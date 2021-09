BGK chce dać węglowi nowe życie

Kojarzy się niemal wyłącznie z tradycyjną energetyką. Alternatywa dopiero przebija się do powszechnej świadomości. – A węgiel to nowoczesne technologie, włókna węglowe wykorzystywane w inżynierii i transplantologii, węgiel aktywny wykorzystywany do filtrów i w kosmetologii oraz nanostruktury węglowe - podsuwa przykłady Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK .