- Musimy żądać zawieszenia, a w konsekwencji zniesienia, sytemu handlu prawami do emisji CO2 (ETS) który stanowi rzeczywistą przyczynę gospodarczych i społecznych problemów, państw UE. Bez likwidacji ETS wkrótce sfinansujemy Putinowi kolejną armię - oceniają Bogusław Ziętek i Rafał Jedwabny z WZZ Sierpień 80.

Trzeba skończyć z uzależnieniem

Potrzebne zawieszenie ETS

- Ani jedna tona rosyjskiego węgla nie powinna trafiać do państw UE. To wstyd i hańba. Trzeba skończyć z uzależnieniem UE od rosyjskiej ropy i gazu. Natychmiast! Żadnym tłumaczeniem nie są tu dolegliwości, jakie są z tym związane. Społeczeństwa UE znoszą nie takie wyrzeczenia w ramach polityki klimatycznej - napisano w oświadczeniu.Czytamy w nim, że skoro na Ukraińców dziś, a jutro być może na Polaków, Litwinów, Łotyszów i Estończyków, spadają rosyjskie bomby, to argumentem przeciwko całkowitemu embargu ma być to, że nasze kaloryfery będą zimne.- Zbrodnie popełniane na Ukrainie to nie to samo, co wyłączona klimatyzacja latem. Skoro za naszą wolność giną Ukraińcy, to możemy znieść niedogodność w postaci pustego baku i ograniczenia wyjazdu na kolejne zakupy. Ta, niby troska unijnych elit, o społeczeństwa europejskie, to nic innego, jak usprawiedliwienie dla dalszego robienia interesów z putinowską Rosją i zarabiania miliardów na tych interesach. Jeśli chcemy być uczciwi wobec walczących i krwawiących Ukraińców, ale również wobec siebie, musimy nie ustawać w wywieraniu presji na europejskie rządy i instytucje w celu nałożenia rzeczywistych, a nie pozornych sankcji na zbrodniarzy. Musimy żądać całkowitego embarga na rosyjski gaz, ropę i węgiel - przekonują Bogusław Ziętek i Rafał Jedwabny.Ich zdaniem musimy żądać zawieszenia, a w konsekwencji zniesienia, sytemu handlu prawami do emisji CO2 (ETS), który stanowi rzeczywistą przyczynę gospodarczych i społecznych problemów, państw UE.- ETS doprowadził, do naszego całkowitego uzależnienia od rosyjskich surowców. Bez tego Ukraina ulegnie, a po niej przyjdzie czas na kolejne Narody Europy. Bez likwidacji ETS wkrótce sfinansujemy Putinowi kolejną armię. Wzywamy rząd polski do twardej walki o te cele. Wzywamy polskich parlamentarzystów i europarlamentarzystów do tego samego. To czas wielkiej próby nie tylko dla Ukrainy, ale dla całej Europy. Jeszcze nie jest za późno - piszą Bogusław Ziętek i Rafał Jedwabny.