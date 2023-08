Bogdanka chce w przyszłym roku znacznie zwiększyć wydobycie

W przyszłym roku planujemy wydobycie węgla kamiennego na poziomie ok. 9,1 mln ton; rozmawiamy ze stroną społeczną o pakiecie pracowniczym - powiedział prezes LW Bogdanka Kasjan Wyligała.

Prezes Bogdanki: poruszamy się w niewielkiej ilości ścian

Prezes kopalni w Bogdance odpowiadając na pytanie o planowane wydobycie węgla w przyszłym roku powołał się na strategię spółki. "Strategia zakłada w najbliższych latach wydobycie średnio na poziomie 9,1 mln ton. Na 2024 r. chcemy się w tym wymiarze poruszać, jeśli chodzi o wolumen węgla, który wydobędziemy" - powiedział Wyligała.

25 lipca br. spółka zaktualizowała cel produkcyjny na 2023 r. i ustaliła go na poziomie ok. 7 mln ton węgla. Wcześniejszy plan wynosił wydobycie ok. 8,3 mln ton. Odpowiadając na pytanie o przyczyny aktualizacji planu prezes stwierdził, że jest to konsekwencja zaciśnięcia jednej ze ścian wydobywczych we wrześniu ub.r., a także zmniejszonego popytu na węgiel ze względu na dużą generację energii elektrycznej z OZE.

"My - jako firma - poruszamy się w niewielkiej ilości ścian. Nie takiej jak na Górnym Śląsku, gdzie jest ich kilkadziesiąt. My mamy trzy, więc zmiana harmonogramu jednej ściany w mocny sposób wpływa na naszą produkcję. Myślę, że najgorsze jest już za nami i w przyszłym roku będziemy realizować założenia produkcyjne wynikające ze strategii" - wyjaśnił.

W tym roku zakończy się proces wykupu Bogdanki przez Skarb Państwa

Zapytany o proces związany z wykupem Bogdanki przez Skarb Państwa Wyligała przypomniał, że spółka jest przedmiotem tej transakcji, nie podmiotem. "Z tego co wiem, to idzie to sprawnie. Kolejne formalności są załatwiane i myślę, że w tym roku to się zakończy. Zgodnie z tym, co jest zapisane w liście intencyjnym" - powiedział.

Jak podał, we wtorek odbyło się w tej sprawie spotkanie ze stroną społeczną. "Regularnie się spotykamy, rozmawiamy o pakiecie pracowniczym. Mamy zapewnienie Ministerstwa Aktywów Państwowych i spółki Enea, że ten proces cały czas się toczy i prowadzi w dobrym kierunku" - powiedział prezes.

Lubelski Węgiel Bogdanka jest producentem węgla kamiennego, którego odbiorcami są m.in. firmy przemysłowe, w tym podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej we wschodniej i północno-wschodniej Polsce.

Bogdanka to spółka akcyjna notowana na GPW od 2009 r. W 2015 r. weszła w skład kontrolowanej przez Skarb Państwa Grupy Kapitałowej Enea, która ma prawie 65 proc. akcji kopalni.

15 marca br. wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin poinformował, że do końca lipca zakończy się proces związany z wykupem Bogdanki przez Skarb Państwa. List intencyjny w tej sprawie Skarb Państwa zawarł z Eneą w czerwcu 2022 r.