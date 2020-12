Bogdanka ma nową strategię

Zwiększenie liczby oferowanych produktów i dywersyfikacja obszarów swojej działalności, to kluczowe cele nowej strategii Bogdanki, uchodzącej za najlepszą i najefektywniejszą polską kopalnią. Zgodnie z jej zapisami węglowa spółka, oprócz węgla energetycznego, zamierza postawić na węgiel koksowy, który znajduje się na unijnej liście surowców strategicznych i który osiąga na rynku znacznie wyższe ceny niż węgiel energetyczny.

Bogdanka ma iść własną, rynkową drogą

Spółka jest pewnym i wiarygodnym dostawcą węgla dla energetyki zawodowej utrzymującym przewagę konkurencyjną w sposób zapewniający trwały wzrost wartości spółki, doskonalącym się w zakresie standardów bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska i wdrażania innowacyjnych rozwiązań.Bogdanka zamierza wykorzystać szanse, które daje posiadanie koncesji na wydobycie węgla z pola Ostrów oraz K-6, K-7. Dzięki zagospodarowaniu nowych złóż z obecnej infrastruktury spółka zakłada utrzymanie produkcji na średnim poziomie 8,8 mln ton w perspektywie do 2040 roku przy czym w latach 2021-2025 średnia ta wynosić będzie 9,7 mln ton.- Co piąta tona węgla energetycznego w Polsce jest wydobywana w Lubelskim Zagłębiu Węglowym i to pokazuje, jak strategiczne znaczenie ma Lubelski Węgiel Bogdanka - wskazał uczestniczący w telekonferencji 21 grudnia Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych. - Plany Bogdanki mają wsparcie Ministerstwa Aktywów Państwowych i całego rządu. Bogdanka będzie wydobywała dwa produkty. Węgiel energetyczny będący paliwem dla elektroenergetyki, a jednocześnie jest pomysł, by zbudowała swoje kompetencje w węglu koksowym typu 34 oraz 35. Jestem przekonany, że te ambitne plany uda się zrealizować - zaznaczył Artur Soboń.Przeciętna wartość nakładów w latach 2021-2025 ma wynieść ok. 535 mln zł, w latach 2026-2030 ok. 405 mln zł, w latach 2031-2035 ok. 352 mln zł oraz ok. 307 mln zł w latach 2036-2040. Wartości te nie uwzględniają ewentualnych wydatków na udostępnienie pionowe Pola Ostrów (2,1 mld zł).Dzięki wybiegom ścian rzędu 6-7 km, spółka zakłada wyższą koncentrację wydobycia i niższe koszty eksploatacji, co ma umożliwić skuteczne konkurowanie, w szczególności z węglem z importu. Bogdanka ma wydobywać u nas węgiel energetyczny najdłużej - z uwagi na swoją efektywność. Ma to także zostać ujęte w umowie społecznej, która ma obejmować kwestie transformacji górnictwa i energetyki.Węgiel energetyczny Bogdanka będzie mogła wydobywać tak długo, jak zostanie to ustalone z Komisją Europejską. Wśród perspektywicznych dla Bogdanki rynków jest też rynek ukraiński. W zakresie zarówno węgla energetycznego, jak i - w przyszłości - węgla koksowego.- Bogdanka musi iść własną, rynkową, giełdową drogą - wskazał wiceminister Soboń.Ze względu na niezwykle ważną rolę w regionie, spółka niezmiennie stawia jako cel prowadzenie działalności biznesowej w zgodzie z założeniami strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), obejmującymi zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy i efektywność środowiskową.A także ochronę lokalnej bioróżnorodności, stymulację rozwoju i zagwarantowanie bezpieczeństwa społeczności lokalnej, a także efektywne zarządzanie relacjami z wszystkimi grupami interesariuszy, oparte na zasadach zrównoważonego rozwoju.Lubelski Węgiel Bogdanka funkcjonuje na rynku węgla kamiennego w Polsce. Prowadzi przede wszystkim działalność górniczą w zakresie wydobywania, wzbogacania i sprzedaży węgla kamiennego. W 2019 roku produkcja węgla handlowego Bogdanki wyniosła 9,4 mln ton. Spółka dostarcza surowiec głownie do odbiorców przemysłowych. Realizacja dostaw oparta jest o umowy wieloletnie, a kierunek zbytu to energetyka zawodowa i przemysłowa.Od czerwca 2009 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od października 2015 roku Bogdanka wchodzi w skład energetycznej Grupy Enea.Zobacz także: Marcin Sutkowski o najnowszej transakcji Bumechu