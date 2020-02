Bogdanka mocno tanieje, a w ślad za nią Enea. Powodem ograniczenie wydobycia

Środa nie jest dobrym dniem dla akcjonariuszy Lubelskiego Węgla Bogdanki oraz Enei, która kontroluje tę spółkę. Informacje o ograniczeniu wydobycia węgla w Bogdance spowodowało mocną przecenę akcji obu firm.

Sprzedawany przez Bogdankę węgiel kamienny energetyczny stosowany jest przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej, cieplnej i produkcji cementu.Odbiorcami są w głównej mierze firmy przemysłowe, przede wszystkim podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej zlokalizowane we wschodniej i północno-wschodniej Polsce.Przed niespełna miesiącem Bogdanka podała wstępne wyniki finansowe za 2019 r. Przychody ukształtowały się na poziomie 2,25 mld zł, a zysk netto w wysokości 309,2 mln zł. Dla porównania w 2018 r. Bogdanka miała przychody w wysokości 1,75 mld zł, a zysk netto 53,8 mln zł.Zysk EBITDA był na poziomie 769,4 mln zł a zysk operacyjny wyniósł 375,7 mln zł. W 2018 r. kopalnia wypracowała zysk EBITDA w wysokości 469,2 mln zł, a zysk operacyjny w wysokości 62 mln zł.Produkcja węgla handlowego w 2019 r. wyniosła 9,45 mln ton, a sprzedaż 9,35 mln ton. W 2018 r. spółka wydobyła 9 mln ton surowca oraz zrealizowała plan sprzedażowy na poziomie 8,9 mln ton.Reszta należy do akcjonariatu rozproszonego. Enea to wicelider polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Grupa - jak sama podkreśla - zarządza pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę 2,5 mln klientów.