Bogdanka i Węglokoks łączą siły

Lubelski Węgiel Bogdanka oraz Katowicki Węglokoks podpisały list intencyjny w sprawie przyszłej współpracy.

Obecnie Lubelski Węgiel Bogdanka i Katowicki Węglokoks wdrażają niedawno opracowane, ambitne strategie rozwoju, których celem jest umocnienie ich pozycji na rynku.

Węglokoks stawia przede wszystkim na rozwój wchodzących w skład spółki zakładów hutniczych oraz planuje inwestycje w nowoczesne linie produkcyjne.

Dla Lubelskiego Węgla Bogdanka długoterminowa strategia rozwoju oznacza natomiast dążenie do przekształcenia się w koncern multisurowcowy.

Obrany przez Lubelski Węgiel Bogdanka kierunek rozwoju zakłada dostarczanie różnorodnych surowców dla wielu branż gospodarki, w tym między innymi dla przemysłu hutniczego.

Zapewnienie stabilnych dostaw surowców jest dla zakładów hutniczych sprawą najwyższej wagi

- Zapewnienie stabilnych dostaw surowców jest dla zakładów hutniczych sprawą najwyższej wagi - mówi Tomasz Heryszek, prezes zarządu Węglokoksu. - Partnerami w takim łańcuchu dostaw mogą być wyłącznie firmy o najwyższym stopniu wiarygodności. Cieszymy się, że możemy współpracować z takimi przedsiębiorstwami jak Lubelski Węgiel Bogdanka - dodaje Tomasz Heryszek.

- Dostęp do ekspertyzy górniczej i technologii, które posiada Lubelski Węgiel Bogdanka, stwarza potencjał do identyfikacji i eksploatacji złóż surowców strategicznych, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego kraju - wskazuje Kasjan Wyligała, prezes zarządu LW Bogdanka. - Ogromnie cieszymy się, że będziemy współpracować z Węglokoksem w zakresie zapewnienia najwyższej jakości wsadu żelazonośnego dla planowanej huty. Jako kluczowy uczestnik polskiego przemysłu wydobywczego chcemy odgrywać istotną rolę w strategii kompleksowego rozwoju łańcucha wartości w segmencie hutniczym, a poprzez to przyczyniać się do budowania suwerenności surowcowej, energetycznej i przemysłowej Polski - dodaje Kasjan Wyligała.

Spółki podpisały list intencyjny 18 września 2023 roku w Katowicach podczas Europejskiego Kongresu Stalowego Steel 2023. Podpisy pod treścią dokumentu regulującego współpracę obu podmiotów złożyli w imieniu Bogdanki - prezes zarządu Kasjan Wyligała oraz z-ca prezesa zarządu ds. handlu i inwestycji Dariusz Dumkiewicz, natomiast w imieniu Węglokoksu prezes zarządu Tomasz Heryszek oraz wiceprezes zarządu ds. grupy kapitałowej Marek Akciński.

Węglokoks jest przedsiębiorstwem obecnym na rynkach światowych od ponad 70 lat

Węglokoks jest przedsiębiorstwem obecnym na rynkach światowych od ponad 70 lat. Jego wyroby trafiły do 62 krajów na całym świecie. Firma intensywnie rozwija działalność na rynkach hutniczym, energetycznym oraz w logistyce i handlu. Węglokoks stoi na czele prężnie działającej Grupy Kapitałowej, skupiającej podmioty gospodarcze silnie związane z narodową gospodarką. Nowo opracowana strategia rozwoju Węglokoksu zakłada rozwój zakładów hutniczych oraz budowę nowych.

Lubelski Węgiel Bogdanka to lider rynku producentów węgla kamiennego w Polsce, wyróżniający się na tle branży nowoczesnością i efektywnością wydobycia. Od czerwca 2009 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.