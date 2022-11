BHP ukończyło najbardziej ryzykowny etap budowy wielkiej kopalni

Coraz większego tempa nabierają prace nad gigantyczną, wartą 5,7 mld dol. kopalnią potażu w kanadyjskim Saskatchewan. Górniczy gigant BHP właśnie ogłosił, że ukończył budowę szybów zakładu.

Atak Rosji na Ukrainę zaowocował przyspieszeniem prac w niektórych projektach górniczych.

BHP dzięki kopalni chce zająć znacząca część rynku potażu.

Za koncernem już najbardziej ryzykowna część inwestycji.

Choć BHP najbardziej jest znany z produkcji miedzi i rudy żelaza, to jako zdywersyfikowany koncern górniczy (największy na świecie) inwestuje również w produkcję innych surowców.

Spółka ulega sukcesywnemu przeobrażeniu w koncern górniczy o bardzo szerokim spektrum funkcjonowania. Wynika to ze zmian na rynku i rosnącego popytu na nowe surowce.

Niedobory z Rosji i rosnący popyt na nawozy od wiarygodnych dostawców

Potaż to kluczowy minerał do produkcji nawozów potasowych. Za około 40 proc. jego produkcji odpowiadają Rosja i Białoruś. Dotychczas BHP, choć planował uruchomienie kopalni w Kanadzie, to jednak robił to w dość wolnym tempie.

Jednak napaść Rosji na Ukrainę i cichy sojusz w tych poczynaniach Białorusi spowodowały poważne perturbacje na rynku nawozów. Z jednej strony sankcje na Mińsk i Moskwę utrudniły wywóz surowców nawozowych, z drugiej wiarygodność Rosji jest na niskim poziomie, co powoduje niepewność dostaw.

Jakby tego było mało, ceny nawozów podskoczyły z powodu wysokich cen gazu ziemnego.

Sytuacje tę bacznie obserwuje BHP. Jednym z pierwszych następstw obecnej sytuacji rynkowej było przyspieszenie uruchomienia projektu kopalni potażu Jansen w kanadyjskiej prowincji Saskatchewan. Początkowo sam projekt miał być uruchomiony w 2027 roku. Na wiosnę koncern postanowił przyspieszyć otwarcie i rozpocząć produkcje w 2026 roku. Teraz być może uda się skrócić budowę o kilka kolejnych miesięcy. Wszystko dzięki bardzo dobremu tempu budowy szybów kopalni.

Szyby - najbardziej ryzykowna część przedsięwzięcia

W BHP mają powody do zadowolenia. Jak ogłosiła spółka, właśnie zakończono drążenie i tzw. wykładanie dwóch kilometrowej głębokości szybów. Dlaczego to z punktu widzenia jeden z tzw. kamieni milowych w budowie kopalni?

Wszystko przez geologię - duża ilość niestabilnego gruntu czyniła, jak przyznawali analitycy, z drążenia szybów najbardziej krytyczna fazę budowy kopalni. Aby móc wybudować szyby, wykorzystano mrożenie gruntu. Ta technologia stosowana jest także w polskim górnictwie w przypadku niestabilnych skał i ryzyka wysięków wodnych.

Teraz zakończenie fazy budowy szybów oznacza, że terminy kolejnych etapów budowy kopalni nie są zagrożone. Co ciekawe, same szyby charakteryzują się dużą, bo wynoszącą aż 7,3 metra, średnicą. Nieco większą, bo 7,5 metrową średnicę ma szyb Głogów Głęboki 1. Jednak zwykle średnice szybów nie przekraczają sześciu metrów.

BHP zdecydowało się na taką średnicę szybów ze względu na możliwość przyszłego zwiększenia wydobycia. Początkowo kopalnia ma dawać 4,35 mln ton potażu. Jednak w przyszłości może być to nawet 16 mln ton.

Projekt Jansen ma długa historię. Pierwsze plany sięgały początku wieku. Inwestycja została zatwierdzona w 2021 roku. Firma rozważała ostateczną decyzję w sprawie aktywów przez co najmniej osiem lat, podczas których wydała około 4,5 miliarda dolarów na różnego rodzaju prace analityczne i przygotowawcze. Sama budowa pochłonie około 5,7 mld dol.