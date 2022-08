Bez reaktywacji szkolnictwa górniczego będą problemy. Jeśli zwiększymy wydobycie - wręcz ogromne

Mówiąc o przyszłości górnictwa węglowego, nie wolno zapominać o dopływie kadr do pracy w kopalniach w horyzoncie kilku kolejnych lat. Z tym może być jednak problem, gdyż młodzi ludzie nie garną się do górnictwa. A obecne realia kryzysu energetycznego oraz wojny na Ukrainie nakazują polegać przede wszystkim na własnych surowcach.

Na przestrzeni ostatnich lat spadał poziom wydobycia w rodzimych kopalniach.

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej, w tym proces dekarbonizacji, przełożyła się na spadek zainteresowania górnictwem wśród młodych ludzi.

Obecne realia, gdzie w wielu krajach wraca się do węgla, który ma zastępować drogi i nie tak łatwy do importowania gaz, nakazują zastanowić się u nas nad problemem dopływu kadr górniczych do kopalń w kolejnych latach.

Na problemy kadrowe w kopalniach zwracają ostatnio uwagę przedstawiciele górniczych związków zawodowych. Dostrzegają tę kwestię również specjaliści w szkołach.

Młodzi nie są zainteresowani nauką w klasach górniczych

- Sytuacja nie uległa zmianie i młodzi ludzie nie są zainteresowani nauką w klasach górniczych - mówi portalowi WNP.PL Natalia Kuś, dyrektor Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach. - W tym roku szkolnym nie otworzyliśmy klasy górniczej w szkole branżowej pierwszego stopnia ani też klasy technika górnictwa - nie było bowiem kandydatów .

Natalia Kuś akcentuje, że zawód górniczy nie cieszy się popularnością wśród młodych ludzi.

- Przyznam, że mamy w szkole nowość - w postaci nowego zawodu: technik spawalnictwa. I tu także z trudem zamykamy grupę, która ma się kształcić w tym zawodzie, a przecież to przyszłościowe i dobrze płatne zajęcie. W takich zawodach, jak technik logistyk czy informatyk w wielu szkołach klasy są przepełnione - dodaje Natalia Kuś.

Również Grażyna Dąbrowska, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Knurowie wskazuje w rozmowie z portalem WNP.PL, że młodzi ludzie wolą - na przykład - być ślusarzami i wtedy zatrudnić się m.in. w kopalni. Nie widać jednak powszechniejszej chęci, by uczyć się na techników górnictwa podziemnego, co rzecz jasna skutkuje brakiem klas stricte górniczych.

Karkołomne zadanie

- Dziś rekrutacje w branży górniczej są trochę zadaniem karkołomnym, pod prąd polityki państwa... Poprzez zawartą w ubiegłym roku umowę społeczną finansuje się odchodzenie od zawodu górniczego, bo górnicy mają odchodzić z pracy - zaznaczył niedawno Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki w wywiadzie dla PulsuHR. - Każdy rozsądnie myślący człowiek zakłada, że do tego zawodu nie należy iść. Ci sprytniejsi uważają, że pójdą na rok i skorzystają z odprawy, która wynosi 120 tys. złotych. Ci, którzy chodzą na kursy, chyba zrozumieli lepiej od rządu i przede wszystkim Komisji Europejskiej, że górnictwo w Polsce jest potrzebne. Jeśli patrzymy na kursy górnicze jako sposób na dokwalifikowanie lub wykwalifikowanie kogoś, kto może zacząć pracę w kopalni, to tak - to dobra droga.

Wskazał przy tym, że to droga, która jednak nie sprawdzi się na każdym poziomie pracy górniczej.

- Na kursie nie jesteśmy w stanie nauczyć się pracy w warunkach zagrożenia naturalnego. Szkoły zawodowe czy pięcioletnie technika to było za mało - ocenił Markowski.

Czytaj więcej na ten temat: Wydobycie rośnie. W Polsce zaczęło brakować górników

Potrzebna inicjatywa

- Skutek redukcji zatrudnienia nie byłby dla górnictwa aż tak dramatyczny, gdyby następowała autentyczna modernizacja kopalń, czego efektem stałaby się większa wydajność. Ale to, ze względu na kłopoty finansowe oraz dogmatyczną niechęć do inwestycji w górnictwie, nie następowało - podkreślił Jerzy Markowski.

Zobacz również: Brak pracowników w kopalniach budzi coraz większy niepokój

Zdaniem przewodniczącego związku zawodowego Sierpień 80 Bogusława Ziętka kwestia dotycząca kształcenia górniczych kadr pozostaje bardzo istotna.

- Powinniśmy natychmiast przywrócić do życia szkoły górnicze. Dlatego, że będziemy potrzebować coraz więcej węgla, który będziemy musieli wydobywać większa liczbą pracowników - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek. - Nie ma co zwlekać z decyzjami w tym zakresie, ponieważ sam proces edukacji trwa tak długo, że już tej jesieni szkoły górnicze powinny powrócić... Niestety także w tej mierze rząd wykazuje się brakiem inicjatywy. Premier Mateusz Morawiecki apeluje o zwiększenie wydobycia, ale nie robi absolutnie nic, żebyśmy mieli gdzie oraz kim to robić! - podsumowuje Bogusław Ziętek.