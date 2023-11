Biegiem uczcili pamięć górników z Wujka. Znamy zwycięzcę

Pracownik kopalni Marcel należącej do Polskiej Grupy Górniczej, Mateusz Mrówka z Radlina, stawił się pierwszy na mecie Biegu Niepodległości im. Dziewięciu z Wujka.

Trasę liczącą około 10 kilometrów, sprzed Krzyża Pomnika pod Pomnik Powstańców Śląskich, pokonał w niespełna 30 minut i 20 sekund.

W tym roku padł rekord frekwencji w historii tego wydarzenia – w biegu głównym wystartowało blisko 700 osób.

- W Święto Niepodległości upamiętniające odzyskanie niepodległości przez Polskę, my chcemy pamiętać o dziewięciu górnikach -bohaterach, którzy też walczyli o wolność, tylko w innych czasach. Tym biegiem chcemy im podziękować. Od samego początku organizacji tego wydarzenia, liczyłem na to, że z roku na rok uczestników będzie coraz więcej i tak się właśnie dzieje - zaznaczył dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności Robert Ciupa, który pobiegł z numerem 9. Wskazał przy tym, że nie trenował za wiele, a w tym roku trasa była bardziej wymagająca. Drugą część biegu od Spodka do kopalni Wujek, biegacze musieli pokonać pod górkę.

- Trzeba było dobrze rozłożyć siły, dlatego ważne są regularne i systematyczne treningi - podkreślił zwycięzca Mateusz Mrówka z Radlina, cytowany na stronie Polskiej Grupy Górniczej.

Zaznaczył przy tym, że bieg miał dla niego duże znaczenie przede wszystkim z uwagi na pamięć o 9 górnikach, a wynik miał drugorzędne znaczenie.

Powiedział, że biega 6 razy w tygodniu. Stara się trenować, mimo systemu zmianowego w kopalni, o tej samej porze dnia.

W tym roku w wydarzeniu uczestniczyła około setka maluchów. Najmłodsi biegli na dystansach 200 metrów i 400 metrów.

Przed rozpoczęciem biegu uczestnicy złożyli kwiaty pod Krzyżem Pomnikiem. Bieg Niepodległości im. Dziewięciu z Wujka to jedyne wydarzenie w Polsce w ramach obchodów Święta Niepodległości 11 listopada, które odwołuje się bezpośrednio do pamięci o górnikach zastrzelonych przez ZOMO 16 grudnia 1981 r. podczas pacyfikacji strajku. Organizatorem Biegu było Śląskie Centrum Wolności i Solidarności wraz z Jafi Sport, a sponsorem głównym Polska Grupa Górnicza.