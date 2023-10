Bez górników i górnictwa nie ma szans na transformację energetyczną

W najbliższych dwóch dekadach zapotrzebowanie na metale ziem rzadkich wzrośnie wielokrotnie, natomiast już za kilka lat może uwidocznić się ich niedobór.

Obecnie Unia Europejska jest uzależniona od importu surowców krytycznych.

Wiele z nich pochodzi z krajów nierespektujących praw człowieka, praw pracowniczych i wymagań środowiskowych, takich jak na przykład Chiny,

Chodzi tu m.in. o pierwiastki ziem rzadkich, bez których nie byłoby instalacji fotowoltaicznych i baterii do aut elektrycznych, ale także m.in. monitorów, twardych dysków czy smartfonów.

Oprócz powszechnie znanych - takich jak magnez, lit, kobalt czy boksyt - chodzi także między innymi o neodym, dysproz, prazeodym, terb, cer, samar, erb, lantan, skand, holm, tul czy promet.

- Bez tych surowców nie ma transformacji energetycznej. Dlatego warto zadać pytanie, czy bezpieczne jest osadzenie transformacji na dostawach z krajów niedemokratycznych - pyta prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala. I wskazuje, że zapotrzebowanie i ceny tych surowców stale rosną, co przekłada się między innymi na rosnące ceny np. samochodów elektrycznych.

Jeśli podejście do produkcji i wydobywania metali ziem rzadkich ma być poważne to potrzebujemy górników, geologów, geomechaników

Europa, aby uniezależnić się od dostaw surowców krytycznych z krajów niedemokratycznych takich jak CHRL musi rozbudowywać recykling oraz postawić na rozwój kompetencji górniczych.

- Jeśli bowiem podejście do produkcji i wydobywania metali ziem rzadkich ma być poważne to my potrzebujemy górników, geologów, geomechaników. Jak już nie będzie kopalni, to tego się nie da odtworzyć. Potrzebny będzie osobny program poszukiwania pierwiastków ziem rzadkich oraz zachowania kompetencji górniczych - podkreśla Tomasz Rogala.

Eksperci prognozują, że w najbliższych dwóch dekadach zapotrzebowanie na metale ziem rzadkich wzrośnie wielokrotnie, natomiast już za kilka lat może uwidocznić się ich niedobór. Tymczasem by spełnić unijne cele, w perspektywie 2050 roku powinno powstać ok. 200 tys. lądowych elektrowni wiatrowych i ok. 20 tys. elektrowni wiatrowych na morzu.

Potrzeba będzie również ok. 3 mld sztuk paneli fotowoltaicznych. Do wyprodukowania ok. 220 tys. elektrowni wiatrowych trzeba będzie zużyć ok. 120 mln ton stali. Trzeba pięciokrotnie zwiększyć tempo inwestycji w farmy wiatrowe, a trzykrotnie w fotowoltaikę.

Ambicje klimatyczne Europy powinny być zakotwiczone w liczbach i pragmatyce gospodarczej

- Ambicje klimatyczne Europy powinny być zakotwiczone w liczbach i pragmatyce gospodarczej - zaznacza europoseł PiS Grzegorz Tobiszowski.

- W demokracji nie możemy się wstydzić racjonalnych decyzji i zaklinać rzeczywistość - jeżeli fakty i liczby podpowiadają, że powinniśmy wyhamować, to trzeba to zrobić. Gospodarka nie może być układana wyłącznie pod zieloną modę i to, co aktualnie jest trendy. Gospodarka jest bowiem sferą zbyt poważną, a bezpieczeństwo energetyczne jest zbyt kluczowe, aby kierować się wyłącznie modą i ambicjami - podkreśla Grzegorz Tobiszowski.