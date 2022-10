Bez tego większego wydobycia węgla nie będzie

Produkcja górnicza odznacza się pewną bezwładnością, na efekty inwestycji trzeba zaczekać, nie zachodzą bowiem one z dnia na dzień. Do większego wydobycia węgla potrzeba znaczących inwestycji oraz czasu.

Przynajmniej dwa lata minąć muszą od inwestycji w drążenie chodników oraz zakup drogich maszyn do uzyskania efektu produkcyjnego.

W sektorze węglowym nie ma możliwości zwiększenia wydobycia "z dnia na dzień".

Następnie problemem jest również gwarancja odbioru wydobytego węgla, żeby nie stracić setek milionów, bądź nawet miliardów złotych włożonych w wydobycie.

Obecnie potrzeba nam decyzji o konsekwentnym zwiększaniu wydobycia w rodzimym górnictwie

Szef górniczej Solidarności Bogusław Hutek przypominał nie raz, że w 2019 roku Polska Grupa Górnicza miała wydobyć 30 milionów ton węgla, z czego 18 mln ton dla energetyki zawodowej.

- Aby móc się wywiązać z tego zadania, PGG musiała zainwestować 1,8 mld zł w ściany, niezbędne maszyny i urządzenia -mówił Hutek. - Tymczasem na początku roku 2020 usłyszeliśmy, że energetyka nie odbierze zakontraktowanych 18 mln ton, tylko 13 mln ton. Koszty poniesione przez PGG się nie zwróciły, natomiast same spółki energetyczne ściągnęły sobie ten węgiel z zagranicy - przypominał Hutek.

Z danych, które ogłosiły spółki energetyczne wynika jednak, że w latach 2019-2020, kiedy to odmówiły odbioru znaczących ilości krajowego węgla z Polskiej Grupy Górniczej, spalanie w blokach energetycznych utrzymywało się na niezmniejszonym poziomie, więc jednak jakoś musiano się zaopatrywać w tym celu w niezbędny surowiec.

Takim postępowaniem - wskazują między innymi górniczy związkowcy - spółki energetyczne doprowadziły w rezultacie do obecnej sytuacji niedoboru węgla na rynku, w tym węgla opałowego istotnego szczególnie z perspektywy indywidualnych odbiorców.

Wiadomo, że przy produkcji miałów dla energetyki otrzymujemy określony procent grubych i średnich sortymentów węgla, które mogą być przydatne w wytwarzaniu chociażby ekogroszków. Obecnie potrzeba nam decyzji o konsekwentnym zwiększaniu wydobycia w rodzimym górnictwie, bowiem inaczej w kolejnych latach znowu staniemy przed dylematem: skąd wziąć węgiel w sytuacji, kiedy nie będzie powrotu do importu surowca z rosyjskich kopalń.

Prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala wskazuje, że ewentualne rewizje umowy społecznej - przewidującej konsekwentne zmniejszanie mocy produkcyjnych kopalń węgla kamiennego energetycznego do 2049 roku - musiałyby gwarantować zwrot kosztownych inwestycji w zwiększenie wydobycia w planie dłuższym niż jedynie dwa-trzy lata.

- Wydobycie dodatkowych 800 tys. ton węgla kosztuje około 300 mln zł i wymaga około 17 miesięcy przygotowań. Obrazuje to skalę nakładów, których nie wolno później zmarnować - podkreśla prezes Polskiej Grupy Górniczej.

Na koniec ubiegłego roku w Polsce działało w zagłębiach górnośląskim i lubelskim łącznie 71 ścian wydobywczych, a zatem o 6 mniej niż rok wcześniej. Ubytek liczby ścian to efekt realizacji polityki państwa sprzed lat w kierunku wygaszania górnictwa.

Stabilne otoczenie regulacyjne jest niezbędne, aby inwestować średnio czy długoterminowo w górnictwo

- Z myślą o przyszłości przygotowaliśmy i prowadzimy proces studyjny dla węgli oczyszczonych, tzw. węgli bezdymnych. Zakładamy że węgle opałowe i komunalne najdłużej będą używane w małych miejscowościach i wsiach. Dlatego też naszym celem jest przygotowanie paliwa, które będzie miało jak najmniejsze skutki negatywne w niskiej emisji - wskazuje prezes Tomasz Rogala. - Mamy po temu najlepszy czas pod względem wynikowym przedsiębiorstwa a także pod kątem możliwości przeprowadzenia inwestycji, aby potrzebne instalacje produkcyjne wybudować z korzyścią dla obywateli i dla środowiska. Instalacje te już istnieją, nie wymagają więc nadmiernie rozbudowanej fazy badawczej. Wymaga to raczej implementacji rozwiązań na funkcjonujące ciepłownie - dodaje prezes Rogala.

Ostatnio często pada pytanie o to, czy węgiel może w zastępstwie gazu stać się paliwem przejściowym w transformacji. Zależeć to będzie również od odpowiedniego środowiska regulacyjnego, które umożliwi finansowanie elektrowni i kopalń w długim okresie. Dotychczas górnictwo węglowe doświadczało bowiem jedynie bezustannych skoków w polityce klimatyczno-energetycznej UE.

Stabilne otoczenie regulacyjne jest niezbędne, aby inwestować średnio czy długoterminowo w górnictwo. To stabilne otoczenie regulacyjne właśnie determinuje to, że inwestowanie w przemyśle węglowym ma sens.

- Żeby górnictwo było „tanie” - choć na dużych głębokościach nie będzie takie, ale może jak najskuteczniej minimalizować koszty - musi ono działać w zrównoważony sposób - zaznacza Tomasz Rogala. - Przy procesach trwających 2-7 lat, potrzebnych na przykład na uruchomienie ściany wydobywczej, to zrównoważenie jest skrajnie trudne, kiedy KE dwa razy do roku wprowadza nowe przepisy, które pogarszają rentowność węgla - zauważa Tomasz Rogala. I wskazuje, że idee polityczne zaburzyły relację popytowo-podażową, doprowadzając w konsekwencji do niebywałej drożyzny.

Oczekuje się, że konsumpcja węgla w Unii Europejskiej wzrośnie o 7 proc. w 2022 roku. To skutek popytu ze strony sektora elektroenergetycznego. Niektóre kraje UE przedłużają żywotność elektrowni węglowych, bądź ponownie otwierają zamknięte elektrownie lub też podnoszą limity godzin ich pracy, by zmniejszyć zużycie gazu.

Jednak trzeba pamiętać, że Europa odpowiada jedynie za około 5 proc. światowego zużycia węgla. Chiny i Indie razem zużywają bowiem dwa razy więcej węgla niż reszta świata razem wzięta, przy czym same Chiny odpowiadają za ponad połowę światowego popytu.