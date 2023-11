Bogdanka notuje rekordowy postęp ściany

Znane jest już podsumowanie wydobycia węgla kamiennego w Bogdance za październik 2023 roku. Wygląda to lepiej niż dobrze.

W październiku 2023 r. ściana 7/VIII/389 (ściana 7, pole eksploatacyjne VIII, pokład 389) w polu wydobywczym Stefanów uzyskała rekordowy postęp tj. 465 m w miesiącu.

Dla kopalni Bogdanka jest to największy miesięczny postęp ściany w ciągu 41 lat wydobycia węgla przez kopalnię.

W kopalni są zatem powody do zadowolenia.

Postęp ściany w kopalni to proces stopniowego przesuwania frontu ściany węgla podczas eksploatacji. W przypadku tej ściany, wydobycie węgla prowadzone przy użyciu kombajnu ścianowego, zdolnego do efektywnego wydobycia dużych ilości urobku w określonym czasie (np.: w ciągu jednej zmiany roboczej).

Kombajn wyposażony jest w dwa organy urabiające. Zadaniem tych organów jest kruszenie węgla i skał zalegających w pokładzie, tj. warstwie skał przeznaczonych do eksploatacji. Po czym uzyskany w ten sposób urobek transportowany jest przenośnikami zgrzebłowymi i taśmowymi do szybu wydobywczego (tzw. skipu), którym to skipem transportowany jest na powierzchnię w celu dalszej przeróbki, aż do momentu uzyskania parametrów węgla handlowego.

- To ogromny sukces dla całej Spółki. Dotychczas, w całej historii Bogdanki, tylko cztery razy udało się uzyskać wynik przekraczający 400 m postępu w miesiącu. Bardzo dziękuję wszystkim górnikom i pracownikom, którzy swoją pracą dołożyli się do tego rekordowego wyniku. To ogromny wysiłek organizacyjny i logistyczny wszystkich służb kopalni, ale wynika on także z wyjątkowej ambicji i zaangażowania naszej Załogi - mówi Kasjan Wyligała, prezes zarządu LW Bogdanka.

Kombajnowa ściana 7/VIII/389 w polu Stefanów eksploatowana jest ok. 930 m pod ziemią w całodobowym, 5-cio zmianowym systemie pracy.

Wstępne wyniki produkcji i sprzedaży węgla handlowego w IV kwartale i całym 2023 r. zostaną podane w styczniu 2024 r.

Ściana 7/VIII/389 eksploatowana jest ok. 930 m pod ziemią systemem podłużnym z zawałem skał stropowych w 5-cio zmianowym systemie pracy tj. 4 zmiany eksploatacyjne i 1 zmiana konserwacyjna. Ścianę eksploatuje oddział wydobywczy G – 2, którego stan załogi wynosi 172 pracowników fizycznych i 10 osób dozoru. W październiku br. eksploatacja ww. ściany była prowadzona przez 26 dni produkcyjne. Chodniki przy ścianowe wykonane są w obudowie ŁPSC 11/K V-36 w rozstawie odrzwi 0,9 m.

Ściana rozpoczęła eksploatację 11 września br. i do końca września uzyskała postęp 180,5 m. 26 października br. ściana uzyskała dobowy postęp 21,5 m wydobycie urobku węglowego wyniosło ok. 30.470 t, a produkcja węgla handlowego ok. 22.517 t, co oznacza, że z 1 metra postępu ściany uzyskano ok. 1417 t urobku węglowego tj. ok. 1047 t węgla handlowego.

Lubelski Węgiel Bogdanka Bogdanka zaopatruje w węgiel przede wszystkim odbiorców przemysłowych, zlokalizowanych we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Główne kierunki zbytu węgla handlowego z Bogdanki to energetyka zawodowa i energetyka przemysłowa.

W grupie kapitałowej Bogdanka zatrudnionych jest blisko sześć tysięcy osób. Bogdanka jest największym pracodawcą na Lubelszczyźnie.