieczyć sobie dostęp do nośników energii, głównie przez import LNG. Ale umiały z sukcesem zaangażować się kapitałowo w projekty górnicze na świecie - są ich udziałowcami, czasami większościowymi, czasem mniejszościowym. I potrafią zabezpieczyć sobie dostęp do surowców na bazie umów długoterminowych.

Są też producentami maszyn górniczych, które eksportują do kopalń na całym świecie. I mają własne technologie do przerobu tych surowców; tworzą z nich produkty o wartości dodanej – baterie, ogniwa wodorowe.

I dodałbym do tego przetwórstwo metali. Istotne światowe moce produkcyjne do przerobu metali skoncentrowane są w Chinach. W Polsce działa np. Instytut Metali Nieżelaznych. Może warto rozważyć, czy nie powinniśmy w Polsce, przy udziale naszych specjalistów i dostępnych technologii, zbudować kilka fabryk przetwarzających metale jak np. molibden, wykorzystywany w sektorze zbrojeniowym.

Zbudujmy zatem plan dla sektora, wykorzystajmy kompetencje, spróbujmy uruchomić projekty górnicze w Polsce, przygotujmy ofertę na eksport i zaktywizujmy naszą dyplomację gospodarczą. Warto uświadomić młodym ludziom, że górnictwo to zawód z potencjałem, a nie schyłkowa branża.