Biernie zgadzając się na politykę Brukseli Polska zaprzepaści swój potencjał

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej niestety prowadzi do gospodarczej marginalizacji Wspólnoty, znacznego zubożenia obywateli - wskazuje europoseł Grzegorz Tobiszowski.

- Niewielu dziś pamięta, że fundamentem Unii Europejskiej był węgiel - mówił niedawno, podczas spotkania Komitetu Zarządzającego Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego Euracoal europoseł Grzegorz Tobiszowski.

Wskazywał na znaczenie węgla i stali. - Na początku lat 50. rozumiano, że ten, kto kontroluje węglowe zagłębia Saary i Ruhry oraz złoża żelaza w Lotaryngii, będzie dominował w Europie. By zapobiec kolejnym niszczącym kontynent konfliktom, powołano Europejską Wspólnotę Węgla i Stali - podkreślał.

Z najnowszego raportu Global Energy Monitor wynika, iż w ubiegłym roku uruchomiono 45,5 GW nowych mocy węglowych, z czego ponad połowę w Chinach. Tymczasem Polska - w tym samym raporcie - znajduje się w pierwszej 5 krajów, które najszybciej odchodzą od węgla. Do 2049 roku mamy zlikwidować około 42 tysięcy miejsc pracy w kopalniach i ponad 120 tysięcy w firmach okołogórniczych.

Przypomniał również, że art. 2 traktatu stanowił, że głównym celem Wspólnoty było wspieranie rozwoju gospodarczego, zwiększanie zatrudnienia i wzrost standardów życiowych w państwach członkowskich - poprzez tworzenie i regulowanie wspólnego rynku węgla, stali i żelaza.

Na tych podwalinach powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza, a potem Unia Europejska. W kolejnych latach dołączały do niej kolejne kraje.

- Fundamentem integracji europejskiej, gwarantującej pokój i bezpieczeństwo, było wspólne gospodarowanie własnymi złożami surowców strategicznych. Jeszcze w 1990 roku na terenie krajów dziś należących do UE wydobywano 277 milionów ton węgla rocznie. Dziś to już mniej niż 60 milionów ton, a wydobycie prowadzone jest jedynie w Polsce i jednej kopalni czeskiej - przypomniał.

Patrząc długofalowo: widać spadek wydobycia i zużycia węgla na Starym Kontynencie. Ale to nie znaczy, że nie potrzebujemy już surowców...

- Priorytetem Unii stała się neutralność klimatyczna - tak zwana zeroemisyjność. To sprawia, że węgiel jest marginalizowany, nawet rugowany, za to potrzebujemy ogromnych ilości surowców mineralnych:kobaltu, niklu, litu, metali ziem rzadkich - zaznaczał Grzegorz Tobiszowski. - Z jednej strony mało jest tych pierwiastków w ziemi europejskiej. Z drugiej - ich wydobycie i przetwarzanie wiąże się z dużo większymi emisjami i degradacją środowiska niż w przypadku węgla kamiennego. Dlatego też ich nie produkujemy, a importujemy.

I wspomniał, że założyciele Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali opierali rozwój, dobrobyt i bezpieczeństwo na rodzimych złoża: to był solidny fundament.

- Europa rozwijała się w niesamowitym tempie; była światowym liderem postępu, technologii. Dziś nasz rozwój, dobrobyt i bezpieczeństwo zależą wyłącznie od importu... Wiszą one na cienkim włosku łańcuchów dostaw, które w dowolnej chwili mogą się zerwać. Dostaw właściwie z jednego dominującego kierunku - z Azji, głównie Chin - akcentowal Grzegorz Tobiszowski.- I spójrzmy na Chiny. Niskimi kosztami "ściągnęły" europejski przemysł. Mają zatem know-how, technologie. I wykwalifikowanych, doświadczonych pracowników. Chiński kapitał przejął ogromną część złóż surowców mineralnych w Afryce - bez norm środowiskowych i poszanowania dla praw pracowniczych, nawet praw człowieka. Chińczycy wydobywają surowce, produkują komponenty i urządzenia źródeł energii odnawialnej, które sprzedają Europie - zaznaczył Tobiszowski.

