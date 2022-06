Bez węgla będziemy mieć więcej smogu

- Należy zwiększyć wydobycie węgla w kraju. Wojna na Ukrainie dobitnie pokazuje, jak istotne jest bezpieczeństwo energetyczne - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL dr hab. inż. Paweł Bogacz, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej.

Zdaniem Pawła Bogacza, jeżeli węgla będzie brakować, to ludzie będą spalać przypadkowe paliwa lub odpady - z wszystkim tego konsekwencjami dla środowiska i zdrowia.

Galopująca inflacja poszerza obszar ubóstwa energetycznego w Polsce.

Paweł Bogacz widzi w braku górniczych kadr kluczowy w kolejnych problem polskiego górnictwa.

Jak zapatruje się pan na możliwość poradzenia sobie z niedoborem węgla na krajowym rynku w tym roku, przede wszystkim w sektorze komunalno-bytowym?

- Z perspektywy rodzimych kopalń i krajowych producentów węgla wiadomo, że zwiększenie wydobycia w tak krótkim czasie o około 8-9 mln ton, gdyż tyle sprowadzaliśmy w układzie rokrocznym dla tego sektora z Rosji, nie będzie możliwe.

Przygotowanie frontów eksploatacyjnych to złożony proces wymagający znaczących inwestycji i czasu. Jeżeli natomiast chodzi o węgiel z importu, to wszystko w rękach rządu oraz importerów.

Ostatnio pojawiły się informacje, że popłyną do nas statki z węglem z pięciu różnych kierunków, by wypełnić tę lukę. Mimo wszystko uważam, że wysycenie w taki sposób (przy takich odległościach źródeł i przy morskim sposobie transportu) rodzimego rynku ilością około 8-9 mln ton węgla na jesień będzie trudnym zadaniem.

To bowiem przynajmniej kilkadziesiąt masowców i tysiące mil morskich do przebycia przez każdy z nich. Trzymam natomiast mocno kciuki za to, by się udało.

Czy zatem najbliższej jesieni i zimy ludzie będą masowo spalać śmieci?

- Oby nie. Jednak należy się obawiać, że będzie do tego dochodziło. Od dawna wskazywaliśmy zresztą, że lepszym rozwiązaniem jest edukowanie ludzi, a nie zabranianie określonych rozwiązań. Wystarczy tu wspomnieć o ustawach antysmogowych.

Jeżeli węgla będzie brakować, to ludzie będą pewnie spalać wszystko, co się tylko da, aby się dogrzać. Zwłaszcza przy poszerzającym się ubóstwie energetycznym w Polsce związanym z inflacją, za którą nie nadąża podnoszenie się dochodów ludności, głównie w obrębie pierwszych dwóch kwartyli dochodowych społeczeństwa. To w ich obrębie głównie wykorzystywane są paliwa stałe i kotły lokalne w celach grzewczych, co pokazywały na przykład analizy Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla.

Czy pańskim zdaniem należy przemodelować u nas politykę w zakresie węgla i w ciągu najbliższych dziesięciu lat sukcesywnie zwiększać wydobycie, aby móc w przyszłości zaspokoić rynek surowcem wydobywanym na miejscu?

- Jestem jak najbardziej takiego zdania, że należy zwiększyć wydobycie węgla w kraju. Wojna na Ukrainie dobitnie pokazuje, jak istotne jest bezpieczeństwo energetyczne.

Energia z OZE jest oczywiście naszym zasadniczym celem rozwojowym, ale wiemy, że jest niestabilna i zależna od warunków pogodowych, co w aspekcie braku odpowiedniego - tak technicznie, jak i ekonomicznie - rozwiązania przemysłowego w aspekcie magazynowania tejże energii jest bardzo dużym problemem.

Stąd tak ważnym miało być paliwo przejściowe, będące także stabilizatorem rynku. Zakładano, że będzie nim gaz. W obecnych realiach należy jednak zdecydowanie powrócić do węgla i traktować ten surowiec jako dobry, nasz, tani w ujęciu kosztu uzyskanej energii stabilizator systemu energetycznego.

Węgiel mamy u siebie wciąż w dużych ilościach i potrafimy go wydobywać. Poza tym są również jeszcze u nas kadry górnicze i całe górnicze zaplecze.

Trzeba też pamiętać, że import gazu ziemnego z odległych miejsc - przeliczając to na emisję gazów cieplarnianych - sprawia, że ten gaz jest paradoksalnie o dobre kilka procent bardziej emisyjny niż węgiel, co udowadnialiśmy w naszych opracowaniach. O tym trzeba przypominać, bo nie każdy zdaje sobie z tego sprawę.

Sprzedawcy węgla ostrzegają, że wiele firm handlujących węglem może upaść. Jak się pan na to zapatruje?

- Jeżeli chodzi o te duże firmy handlujące węglem, to pewnie one sobie poradzą i będą w stanie zdobyć surowiec, który zaoferują do sprzedaży przed kolejnym sezonem grzewczym. Choć, jak wskazywałem wcześniej, na pewno nie będzie to proste.

Natomiast te mniejsze składy mogą mieć problemy, ponieważ „kurek z węglem może pozostać zakręcony” w jego głównych źródłach i nie będą miały się one jak zatowarować.

Czy w najbliższych latach największym problemem polskiego górnictwa może być brak rąk do pracy w kopalniach?

- Obawiam się, że tak. Mamy jeszcze dobrze wykwalifikowane, zaangażowane kadry, ale już za kilka lat może być to problem. To może być zresztą w polskim górnictwie największe z wyzwań.

Polityka prowadzona w stosunku do górnictwa spowodowała bowiem brak zainteresowania górnictwem ze strony młodych ludzi. Wielu usłyszało, że wydobycie węgla, ba, całe górnictwo, zakończy się u nas w 2049 roku.

W wielu miejscach nie wskazywano, że ta data dotyczy węgla kamiennego energetycznego (i to bez twardego przekreślania losów części kopalń - np. Lubelskiego Węgla Bogdanka czy kopalń prywatnych), a nie koksowego potrzebnego do produkcji stali. Nie brano również pod uwagę kopalnictwa rud, kruszyw, soli itd.

Z tego powodu obawiam się, że problem górniczych kadr rzeczywiście będzie tym kluczowym. W ostatnim czasie doszły do tego obrazu dodatkowo katastrofy w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej, które w moim odczuciu zniechęcą również wielu do pracy w górnictwie.

Musimy też widzieć, że sytuacja ekonomiczna górników nie jest zła, natomiast nie zarabiają oni już tak znacząco więcej w odniesieniu do innych branż, jak 20 czy 30 lat temu. Zatem będą potrzebne działania systemowe, aby sobie z tym problemem braku kadr w kopalniach poradzić. Tym bardziej, że ten problem narasta od lat i widoczny jest w szkolnictwie zawodowym, średnim oraz wyższym o profilu górniczym.

Należy wstrzymać program jednorazowych odpraw dla osób chcących odejść z kopalń?

- W związku z powyższym, a więc pokazanymi zmianami kontekstowymi w otoczeniu branży, w przypadku kopalń perspektywicznych - jak chociażby Bogdanka, ROW, Ziemowit, Bolesław Śmiały i innych - należy wstrzymać zachęty powodujące odchodzenie z pracy w kopalniach, a wręcz zbudować systemowe rozwiązania, które będą nakierowane na kształcenie nowych, młodych kadr. Takim rozwiązaniem jest moim zdaniem na przykład kształcenie dualne.