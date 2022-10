Będziemy mieli jeszcze większy problem z litem

Europejska Agencja Chemiczna proponuje wpisanie kilku pochodnych litu na listę substancji niebezpiecznych. To przełożyłoby się na większe problemy w zakresie rozwoju elektromobilności.

Takie oznaczenie - wskazano w Mining.com - prawdopodobnie wymagałoby kosztownych nowych opakowań i oznaczałoby wzrost kosztów przechowywania metalu używanego do produkcji akumulatorów pojazdów elektrycznych.

Albemarle Corp., największa górnicza spółka dostarczająca lit, nie planuje opuścić Europy, jeśli metal akumulatorowy zostanie uznany przez Unię Europejską za materiał niebezpieczny, choć taki ruch najpewniej podniósłby koszty firmy. Biorąc pod uwagę ambitne cele Europy w zakresie elektryfikacji, jest mało prawdopodobne, że przepisy spowolnią rozwój produkcji pojazdów elektrycznych na kontynencie.

Albemarle ostrzegał na początku tego roku, że nowe przepisy mogą zmusić go do zamknięcia zakładu przetwórczego w Niemczech. Jednak władze firmy wskazują, że chociaż nowe przepisy prawdopodobnie podniosą koszty, to popyt na lit na kontynencie będzie nadal napędzał jej działalność.W Albemarle wskazują, że jest za wcześnie, by powiedzieć, jak koszty firmy mogą wzrosnąć z powodu nowych przepisów.

Zastosowanie litu w produkcji akumulatorów przeznaczonych do pojazdów elektrycznych sprawiło, że jest on podstawowym surowcem w globalnej rywalizacji między producentami elektrycznych samochodów. Świat potrzebuje kolejnych 60 kopalń litu do 2030 roku, aby spełnić plany rządów krajowych w zakresie dekarbonizacji i pojazdów elektrycznych - podała niedawno Międzynarodowa Agencja Energetyczna. Europa produkuje bardzo mało litu i jest zmuszona importować metal do zakładów przetwórczych takich jak Albemarle.