Komisja Europejska ma aspiracje, by Unia była liderem zielonej transformacji świata

Paradoksalnie zatem nasza "zielona" energia ma początek w chińskiej gospodarce zasilanej… węglem. 8 milionów to - tyle węgla zużywa się w Chinach każdego dnia! - podkreślał Tobiszowski. - W ciągu 3 tygodni Chiny zużywają tyle węgla co Unia Europejska przez rok. Wydaje się, że to właśnie ten kraj jest największym beneficjentem Europejskiego Zielonego Ładu - wskazał.

I zwrócił uwagę że kolejne pakiety, kolejne dyrektywy wyznaczają cele Unii Europejskiej. Komisja Europejska ma aspiracje, by Unia była liderem zielonej transformacji świata. Według planów tylko do 2026 roku na terenie Unii powstać ma 116 GW mocy wiatrowych i 320 GW źródeł fotowoltaicznych. Tymczasem Fit for 55, REPowerEU czy zakaz rejestracji samochodów spalinowych nie są dla świata przykładem, a jasnym sygnałem, ile surowców, ile urządzeń i komponentów będziemy potrzebować.

- Ile będziemy musieli kupić - bo sami tego nie mamy - zaznaczył Tobiszowski. - Proszę zobaczyć, jaką daje nam to pozycję negocjacyjną. Jak sztucznie nakręca popyt, a tym samym winduje ceny. W ciągu dwóch lat cena litu wzrosła o 1500 proc. Ceny wielu innych pierwiastków wzrosły o kilkaset procent. Dochodzi do bardzo groźnego zjawiska. Przez lata Unia Europejska budowała swoją siłę na eksporcie. W ubiegłym roku import przewyższył eksport o 395 miliardów euro! Najgorszy bilans handlowy UE notuje z Chinami. To -337 miliardów euro wobec -189 mld rok wcześniej! Jednocześnie eksport europejskiej produkcji przemysłowej zmalał o połowę - z 226 mld euro w 2021 do 116 mld w 2022 roku - przypomniał Grzegorz Tobiszowski.

Europoseł uważa również między innymi, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej prowadzi do gospodarczej marginalizacji Wspólnoty, znacznego zubożenia obywateli, a co najgorsze: załamania bezpieczeństwa energetycznego przez całkowite uzależnienie od importu.

- Warto tu dodać, że spośród krajów-kierunków importu tylko USA i Australia to demokracje w rozumieniu cywilizacji zachodniej. Jakie mamy gwarancje wywiązywania się z umów przez Chiny, Wietnam czy z nazwy tylko Demokratyczną Republikę Konga? - mówił Tobiszowski. - W tej kadencji Parlamentu Europejskiego obserwowaliśmy wydarzenia bezprecedensowe. Najpierw pandemia, która spowodowała zerwanie łańcuchów dostaw, potem popandemiczny rozruch, ogromny popyt na energię i - w konsekwencji - kryzys energetyczny. Pamiętamy choćby nieszczęsny statek zaklinowany w Kanale Sueskim, który przyniósł miliardy dolarów strat dla światowej gospodarki… Potem rosyjska agresja na Ukrainie i poprzez sankcje kolejny raz zerwane łańcuchy dostaw. Znów gorączkowe poszukiwania alternatywnych kierunków dostaw - zaznaczył Tobiszowski.

Polską energetykę dławi system handlu emisjami EU ETS

- Zdaniem wielu ekspertów takie tempo niesie ogromne zagrożenia społeczne, a także dla gospodarki i naszego bezpieczeństwa energetycznego - podkreślał Tobiszowski. - Czy nadążymy z budową alternatywnych źródeł energii, czy w tym dekarbonizacyjnym pośpiechu skażemy się na konieczność importu energii? A przecież nie chodzi tylko o zastąpienie mocy węglowych, ale pozyskiwanie z tych źródeł więcej energii elektrycznej, by zaspokajać rosnący popyt. W obliczu ustalonego już na 2035 rok zakazu rejestracji samochodów spalinowych czeka nas skokowy wzrost zapotrzebowania na energię.

Przypomniał także, iż polską energetykę dławi system handlu emisjami EU ETS. Już 10 lat temu w swoim raporcie szwajcarski bank UBS wskazał, że system ETS kosztował mieszkańców UE 287 miliardów dolarów, a jego wpływ na obniżenie emisji okazał się znikomy.

