Bogdanka normuje sytuację ze sprzedażą węgla

Od poniedziałku 29 sierpnia br. Lubelski Węgiel Bogdanka zmienił zasady prowadzenia sprzedaży detalicznej węgla dla gospodarstw domowych. Sprzedaż będzie prowadzona wyłącznie na zasadzie zapisów z planowanym terminem odbioru. To efekt gwałtownego wzrostu liczby chętnych na zakup węgla, przez co tworzyły się kilometrowe kolejki do kopalni.

Obecnie na rynku jest duże zapotrzebowanie na węgiel opałowy.

Z uwagi na embargo na węgiel rosyjski węgiel jest chodliwym towarem, którego brakuje i za który trzeba na rynku słono płacić.

Żeby w kolejnych latach sytuacja uległa poprawie, należy zwiększać wydobycie węgla w rodzimym górnictwie. Jednak do tego potrzebne są inwestycje.

W weekend media donosiły o kilometrowych kolejkach chętnych do zakupu węgla, które tworzyły się w lubelskiej kopalni Bogdanka. Czytaj także: Dramatyczna sytuacja w Bogdance. Ludzie koczowali w kolejkach po węgiel

Z powodu tak gwałtownego wzrostu liczby chętnych na zakup węgla, Bogdanka wprowadziła nowe zasady sprzedaży. Zgodnie nimi warunkiem zapisu na zakup węgla w Bogdance jest stawiennictwo osobiste, bądź też przez pełnomocnika, z następującymi dokumentami: dokument tożsamości w przypadku zapisu osobistego; pełnomocnictwo od osoby fizycznej w przypadku zapisu przez pełnomocnika; pełnomocnictwo od osoby fizycznej w przypadku odbioru węgla przez pełnomocnika.

A także formularz rejestracyjny pobrany ze strony internetowej LW Bogdanka oraz kopia deklaracji CEEB potwierdzona przez organ administracji państwowej lub pobrany z systemu posiadający unikalny numer identyfikacyjny ze strony internetowej https://zoneapp.gunb.gov.pl/#/verify

- Po odbiór węgla należy się stawić w terminie określonym na potwierdzonym formularzu rejestracyjnym otrzymanym po dokonaniu zapisu - wskazuje w rozmowie z portalem WNP.PL Dorota Choma, główna specjalistka ds. komunikacji korporacyjnej w Bogdance.

Warto tu zaznaczyć, że spółka nie prowadzi zapisów telefonicznych. Zmiana zasad sprzedaży węgla i jej uporządkowanie to efekt znacznego wzrostu liczby osób chcących nabyć węgiel opałowy w ostatnim czasie na skutek czego tworzyły si e długie kolejki. Bogdanka sprzedaje po trzy tony węgla. Teraz nie ma już możliwości przyjechania i ustawienia się w kolejce.

Po węgiel konkretnego dnia

- Trzeba najpierw przyjechać z dokumentami a następnie dana osoba otrzymuje konkretną datę odbioru węgla - zaznacza Dorota Choma.

Dzięki temu sytuacja w zakresie sprzedaży węgla opałowego dla klientów indywidualnych powinna się unormować.

- Mieliśmy umowę z naszymi pracownikami, aby odbierali węgiel w soboty. Jednak, aby odkorkować kolejkę poinformowano ich, żeby w ostatnią sobotę nie odbierali węgla. Zatem obsługiwano tylko klientów z zewnątrz - mówi portalowi WNP.PL Grzegorz Jadwiżuk, przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce w Lubelskim Węglu Bogdanka.

Obecnie na rynku jest duże zapotrzebowanie na węgiel opałowy. Z uwagi na embargo na węgiel rosyjski węgiel jest chodliwym towarem, którego brakuje i za który trzeba na rynku słono płacić. Żeby w kolejnych latach sytuacja uległa poprawie, należy zwiększać wydobycie węgla w kraju. Jednak do tego potrzebne są inwestycje.

Od 17 sierpnia można składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego. Osoby używające węgla jako surowca do ogrzewania swojego gospodarstwa domowego mogą otrzymać rządowe wsparcie w wysokości 3 tys. zł.

Zobacz także: Bez reaktywacji szkolnictwa górniczego będą problemy. Jeśli zwiększymy wydobycie - wręcz ogromne