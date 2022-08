- Pewnie przez najbliższe 2-3 lata węgiel będzie paliwem przejściowym. Unia Europejska wykorzystuje kryzysy do przyspieszenia transformacji. Ale ona się będzie raczej odbywać poprzez węgiel, czyli tych kilka następnych kwartałów, 2-3 lata, a może dłużej, węgiel powinien być dopuszczony jako paliwo przejściowe - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego.

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii" o węglu, górnictwie i kryzysie energetycznym, w której gościł Marcin Roszkowski.

- Z węglem jest problem, bo jakbyśmy się tu złożyli i na przykład chcieli kupić statek węgla w RPA czy Mozambiku, to przez 4-5 tygodni będzie odbierany węgiel z kopalń. Potem przez tydzień będzie ładowany, sześć tygodni statek płynie. No i potem tydzień trwa rozładunek - wylicza Marcin Roszkowski. - I właśnie jesteśmy już w listopadzie, więc węgiel, który nie został kupiony do dzisiaj, nie trafi do polskich podmiotów i będziemy mieli gigantyczny problem tej zimy - zaznacza.

Wskazuje przy tym, że w pierwszych tygodniach wojny na Ukrainie między innymi Niemcy zakontraktowali gigantyczne ilości rosyjskiego węgla, czekając na sankcje unijne i w tym czasie importując i wypełniając porty rosyjskim węglem.

- A więc Niemcy są gotowi na zimę, bo zakontraktowali ze wschodniego kierunku bardzo dużo węgla - podkreśla Marcin Roszkowski.

Brak koordynacji sektora górniczego

- Jak spojrzymy na ostatnie 30 lat i na sektor węgla kamiennego, to widać, że on nie jest skoordynowany z tym, co się dzieje na rynku w zakresie cen. Jak jest „górka”, to politycy drapią się w głowę i zaczynają się inwestycje. Potem podaż jest za duża, cena spada - mówi Marcin Roszkowski. - Zatem problem jest taki, że podaż i popyt na węgiel w Polsce nie są skoordynowane z potrzebami wewnętrznymi. Już nie mówię o imporcie czy eksporcie węgla. Tylko o tym, że sektor wydobywczy nie jest skoordynowany z tym, czego potrzebują ciepłownictwo, elektroenergetyka, ale też gospodarstwa domowe - ocenia Marcin Roszkowski.

Jednocześnie zaznacza, że Unia Europejska wykorzystuje kryzysy do przyspieszenia transformacji.

- Ale ona się będzie raczej odbywać poprzez węgiel, czyli tych kilka następnych kwartałów, 2-3 lata, a może dłużej, węgiel powinien być dopuszczony jako paliwo przejściowe - zaznacza Roszkowski. - Jeżeli chodzi o Unię Europejską, o energetykę i klimat, to należy się spodziewać przyspieszenia. Natomiast węgiel zostanie z nami dłużej w tym okresie turbulencji - zauważa Marcin Roszkowski.