Bogdanka intensyfikuje eksport do Ukrainy

Plan produkcyjny Bogdanki na 2021 rok wynosił początkowo ok. 9 mln ton węgla handlowego, a po trzecim kwartale cel został podniesiony do 9,6 mln ton. Ostatecznie Bogdanka zakończyła 2021 rok z produkcją na poziomie 9,9 mln ton węgla handlowego i sprzedażą na poziomie 10 mln ton. Rok wcześniej było to odpowiednio: 7,6 mln ton i 7,7 mln ton.