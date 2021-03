Bogdanka może fedrować dłużej niż do 2049 r.?

Lubelski Węgiel Bogdankę w projekcie umowy społecznej, dotyczącej transformacji górnictwa, umiejscowiono na osi czasu w taki sposób, że miałby on wydobywać węgiel do 2049 roku. - Bogdanka będzie wydobywać węgiel energetyczny w Polsce najdłużej i ma szansę być miejscem pracy przy wydobyciu węgla koksowego - wskazuje wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń.

Przyszłość zweryfikuje plany

Bez pesymizmu, bez nerwowości

Czerkawski wiąże tę możliwość właśnie z planami wydobywania węgla koksowego.Czytaj więcej na ten temat: Bogate zasoby węgla koksowego to nowa szansa dla rudzkich kopalń - Głównym elementem naszej strategii na lata 2020-2040 jest przejście na tzw. dwuproduktowość, czyli równoległe wydobywanie węgla dla energetyki oraz pozyskiwanie węgla koksowego dla przemysłu hutniczego - mówi portalowi WNP.PL Artur Wasil, prezes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka.W Bogdance wskazują, że jeżeli chodzi o węgiel energetyczny, to potencjału, zasobów oraz koncesji wystarczy kopalni z pewnością do roku 2049.- Będziemy zatem fedrować tak długo, jak długo będą warunki oraz jakie będą uzgodnienia z rządem i Komisją Europejską. W tym zakresie jesteśmy przygotowani do 2049 roku minimum - wskazuje Dariusz Dumkiewicz, zastępca prezesa zarządu LW Bogdanka ds. rozwoju.Osiągnięcie dwuproduktowości ma być możliwe dzięki selektywnemu wydobyciu węgla koksowego typu 34, a także rozpoznaniu i udokumentowaniu nowych zasobów węgla koksowego typu 35. Spółka chce wykorzystać potencjał nowych, przylegających do kopalni złóż - Ostrowa i K 6-7.O kwestii restrukturyzacji górnictwa, w tym również o przyszłości Bogdanki, wypowiedział się też w wywiadzie dla portalu WNP.PL prof. Marek Szczepański.Czytaj cały wywiad z prof. Markiem Szczepańskim: Prof. Szczepański: zamknięcie kopalni przed '30 jest absolutnie niemożliwe Bogdanka przewiduje, że w najbliższych latach będzie wydobywać średniorocznie około 9,7 mln ton węgla. Do 2025 roku ma to być surowiec dla energetyki, a od 2026 roku także surowiec na potrzeby przemysłu metalurgicznego.Po zamknięciu czeskich kopalń, Polska będzie jedynym w Unii Europejskiej producentem węgla koksowego. Obecnie największym podmiotem na tym rynku jest Jastrzębska Spółka Węglowa.- Moim zdaniem Bogdanka mogłaby wydobywać węgiel dłużej, niż tylko do 2049 roku, posiada ona bogate złoża surowca - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek, przewodniczący Sierpnia 80. - Nie można jej postawić zarzutu nieefektywności ekonomicznej. W dodatku, jak słyszymy, Bogdanka będzie mogła również w części wydobywać węgiel koksowy - dodaje Ziętek.I podkreśla, że na Lubelszczyźnie bogate złoża zalegają w o wiele lepszych warunkach niż te na Śląsku.- Na razie w Bogdance nie ma jakiejś szczególnej nerwowości, a pracownicy liczą, że kopalnia wydobywać będzie węgiel do 2049 roku, albo i dłużej - mówi portalowi WNP.PL prezes jednej z firm kooperujących z Bogdanką. - Jednak nie wiadomo, jak to się wszystko ułoży i przykładowo, jaka będzie sytuacja w okolicach 2040 roku. Wiele będzie zależało od tego, jak będzie się u nas kształtował miks energetyczny i czy zostaną zbudowane nowe źródła zapisane w Polityce energetycznej Polski do 2040 roku. Na razie w przypadku Bogdanki jakiegoś pesymizmu nie ma, ale optymizmu też raczej nie. Jest za to nastrój wyczekiwania. Wiadomo, że w Unii postępować będzie dekarbonizacja, co generalnie nie jest dobre dla wszystkich podmiotów z sektora węglowego - zaznacza nasz rozmówca.Lubelski Węgiel Bogdanka wydobywa węgiel kamienny energetyczny stosowany przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej, cieplnej i produkcji cementu. Odbiorcami spółki są w głównej mierze firmy przemysłowe, przede wszystkim podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej, zlokalizowane we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Od października 2015 roku Bogdanka należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 roku.