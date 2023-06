Bez górnictwa w Europie braknie nam surowców krytycznych. Import z Azji to za mało

Wydobycie na świecie 8,4 mln ton węgla w 2022 roku spowodowało 41,3 mld ton emisji CO2, najwięcej z Chin (33 proc. wszystkich), USA, Indii. Przymusowy system handlu uprawnieniami do emisji w EU ETS sprawił, że ceny energii w Europie są znacznie wyższe niż w Azji.

Z raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej wynika, że w 2022 roku nie tylko produkcja węgla, ale też generacja węglowa elektryczności na świecie pobiły nowe historyczne rekordy - 8,4 mld ton i 10300 TW/h.

Agencja przewiduje niezachwiany popyt na węgiel w ciągu dekady.

Nawet w Unii Europejskiej dostawy węgla wzrosły o 8,3 proc. do niemal pół miliarda ton. Produkcja węgla brunatnego w UE (Niemcy) zwiększyła się w zeszłym roku o 7,1 proc., a kamiennego spadła o 5 proc., natomiast import węgla do Unii wzrósł aż o 18,4 proc.

- Wojna, polityka energetyczna UE i inflacja doprowadziły do wzrostu cen węgla, gazu i elektryczności do rekordowych poziomów. Za bezpieczeństwo energetyczne UE zapłaciliśmy bardzo wysoką cenę - podkreślił dr Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej i prezydent Euracoal, w trakcie 41. posiedzenia komitetu wykonawczego połączonego ze zgromadzeniem ogólnym Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego Euracoal, które zorganizowano w poniedziałek 19 czerwca w Warszawie.

Ceny energii w Europie są znacznie wyższe niż w Azji

W trakcie spotkania wskazywano, że w Unii Europejskiej emisja tony dwutlenku węgla kosztuje ok. 100 dol., gdy w Chinach tylko 8 dol., a w pozostałej części Azji - dziesięciokrotnie taniej niż w UE. Unijny rynek nie wytrzymuje w konkurencji z azjatyckim, gdyż droższa energia oznacza droższą produkcję, a różnicę pokrywają Europejczycy.

Dzięki dużym zapasom gazu ziemnego Europa wytrzymała sezon bez dostaw gazu przez Nord Stream a także bez węgla z Rosji. Import rosyjskiego gazu, węgla i ropy spadł odpowiednio o 66, 50 i 20 proc., lecz jednocześnie inne rynki, szczególnie w Azji, z zadowoleniem korzystały z dostaw rosyjskich surowców po niskich cenach.

Ta zamiana rynków pozwoliła Moskwie nawet powiększyć zyski mimo niższego wolumenu produkcji (ok. 12,2 proc.). Szacuje się, że wartość sprzedanego gazu wyniosła w 2022 roku 120 proc. wyniku w poprzednim roku, a cena błękitnego paliwa podniosła się jednocześnie do 150 proc. rok do roku.

Unia Europejska ogłosiła inicjatywę REPowerEU dla zabezpieczenia stałych, stabilnych dostaw energii. Regulacje w państwach członkowskich faworyzują odnawialne źródła energii (OZE) i tzw. zielony wodór, co wymusza priorytetowe traktowanie źródeł odnawialnych. Nowe, uproszczone procedury przyspieszą i ułatwią uzyskiwanie zezwoleń środowiskowych na inwestycje związane z OZE.

Negatywny bilans handlowy Unii Europejskiej z Chinami wystrzelił do niebotycznych poziomów

- Jako Euracoal zaproponowaliśmy kompromisowe poprawki, które miały szczególnie kluczowe znaczenie dla utrzymania górnictwa głębinowego węgla w Polsce i Słowenii - przypomniał Tomasz Rogala.

- Efekty wysokich opłat ETS oraz oddziaływania rynku rosyjskiego zaobserwować można gołym okiem. Negatywny bilans handlowy UE z Chinami wystrzelił do niebotycznych poziomów 396 mld euro w 2022 roku. Europa wciąż pozostaje najważniejszym importerem dóbr z Chińskiej Republiki Ludowej i nie wydaje się, aby trend ten mógł ulec zmianie w najbliższej przyszłości. Szczególnie trzy z krajów G7: Włochy, Francja i Niemcy wykazują wyjątkowo pogarszający się bilans handlowy z Państwem Środka - zaznaczał.

