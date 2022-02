Bogdanka: możemy funkcjonować tak długo, jak długo potrzebny jest węgiel

- W pierwszej połowie ubiegłego roku podpisaliśmy umowę na sprzedaż węgla na Ukrainę. Sprzedaliśmy ponad pół miliona węgla. Obecnie realizujemy kontrakty zawarte w połowie ubiegłego roku. Strona ukraińska wyraża gotowość do podpisania kontraktów długoterminowych, więc z wielkim optymizmem patrzymy na ten rynek, upatrujemy w nim duży potencjał. Prowadzimy w tej sprawie rozmowy - przyznaje w rozmowie z portalem WNP.PL Artur Wasil, prezes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka.

- Tak, prowadzimy już działania w tym kierunku. Otrzymaliśmy koncesję na poszukiwanie i rozpoznanie węgla typu 34 i 35.Prowadzimy też prace nad selektywnym eksploatowaniem pokładów, w których mamy potwierdzoną obecność węgla typu 34. Pracujemy również nad dostosowaniem istniejącej infrastruktury do wydobycia i wzbogacania węgla koksowego.- Może nie trzeba mówić tu o problemie, ale bardziej o wyzwaniach związanych z polityką klimatyczną Unii Europejskiej, do której polskie górnictwo musi się transformować.- Koniunktura na węgiel zależy od wielu czynników, na przykład od cen gazu czy od pogody. W tle jest konflikt Rosji z Ukrainą. Jeśli nastąpi eskalacja, to przełoży się to na rynek surowcowy, ceny nie spadną. Pytanie też, co z Nord Stream 2? Jeśli nie dojdzie do konfliktu zbrojnego, to myślę, że sytuacja na rynku węgla się w tym roku ustabilizuje.W 2020 roku ceny węgla w portach ARA wynosiły 40 dolarów za tonę. Obecnie kontrakty długoterminowe na rok 2023 w portach wynoszą ok. 116 dol/t, a na rynku spot cena wynosi ok. 200 dol/t.Tu trzeba zauważyć, że ciekawy jest przypadek gospodarki niemieckiej, która nie ma stabilności w zakresie produkcji energii bez energetyki konwencjonalnej i atomu. Mimo potężnych nakładów finansowych na OZE, gwałtownie wzrosło tam zużycie węgla do produkcji energii.W Polsce obserwujemy trend wzrostu cen węgla. Funkcjonujemy jednak na kontraktach długoterminowych, więc wzrosty nie są tak dynamiczne jak w portach ARA w transakcjach bieżących. Przewidujemy, że w 2022 roku utrzyma się dobra sytuacja na rynku węgla. Niewątpliwie jednak proces dekarbonizacji jest nieunikniony.