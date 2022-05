Bogdanka myślami jest już przy węglu koksowym i nie tylko

Dzisiaj kraje Unii Europejskiej starają się pozyskać gaz z innych źródeł aniżeli Rosja. Zobaczymy, jak ukształtuje się rynek podaży gazu w Europie. Natomiast myślę, że powrót do węgla jest chwilowy - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Artur Wasil, prezes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka.

- Chcemy, jak najdłużej to możliwe, zarabiać na węglu energetycznym - podkreśla Artur Wasil, prezes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka. - Natomiast spoglądamy też na węgiel koksowy typu 35. Ale również już powoli rozglądamy się za inną działalnością górniczą. Nie tylko węglową, ale też pozyskiwaniem innych surowców i w perspektywie ich przetwarzaniem - dodaje Artur Wasil.

Zobacz wywiad z prezesem Lubelskiego Węgla Bogdanka Arturem Wasilem, jaki przeprowadzono w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Dalsza część tekstu pod materiałem wideo.

Lubelski Węgiel Bogdanka w 2021 roku odnotował 288,3 mln zł zysku netto. W 2021 roku spółka zrealizowała plan produkcyjny na poziomie 9,9 mln ton oraz plan sprzedażowy na poziomie 10 mln ton. Łącznie wykonano 23,2 km robót chodnikowych.

W spółce podkreślają, że produkcja na poziomie 9,9 mln ton węgla oraz sprzedaż w wysokości ponad 10 mln ton węgla w 2021 roku to jej odpowiedź na wyzwania rynku.

Spółka umocniła swoją pozycję rynkową osiągając na koniec 2021 roku udział w rynku sprzedaży węgla energetycznego na poziomie 23,1 proc. oraz udział w rynku sprzedaży węgla energetycznego do energetyki zawodowej na poziomie 29,2 proc.

- W obecnej chwili chcemy osiągać zyski z tego na czym się najlepiej znamy, przy czym, obok produkcji węgla energetycznego, będziemy rozwijać się w obszarach, w których górnictwo jest dedykowane dla innych odbiorców. Chodzi tu o węgle typu 34 (semisoft) i 35, wykorzystywane do produkcji stali - wskazuje prezes Wasil.

W spółce dąży się do większej koncentracji produkcji w jednym miejscu, co prowadzi do spadku kosztów eksploatacji. W 2021 roku grupa kapitałowa LW Bogdanka poniosła wydatki inwestycyjne na poziomie 452,8 mln zł. Największą część tej kwoty, 206,3 mln zł, przeznaczono na nowe wyrobiska i modernizację istniejących. Firma planuje w 2022 roku wydobycie zgodne z zapisami w strategii, a więc na poziomie 9,5 mln ton.