I wskazał na konsekwencje: zmniejszenie europejskiej produkcji i spadek konkurencyjności, spowolnienie wzrostu gospodarczego w UE, dewaluacja pieniądza, wzrost bezrobocia, deflacja, przejmowanie rodzimych europejskich aktywów przez kapitał zewnętrzny.

Prezydent Euracoal podkreślił, że unijna zielona transformacja wymaga coraz większej ilości zasobów surowcowych. Panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe na lądzie i morzach, potrzebują specyficznego budulca, jak stal, krzem, metale ziem rzadkich, lit, kobalt, nikiel i wiele innych. Zielona energia kosztuje zatem coraz więcej. Ponad 90 proc. surowców niezbędnych dla zielonej transformacji w Europie pochodzi z Chin oraz Indii, co sprawia, że jako UE popadamy w ogromne uzależnienie od dostaw z tych kierunków.

Aby spełnić wymagania stawiane przed planowanym wzrostem produkcji z OZE i osiągnąć cel zeroemisyjności europejskiej gospodarki, ponad 89 proc. energii będzie musiało pochodzić ze źródeł odnawialnych. Na tym polu jest do zrobienia jeszcze bardzo wiele, przykładowo do 2050 roku musielibyśmy zbudować 200 tys. turbin lądowych i 20 tys. turbin morskich. Jeśli tak, to będziemy zmuszeni budować je pięć razy szybciej niż dziś i zainwestować 1,6 bln dolarów.

Zarówno turbiny wiatrowe, jak i panele fotowoltaiczne wymagają ogromnej ilości surowców krytycznych i metali ziem rzadkich

Nie inaczej wyglądają sprawy, jeśli chodzi o panele fotowoltaiczne, których potrzebować będziemy ponad 3 mld sztuk z inwestycjami na poziomie prawie 2 bln dolarów. Zarówno turbiny wiatrowe, jak i i panele fotowoltaiczne wymagają ogromnej ilości surowców krytycznych i metali ziem rzadkich, natomiast Europa w ich dostawach pozostaje w pełnej zależności od Azji.

W trakcie spotkania wskazywano, że obecnie w Europie nie wydobywa się żadnych metali ziem rzadkich. Trwają geologiczne prace poszukiwawcze, jednak nawet na bardzo wczesnym etapie zderzają się one z ostrymi regulacjami ochrony środowiska a także sprzeciwem społeczności lokalnych. Azja pozostaje zatem nadal głównym źródłem dostaw do Europy.

W celu rozwiązania opisanego problem UE wdrożyła akt MZR, którego zadaniem jest m.in. dywersyfikacja źródeł dostaw surowców. Do naczelnych celów do 2030 roku wpisano między innymi, żeby co najmniej 10 proc. rocznego zapotrzebowania na MZR pochodziło od europejskich przedsiębiorców górniczych; co najmniej 40 proc. tych surowców podlegało przetwarzaniu w Europie; co najmniej 15 proc. zużycia w ciągu roku uzyskiwane było z recyklingu surowców; nie więcej niż 65 proc. każdego z surowców strategicznych będzie mogło pochodzić z jednego państwa spoza UE.

- Cele stanowione w Zielonej Transformacji i w przepisach o surowcach krytycznych mają wiele ze sobą wspólnego. Przede wszystkim wymagają one mocnych i trwałych łańcuchów dostaw niezbędnych do działania instalacji OZE - wskazywał Tomasz Rogala.

- UE musi zdać sobie sprawę, że plany można będzie wykonać tylko wtedy, jeśli użyjemy w Unii Europejskiej potencjału umiejętności górniczych i wiedzy państw, które wciąż eksploatują węgiel kamienny (Polska , Czechy), węgiel brunatny (Polska, Bułgaria, Czechy, Niemcy, Grecja, Węgry, Słowenia, Słowacja i Rumunia) - zaznaczył.

Wskazał przy tym, że bez udziału górników nie będzie pod dostatkiem surowców krytycznych i pierwiastków ziem rzadkich, których tak nieodzownie potrzebuje Zielona Transformacja.

- W Polsce plan wygaszania górnictwa do 2049 roku zbiega się z opisanym celem. Będziemy dysponowali dostępną siłą roboczą i kompetencjami zdolnymi dostarczać potrzebne materiały. Musimy się jednak spieszyć i nie zmarnować szansy - mówił Tomasz Rogala.