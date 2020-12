Bełchatów ma widnieć na energetycznej mapie Polski również w przyszłości

3 grudnia 2020 roku w Bełchatowie odbyły się spotkania przedstawicieli Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, PGE Polskiej Grupy Energetycznej oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z pracownikami i stroną społeczną spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK).

Nie brakuje obaw

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna jest jedną ze spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE - największego przedsiębiorstwa sektora elektroenergetycznego w Polsce.Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest wydobywanie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej. W skład PGE GiEK wchodzi 7 oddziałów zlokalizowanych na terenie 5 województw: Elektrownia Bełchatów, Elektrownia Turów, Elektrownia Opole, Zespół Elektrowni Dolna Odra, Elektrownia Rybnik, Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów i Kopalnia Węgla Brunatnego Turów. Centrala spółki znajduje się w Bełchatowie.19 października 2020 r. zarząd PGE przyjął a rada nadzorcza spółki zatwierdziła Strategię Grupy PGE do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku. Kluczowymi kierunkami rozwoju Grupy PGE będą energetyka wiatrowa morska i lądowa, fotowoltaika, infrastruktura sieciowa, niskoemisyjne ciepłownictwo oraz usługi energetyczne.Inwestycje Grupy PGE skupiać się będą na energetyce odnawialnej, transformacji ciepłownictwa i infrastrukturze sieciowej. Spółka nie będzie dokonywać nowych inwestycji w aktywa węglowe (zarówno wytwarzanie jak i wydobycie), a decyzje inwestycyjne dotyczące budowy źródeł gazowych będą podjęte najpóźniej w 2025 r.Łączne planowane nakłady inwestycyjne w latach 2021-2030 wyniosą 75 mld zł z czego około 50 proc. przypada na rozwój odnawialnych źródeł energii (morskie i lądowe farmy wiatrowe, fotowoltaika, zeroemisyjne źródła kogeneracyjne). Związki zawodowe w branży węgla brunatnego są pełne obaw co do przyszłości i sytuacji na rynku pracy w regionie w kolejnych latach.Czytaj też: Barbara Piontek, PGG: Nie wolno się zgodzić na szokową transformację