- To był czas, kiedy jeszcze darmowych uprawnień było dużo, a ich rynkowa cena wynosiła kilka euro. We wspomnianym raporcie bank wskazał, że znacznie bardziej racjonalna byłaby budowa kilku nowych elektrowni, które zastąpiłyby te najbardziej emisyjne. Za 287 miliardów można zbudować 10 elektrowni atomowych - wskazywał Tobiszowski. - System ETS może i był dobry w idei - obniżanie emisji. Ale system ten opiera się na centralistycznej redystrybucji. Ma teoretycznie zachęcać do inwestycji w bezemisyjne źródła, a de facto odbiera koncernom energetycznym środki na inwestycje. Drogie uprawnienia podnoszą cenę energii. Drogie nie rynkowo, lecz spekulacyjnie - zaznaczał europoseł.

Zwrócił uwagę, że ETS wprowadzono w 2005 roku. Pierwsze 7 lat było “rozbiegowymi” - uprawnień było dużo, przez co były tanie. Potem jednak pulę zaczęto ograniczać, ceny uprawnień zaczęły rosnąć i wtedy zainteresowały się nimi instytucje finansowe, które traktują uprawnienia jak papiery wartościowe i zależy im na jak najwyższej ich cenie.

- Zgodnie z informacjami polskiego Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami to 68 proc. uczestników rynku handlu prawami do emisji. I teraz uwaga! Duża część instytucji finansowych pochodzi spoza Unii Europejskiej - mówił Tobiszowski. - To znaczy, że - płacąc za energię elektryczną - polski konsument wspiera nie rozwój polskiej energetyki, a zagraniczne instytucje finansowe. W obliczu tych zagrożeń historia powinna zatoczyć koło.

I zaapelował, by wrócić do idei, jakie przyświecały powstaniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Do budowy dobrobytu i bezpieczeństwa na osnowie własnych surowców.

- Do tego potrzebujemy odbudowania europejskiego sektora wydobywczego: silnego i nowoczesnego górnictwa. Bez wątpienia musimy korzystać z nowoczesnych technologii, rozwijać odnawialne źródła energii. Poszukiwać nowych, przyjaznych środowisku technologii. Ale w sposób rynkowy - nie ideologiczny! Jednocześnie wykorzystywać konwencjonalne źródła energii tak długo, jak będą potrzebne do zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa systemu energetycznego - zauważał Grzegorz Tobiszowski.

Chodzi o potencjał, którego nie można zaprzepaścić, biernie zgadzając się na politykę Komisji Europejskiej

Przypomniał również, że Polska jest 7. gospodarką Unii Europejskiej i jedną z najszybciej rozwijających się spośród krajów członkowskich.

- To potencjał, którego nie można zaprzepaścić, biernie zgadzając się na politykę Komisji Europejskiej. Mówimy dziś o węglu. Jego rola w Europie maleje, ale wciąż jest ogromna. Kraje UE importują około 100 mln t węgla kamiennego - zaznaczył Grzegorz Tobiszowski. - Łączne zużycie - razem z brunatnym - wyniosło w zeszłym roku 478 milionów ton. Absolutnym liderem importu i zużycia są Niemcy. Ale w dużych ilościach importują węgiel też Holendrzy i Czesi. Węgiel brunatny wciąż pozostaje ważnym elementem systemów energetycznych - oprócz Niemiec i Polski także Czech, Bułgarii, Rumunii, Grecji czy Słowenii. A to znaczy, że wasz głos - głos środowisk związanych z węglem - jest wciąż istotny i silny. To Wy - Euracoal - jesteście poniekąd spadkobiercami idei, jakie przyświecały Robertowi Schumanowi i założycielom Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. A to zobowiązuje - podkreślił Grzegorz Tobiszowski.

Zobowiązuje do przypominania o fundamentach europejskiej Wspólnoty. O tym, że podstawą bezpieczeństwa i stabilnego rozwoju są własne surowce. O tym, że węgiel nie jest wrogiem źródeł odnawialnych, a może wspierać ich rozwój, stabilizując system energetyczny. O tym, że należy zadbać o szkolenie kadr, o szkoły górnicze, politechniki; o ośrodki naukowe, które zapewnią efektywne i prośrodowiskowe technologie.

- Idzie o to, by być głosem rozsądku w Europie targanej ideologią i politycznymi interesami - podkreślił Grzegorz Tobiszowski.